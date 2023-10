Cft: “Prioritisá aprobashon di presupuesto 2024 i invershonnan”

Philipsburg – Ta ferwagt ku Sint Maarten lo realisá un surplus riba e servisio ordinario (gewone dienst) den 2023. Pa awor e invershonnan ta kedando atras kompará ku e presupuesto aprobá di 2023. Kolegio di supervishon Kòrsou i Sint Maarten (Cft) ya pa basta tempu ta preokupá pa aprobá e presupuestonan na tempu. Cft ta urgi Sint Maarten pa duna prioridat na aprobashon di presupuesto 2024 i pa añadí un planifikashon di invershon multi-anual na e presupuesto aki.

Te ku awe Sint Maarten no a logra pa yega na tempu na un presupuesto aprobá. Tampoko no a aprobá e adaptashon di presupuesto 2023 ainda. Cft ta enfatisá ku ta importante pa disponé di sufisiente kapasidat pa e propósito aki. Último añanan Sint Maarten no a logra di hiba e invershonnan (ekskluyendo invershon di fondo fidusiario) na un nivel mas haltu. Den e presupuesto aprobá di 2023 Sint Maarten a inkluí un suma di ANG 90 mion pa invershon. Sint Maarten ta hasi un fiansa pa mayoria parti di suma aki (ANG 61 mion). Cft a konsehá Sint Maarten pa kuminsá ehekutá e invershonnan planeá mas lihé posibel.

ENNIA i refinansiamentu sosten di likides

Hulanda a akoplá un solushon duradero pa e fail di ENNIA na e refinansiamentu di e fiansanan pa sosten di likides. E solushon ku Sint Maarten i Kòrsou a skohe resientemente, kual ta un likidashon kontrolá, Cft ta konsiderá ménos riskante ku un komienso nobo di ENNIA. A base di e solushon aki, Sint Maarten i Hulanda yega na un akuerdo pa un refinansiamentu di e fiansa pa ayudo di likides na un interes di 3,4 porshento.

Impuesto

Cft a deliberá ku e minister di Finansa tokante e retraso den e reforma fiskal i modernisashon di e Departamento di Impuesto. Esakinan ta nesesario pa oumentá e entradanan di impuesto. Sint Maarten ta trahando riba reforma di impuesto di alohamento riba hür di kas na turista i introdukshon di un impuesto pa turista na yegada. Cft ta konsiderá esei un desaroyo positivo, pero ta enfatisá ku un revishon mas amplio di e sistema fiskal ta keda ketu bai mes nesesario.

Kuido i fondonan sosial

Sint Maarten ta trahando na reforma pa redusí e défisitnan kresiente den e fondonan di kuido. Sint Maarten ta spera di dal un paso importante den e kuadro aki ku introdukshon di un seguro general pa gastu médiko. Cft a ekspresá su preokupashon pa implementá esaki na tempo. Un retraso por hiba na gastu adishonal pa e pais. Ademas, e pais tin debe na Órgano Ehekutivo di Seguro Sosial i Médiko (SZV). Si Gobièrnu paga su debe, esei lo resultá den mehorashon di posishon finansiero di SZV.

Cft: “Prioriteer vaststelling begroting 2024 en investeringen”

Philipsburg – Sint Maarten realiseert in 2023 naar verwachting een overschot op de gewone dienst. De investeringen blijven vooralsnog achter bij de vastgestelde begroting 2023. Het College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten (Cft) maakt zich al lange tijd zorgen over het tijdig vaststellen van de begrotingen. Het Cft verzocht Sint Maarten prioriteit toe te kennen aan de vaststelling van de begroting 2024 en deze begroting te voorzien van een meerjarige investeringsplanning.

Tot op heden slaagt Sint Maarten er niet in om tijdig tot een vastgestelde begroting te komen. Ook de begrotingswijziging 2023 is nog niet vastgesteld. Het Cft benadrukt dat voldoende capaciteit hiervoor van belang is. Het lukte Sint Maarten de laatste jaren niet om de investeringen (exclusief trustfonds investeringen) naar een hoger niveau te brengen. In de vastgestelde begroting voor 2023 nam Sint Maarten een bedrag van ANG 90 miljoen aan investeringen op. Voor het grootste deel van dit bedrag (ANG 61 miljoen) trekt Sint Maarten een lening aan. Het Cft adviseerde Sint Maarten om zo spoedig mogelijk te starten met het uitvoeren van de geplande investeringen.

ENNIA en herfinanciering liquiditeitssteun

Nederland koppelde een duurzame oplossing voor het ENNIA-dossier aan de herfinanciering voor de liquiditeitssteunleningen. De recent door Sint Maarten en Curaçao gekozen oplossing tot een gecontroleerde afwikkeling, acht het Cft minder risicovol dan een doorstart van ENNIA. Op basis van deze oplossing zijn Sint Maarten en Nederland herfinanciering van de liquiditeitssteunleningen overeengekomen tegen een rentepercentage van 3,4 procent.

Belastingen

Het Cft sprak met de minister van Financiën over het achterblijven van de hervormingen van het belastingstelsel en de modernisering van de Belastingdienst. Dit is noodzakelijk om de belastinginkomsten te verhogen. Sint Maarten werkt aan een hervorming van de logeerbelasting op de verhuur van woningen aan toeristen en de introductie van een toeristenbelasting bij aankomst. Het Cft vindt dit een positieve ontwikkeling, maar benadrukt dat een bredere herziening van het belastingstelsel onverminderd noodzakelijk is.

Zorg en sociale fondsen

Sint Maarten werkt aan hervormingen om de oplopende tekorten bij de zorgfondsen terug te dringen. Met de introductie van een algemene ziektekostenverzekering verwacht Sint Maarten hier een belangrijke stap in te zetten. Het Cft uitte zijn zorgen over een tijdige implementatie. Uitstel kan ertoe leiden dat het land geconfronteerd wordt met extra lasten. Daarnaast heeft het land een schuld aan het Uitvoeringsorgaan Sociale en Ziektekostenverzekeringen (SZV). De aflossing van deze schuld zal leiden tot verbetering van de financiële positie van de SZV.

KOMPARTI E NOTISIA AKI VIA / Share the news Facebook

WhatsApp

Telegram

More

Reddit

Tumblr

Pinterest

Pocket