AQUALECTRA LO AKTUÁ KU MAN DURU KONTRA IREGULARIDAT NA INSTALASHON

Akshonnan públiko i sankshonnan severo ta na kaminda entre otro but ku por yega te 20.000 florin

Willemstad, 26 di Òktober 2023 – Despues di e periodo di dispensashon di 2 luna ku lo klousurá riba 31 di òktober, Aqualectra lo kuminsá aktua ku man duru kontra tur esnan ku ta manipulá nan instalashon di awa i/òf koriente i ta hasi uso di awa i/òf koriente ilegalmente. Entrante 1 di Novèmber 2023 Aqualectra lo implementá sankshonnan severo, entre otro but ku por yega te na ANG20.000.

Tambe Aqualectra lo hasi denunsia na polis di tur iregularidat ku keda konstatá. Personanan ku a hasi nan mes kulpabel na manipulashon di instalashon, daño na e ret di awa òf koriente òf uso ilegal di awa i/òf koriente por keda persiguí dor di Ministerio Públiko ku tur e konsekuenshanan ku esaki por tin. Tambe, Aqualectra lo ehersé akshonnan públiko i lo raportá iregularidat ku keda konstatá rònt Kòrsou.

Personanan ku ta krea iregularidat den e ret di awa i koriente dor di manipulá instalashonnan òf dor di kambia òf kita parti di e ret di awa i/òf koriente ilegalmente, ta kousa hopi pèrdida di entrada pa Aqualectra. Konsekuentemente, iregularidat den nos ret ta krea hopi gastu adishonal pa nos komunidat. Aktualmente komunidat kumplidó ta karga e gastunan di iregularidat kousá pa terseronan den nos ret di distribushon di awa i koriente.

Ya pa algun tempu Aqualectra ta hasiendo su esfuerso pa realisá diferente paso ku ta hiba komunidat na awa i koriente ku ta konfiabel i aun mas pagabel. Entre otro Aqualectra a lansa e Periodo di Dispensashon komo inisiativa pa stimulá esnan ku ta hasi uso di awa i/òf koriente riba un manera ilegal, pa apliká pa dispensashon, p’asina koregí nan instalashon sin ku tin gastu mará na korekshon di e instalashon. E Periodo di Dispensashon a kuminsá riba 1 di sèptèmber 2023 i ta yega su final riba 31 di òktober 2023.

Tim di kontròl

Entrante 1 di novèmber 2023 Aqualectra lo inisiá akshonnan públiko kaminda lo raportá iregularidatnan na e ret di distribushon di awa i koriente ku konstatá na bibienda, negoshi òf otro lokalidatnan. Un tim di kontròl ku ta konsistí di Aqualectra, KPC i OM lo ehersé e akshonnan aki. Na momentu ku enkontrá situashonnan ilegal, e habitante òf doño di negoshi por konta ku butnan haltu ku por yega te na 20.000 florin, pago di gastunan pa korekshon di e instalashonnan, posibel denunsia i publikashon den media di e e akshonnan ku a tuma lugá. E personanan aki tambe mester tene kuenta ku banda di e but, nan mester paga pa e gastunan mará na e periodo ku e iregularidat tabata tuma lugá i kualke debe bieuw.

Te ku 31 di òktober 2023 por apliká pa dispensashon pa medio di wèpsait di Aqualectra, www.aqualectra.com, via number di WhatsApp +5999-563-0135 òf dor di yama Aqualectra su Sentro di Kliente pa medio di number di telefòn 0800-0135 i skohe opshon 4 durante oranan di trabou entre 08:00AM pa 04:00PM. Personanan ku apliká ta haña un nota ku nan number di referensha.

AQUALECTRA TREEDT MET HARDE HAND OP TEGEN ONREGELMATIGHEDEN AAN INSTALLATIES

Het publiceren van acties en zware sancties met boetes die kunnen oplopen tot ANG20.000

Willemstad, 26 oktober 2023 – Na de vrijstellingsperiode van 2 maanden die op 31 oktober afloopt, start Aqualectra haar harde aanpak tegen derden die onregelmatigheden veroorzaken aan installaties of illegaal gebruik maken van water en/of elektriciteit. Vanaf 1 november 2023 voert Aqualectra zware sancties in, onder andere flinke boetes die op kunnen lopen tot ANG20.000. Ook zal Aqualectra aangiftes indienen wanneer onregelmatigheden geconstateerd worden en loopt men kans vervolgd te worden door het Openbaar Ministerie, met alle gevolgen van dien. Tenslotte worden de resultaten van de verrichte acties gerapporteerd en publiek gemaakt.

Veel verlies en extra kosten worden veroorzaakt door derden die illegaal onderdelen van het distributienetwerk verwijderen of deze manipuleren, zodat men onrechtmatig gebruik kan maken van water en/of elektriciteit. Als gevolg hiervan draagt de gemeenschap de ontstane extra lasten. Momenteel draaien de klanten die wél voldoen aan diens plichten samen op voor de kosten die veroorzaakt worden door onregelmatigheden.

Aqualectra zet zich al geruime tijd in om projecten en ontwikkelingen door te voeren, ter bevordering van betrouwbaar en betaalbaar water en elektriciteit. De Vrijstellingsperiode is ook zo’n innitiatief die tot stand kwam om personen die op illegale wijze gebruik maken van water en/of elektriciteit, te stimuleren om zich aan te melden zodat hun installatie gecorrigeerd kon worden zonder dat hier sancties of kosten aan verbonden waren. De Vrijstellingsperiode startte op 1 september 2023 en loopt af op 31 oktober 2023.

Controleteam

Vanaf 1 november 2023 start Aqualectra met publieke acties waarbij onregelmatigheden in het distributienetwerk en onrechtmatig gebruik van water en elektriciteit bij huizen, ondernemingen of andere locaties, gerapporteerd worden. Een controleteam bestaande uit vertegenwoordigers van Aqualectra, KPC en het OM zullen ferm handelen tegen onrechtmatigheden. Zodra onregelmatigheden ontdekt worden kan de bewoner of eigenaar van het bedrijf rekenen op flinke boetes die kunnen oplopen tot ANG20.000, maar ook het betalen van de kosten verbonden aan correctiewerkzaamheden aan de installatie, mogelijke aangiftes en publicatie in de media over de resultaten van de verrichte acties. Ook moet men rekening houden met het feit dat naast de boete, men ook moet betalen voor de periode waarin onrechtmatig gebruik plaatsvond en andere mogelijke openstaande rekeningen.

Tot en met 31 oktober 2023 kan men zich nog aanmelden via de website van Aqualectra, www.aqualectra.com, via WhatsApp nummer +5999 563-0135 of door tijdens kantooruren de Klantenservice van Aqualectra op te bellen via telefoonnummer 0800-0135 en te kiezen voor keuzenummer 4. Wanneer men zich aanmeldt krijgt de persoon een referentienummer.

