Cft: “Ankra mehorashon”

Kralendijk – Kolegio Ehekutivo di Bonaire ta pará dilanti di e tarea importante di ankra e mehorashonnan ku a keda realisá riba tereno di maneho finansiero, strukturalmente den e organisashon di e entidat públiko. Esaki Kolegio di supervishon finansiero Bonaire, Sint Eustatius i Saba (Cft) a enfatisá den kòmbersashon ku Kolegio Ehekutivo di Bonaire. Den e kuadro aki fortifikashon di e kapasidat ehekutivo ta un tema krusial.

Den e último añanan Bonaire a tuma algun paso importante pa fortifiká e maneho finansiero. Komienso di aña e esfuersonan di e entidat públiko a keda koroná ku un deklarashon aprobatorio di akountent pa e kuenta anual di e aña presupuestario 2022. Cft a animá e Kolegio Ehekutivo pa fortifiká e funshon finansiero den e organisashon kompleto, pa asina garantisá ku por mantené e deklarashon aprobatorio.

Aki Cft a ekspresá su preokupashon tokante di e limitashonnan di e entidat públiko su kapasidat di ehekushon. E limitashonnan en kuestion ta keda reflehá tambe den ehekushon di presupuesto di 2023. For di e sifranan di realisashon di promé semester di 2023 por opservá ku un biaha mas Bonaire ta bai realisá un surplus, miéntras ku e presupuesto aprobá tin komo punto di salida un défisit pa 2023.

Proyekto di presupuesto 2024

Cft a papia tambe ku Kolegio Ehekutivo tokante e proyekto di presupuesto di 2024. Cft a konstatá ku satisfakshon ku Bonaire, despues di a presupuestá pa algun aña un défisit, awor a presentá un presupuesto balansá di mas aña. E manera ku Bonaire ta kalkulá e sosten spesial (bijzondere uitkering) den e presupuesto, na opinion di Cft ta sigui ta un punto importante di atenshon. Bonaire ta inkluí solamente sosten spesial struktural den e presupuesto, loke no ta brinda un imágen eksakto di e tamaño real di e presupuesto. Esei no solamente ta limitá kapasidat di e presupuesto pa por duna direkshon, pero tambe e ròl di Konseho Insular pa fiha kuadro na momento ku e ta aprobá e presupuesto.

Cft: “Verbetering verankeren”

Kralendijk – Het bestuurscollege van Bonaire staat voor de belangrijke opgave om de gerealiseerde verbeteringen op het terrein van het financieel beheer structureel te verankeren binnen de organisatie van het openbaar lichaam. Dit heeft het College financieel toezicht Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Cft) in gesprek met het bestuurscollege van Bonaire benadrukt. Het versterken van de uitvoeringskracht is daarbij een cruciaal thema.

Bonaire zette de afgelopen jaren belangrijke stappen om het financieel beheer te verbeteren. De inspanningen van het openbaar lichaam werden begin dit jaar bekroond met een goedkeurende accountantsverklaring bij de jaarrekening over het begrotingsjaar 2022. Het Cft spoorde het bestuurscollege aan om de financiële functie binnen de gehele organisatie te versterken, om behoud van de goedkeurende verklaring zeker te stellen.

Het Cft uitte daarbij zijn zorgen over de beperkingen in de uitvoeringskracht van het openbaar lichaam. Deze beperkingen komen ook tot uiting in de uitvoering van de begroting 2023. Uit de realisatiecijfers over het eerste halfjaar van 2023 blijkt dat Bonaire wederom afstevent op een overschot, terwijl de vastgestelde begroting uitgaat van een tekort voor 2023.

Ontwerpbegroting 2024

Het Cft sprak ook met het bestuurscollege over de begroting voor 2024. Het Cft constateerde naar tevredenheid dat Bonaire, na meerdere jaren een tekort te hebben begroot, nu meerjarig een sluitende begroting presenteert. De wijze waarop Bonaire de bijzondere uitkeringen raamt in de begroting blijft, naar het oordeel van het Cft, een belangrijk aandachtspunt. Bonaire neemt alleen de structurele bijzondere uitkeringen op in de begroting, waardoor de begroting geen accuraat beeld geeft van de daadwerkelijke omvang van de begroting. Dit beperkt niet alleen het sturend vermogen van de begroting, maar ook de kaderstellende rol van de eilandsraad bij vaststelling van de begroting.

