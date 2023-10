Siman pasa Wardakosta tabata aktivo na Bonaire en konekshon ku Bonaire Regatta 2023.

Bonaire Regatta ta dura un siman largu i e aña aki a kuminsá for di 7 di òktober i a klousurá djasabra último dia 14 di òktober. A klousurá e evenementu ku un Boat Party.

E Regatta riba laman a kana bon, durante kua e parti mas grandi di e botonan presente i tambe bishitantenan a mantené nan mes na reglanan. Durante e Regatta Wardakosta, en kolaborashon ku sosionan stratégiko di e ‘Multidisciplinaire Maritieme Hub Bonaire (MMHB)’ a kontrolá un total di 57 boto. Durante e kòntròlnan aki e tim di MMHB mester a traha un prosèsferbal pa un boto i un seadoo, pa motibu ku nan no tabatin dokumentunan korekto di nan boto na òrdu i nan no a registrá debidamente pa biaha di Kòrsou bai Bonaire. Ámbos boto despues di kòntròl mester a nabegá mes ora bèk pa Kòrsou.

Mas o ménos 100 boto a partisipá na e konosido Boat Party di e Regatta e aña aki. E

evenementu aki a tuma lugá serka di Kralendijk i a konkluí sin insidentenan di mashá

importansha.

Regatta Bonaire 2023 goed verlopen

Afgelopen week was de Kustwacht actief op Bonaire in verband met de Bonaire Regatta 2023.

De Bonaire Regatta duurde een week lang en begon dit jaar vanaf 7 oktober en sloot afgelopen zaterdag 14 oktober af met een Boat Party. De Regatta verliep prima, waarbij het overgrote gedeelte van de aanwezige vaartuigen en bezoekers zich aan de regels hielden. Tijdens het evenement heeft de Kustwacht, in samenwerking met de ketenpartners van het Multidisciplinaire Maritieme Hub Bonaire (MMHB), in totaal 57 vaartuigen gecontroleerd. Tijdens deze controles heeft het MMHB team voor een boot en een seadoo (waterscooter) een procesverbaal geschreven voor het niet op orde hebben van de juiste scheepsdocumenten en het niet uitklaren op Curaçao om naar Bonaire te reizen. Beide vaartuigen moesten na de controle direct naar Curaçao terugvaren.

Aan de bekende Boat Party van de Regatta deden dit jaar ongeveer 100 boten mee. Dit

evenement vond nabij Kralendijk plaats en verliep zonder noemenswaardige incidenten.

KOMPARTI E NOTISIA AKI VIA / Share the news Facebook

WhatsApp

Telegram

More

Reddit

Tumblr

Pinterest

Pocket