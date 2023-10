12 di òktober 2023

SCHOOP I HATO-WILLEMS 25 I 30 AÑA DEN SERVISIO DI GOBIÈRNU

Dia 15 di sèptèmber 2023, Guillano Schoop, fiskal mayó suplente di Ministerio Públiko a kumpli 25 aña

den servisio di gobièrnu di Kòrsou. Dos siman despues dia 1 di òktober, fiskal Clarelli Hato-Willems a kumpli 30 aña den servisio di gobièrnu. Esaki tabata e motibu ku djabièrnè último nan a selebrá huntu ku demas koleganan di Ministerio Públiko ku algu di kome i bebe. Fiskal mayó Heiko de Jong, a entrega nan un rekonosimentu i a deseá nan tur kos bon i pa nan sigui ku e bon trabou. Clarelli i Guillano, masha pabien!

25 EN 30 JAAR AMBTSJUBILEUM SCHOOP EN HATO-WILLEMS

Op 15 september 2023 was het 25 jaar dat Guillano Schoop, waarnemend hoofdofficier van het Openbaar Ministerie in dienst trad van de overheid. Twee weken later, op 1 oktober 2023 vierde Clarelli HatoWillems haar 30 jarige ambtsjubileum. Dit was allemaal reden om afgelopen vrijdag dit samen met de collega’s van het Openbaar Ministerie te vieren onder het genot van een drankje en een hapje.

Hoofdofficier Heiko de Jong reikte hun een oorkonde uit en wenste hen het beste. Clarelli en Guillano, masha pabien!

