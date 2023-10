Upcoming Symposium on Nature Based Solutions

Simposio na kaminda tokante solushon basá riba naturalesa – nature based solutions

Dutch Caribbean Nature Alliance (DCNA) i Fundacion Parke Nacional Aruba (FPNA) ku orguyo ta anunsiá un simposio tokante solushon basá riba naturalesa (Nature-Based Solutions – NBS) pa rekuperashon i konservashon di ekosistema na e islanan di Karibe Hulandes. E evento akí, planiá pa tuma lugá dia 10 di novèmber for di 13.30 or te 17.00 or na Aruba, ta ofresé un plataforma úniko pa interkambio di konosementu i eksperensia den kaso di integrashon di solushonnan inovativo pa konservá i rehubenesé e diferente ekosistemanan di área karibense. Vários wéspet di honor lo ta presente na e simposio, entre otro Su Altesa Real Prinsesa Beatrix, protektora di DCNA. E evento ta habrí pa partisipashon virtual.

Solushon basá riba naturalesa – Nature-based solutions

E islanan di Karibe Hulandes ta disponé di ekosistemanan sorprendentemente bunita, ku ta brinda algun bentaha importante. Banda di nan importansia ekonómiko i rekreativo, e áreanan akí ta di vital importansia tambe pa konservashon di biodiversidat i edifikashon di espasio salú i resiliente. Desafortunadamente e ambientenan úniko akí ta konfrontá vulnerabilidatnan ekológiko komo konsekuensia di e menasa konstante di aktividat humano i un klima ku ta kambiando. Implementashon di solushon basá riba naturalesa (nature-based solutions – NBS) ta di importansia krusial pa protehá e ekilibrionan delikado akí i sòru pa e áreanan akí por keda eksistí pa hopi generashon mas ainda. Solushon basá riba naturalesa ta representá un aserkamentu inovador ku ta hasi uso di forsa di naturalesa pa atendé ku desafionan urgente di medio ambiente. Riba tereno di rekuperashon di ekosistema e solushonnan akí ta ofresé un señal di speransa pa medio di kombiná inventividat humano ku resiliensia di nos mundu natural.

Simposio di Nature Based Solutions

Pa por integrá e solushonnan basá riba naturalesa akí na e islanan di Karibe Hulandes, ta importante pa adaptá nan na e konteksto lokal. Ademas, e kaminda pa yega na un implementashon eksitoso ta un kaminda ku nos tin ku kana konhuntamente. E ta eksigí un esfuerso bon kordiná di diferente stakeholder, manera hende ku ta traha riba tereno di konservashon di naturalesa, mundu akadémiko, funshonarionan di gobièrnu i empresanan. Pa realisá e potensial kompleto di e solushonnan akí, interkambio di konosementu i kolaborashon entre e stakeholdernan akí ta indispensabel.

Pa e motibu akí Dutch Caribbean Nature Alliance, huntu ku Fundacion Parke Nacional Aruba (FPNA), ta organisá un simposio tokante Nature Based Solutions – solushon basá riba naturalesa pa rekuperashon di ekosistema na e islanan di Karibe Hulandes. E evento ta tuma lugá dia 10 di novèmber for di 13.30 or te 17.00 or.

‘Nos ta kontentu ku nos por krea un espasio pa interkambio di konosementu di kolaborashon’, segun Arno Verhoeven, direktor di DCNA. ‘E evento akí no ta sirbi solamente komo un plataforma pa kompartí konosementu relashoná ku integrashon di solushon basá riba naturalesa, pero e ta kontribuí tambe ku input balioso na e programa binidero di ‘Conservation and Restoration of Key Habitats’ di DCNA.’

Durante e simposio sinku orador altamente apresiá lo duna un presentashon tokante e tópiko Nature Based Solutions. Tambe e direktornan di vários organisashon di maneho di parke i konservashon di Karibe Hulandes lo bini huntu riba podio pa presentá i papia tokante nan aktividatnan riba tereno di implementashon di solushon basá riba naturalesa pa rekuperashon i konservashon di ekosistema. Bo ta haña e programa kompleto riba e página di evento di e simposio.

E simposio ta primintí di bira un logro grandi den promoshon di e diálogo tokante solushon basá riba naturalesa pa rekuperashon i konservashon di ekosistema den área karibense. Pa medio di promové interkambio di konosementu i eksperensia i tambe kolaborashon, e simposio ke kontribuí na un futuro mas bèrdè i mas resiliente pa e region.

Partisipashon na e simposio

E simposio ta bai tuma lugá na Universidat di Aruba, kaminda lo tin mas òf ménos 100 invitado personalmente presente. E invitadonan ta representá stakeholdernan di den vèlt, entre otro hendenan lokal i organisashonnan no-gubernamental ku ta traha na Aruba, funshonarionan di gobièrnu, studiantenan i organisashonnan lokal. Aparte di esakinan lo tin vários wéspet di honor presente, entre otro Su Altesa Real Prinsesa Beatrix, protektora di DCNA. Su Altesa Real Prinsesa Beatrix lo bishitá e simposio komo parti di su bishita di tres dia na Kòrsou i Aruba.

E simposio lo ta aksesibel online tambe pa e públiko mas amplio. DCNA ta enkurashá tur hende ku ta interesá den e tópiko pa partisipá. Por fabor, no lubidá di registrá bo partisipashon akinan.

Patrosinador

Milton Harms Fonds ta finansiá e simposio akí den kolaborashon ku Prins Bernhard Cultuurfonds Caribisch Gebied, Representation of the Netherlands in Oranjestad, Aruba (VNO) Aruba Tourism Authority, and Grant Thornton Aruba. Nationale Postcode Loterij i Pelican Adventure ta patrosiná e aktividatnan di DCNA.

Registrá via e siguiente lenk: https://dcnanature.org/dcna-symposium-2nline-attendance/

Tur detaye di e evento bo ta haña riba https://dcnanature.org/dcna-symposium/

