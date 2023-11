Angelli Meyer ta klá pa representá Kòrsou na e sertámen Miss Teen Charm International 2023

Willemstad – Queen Making Queens Organization ta sumamente orguyoso di tin e frankisia di Miss Teen Charm International. Un sertámen ku ta gosa di un popularidat grandi internashonal. Pa di tres aña konsekutivo e sertámen tin mas ku 25 partisipante di diferente parti di mundo, ku ta kompetí pa e prestigioso korona.

Miss Teen Charm ta para pa ta un sertámen diferente ku no ta enfoká unikamente riba e beyesa fisiko pero tambe e parti interno di e representante. E enfóke ta bai pa konose e kultura di kada pais i mustra e diversividat den beyesa internashonal, kombinando e toke di miss i modelo. E ganador ta haña e oportunidat pa un aña largu ta kara di e sertámen aki i tene su mes bezig pa inspirá i motivá hóbennan rond mundo.

Pa promé biaha Kòrsou tin un representante den e sertámen aki. QMQ Organization ta sumamente orguyoso di pone su konfiansa den persona di Angelli Meyer. Un hóben di 15 aña di edat, ku un haltura impreshonante pa su edat di 1.77 cm i ta studiante di skol sekundario. Banda di e mundo di beyesa, Angelli Meyer ta un deportista di natashon for di su 7 aña. E la kompetí den diferente kompetensia, ku awe sigur a aportá na su kresementu komo persona i tambe e displina i determinashon ku e tin pa logra tur su metanan tantu na skol, den deporte i e mundo di beyesa.

Na edat di 12 aña Angelli Meyer a kuminsá modela na e skol di beyesa di Ayanette Haard Statia, ku a sirbi komo inspirashon pa e partisipa na e sertámen Miss Teenage Globe 2023. Angelli a sa di posishona su mes den e tòp 5 i asina a haña e oportunidat pa por representá Kòrsou na Miss Teen Charm International 2023 ku lo tuma luga di 25 pa 4 desèmber 2023 na Margarita, Venezuela.

E preparashonnan ta den “full swing” pa Angelli Meyer su representashon. Na e momento aki Angelli ta den lèsnan di public speaking, pasarela, orientashon i tur e preparashon di su selekshon di paña pa e sertamen ta bou di diseñador nan di Kòrsou i di Aruba. Tambe Angelli ta den diferente produkshon di video i potrèt pa asina mustra e bunita kultura i historia di Kòrsou.

Den siman tras di lomba, Angelli Meyer huntu ku direktor di QMQ Organization, señora Ayanette Haard Statia den preparashon pa e biahe, a hasi un bishita di kortesia na konsulado di Venezuela aki na Kòrsou i a kombersa ku e konsul señora Marisol Gutierrez De Almeida riba e biahe pa Venezuela, kaminda a kompartí hopi informashon balioso i a siña hopi di e kultura di Venezuela i su heruenan ku tin lasonan estrecho ku nos aki na Kòrsou.

Hinter e famia di QMQ Organization tin konfiansa ku Angelli ta bai hasi un ekselente trabou pa representí nos. E sertámen final lo tuma luga djasabra 2 di desèmber 2023 i lo wòrdú transmití live via e página di youtube di Miss Teen Charm International 2023.

QMQ Organization lo sa di keda rekordá pueblo di Kòrsou atraves di su páginanan sosial riba facebook i instagram pa sintonisá e transmishon live aki i sostené nos representante. Tambe por sigui tur preparashon di Angelli Meyer via e plataformanan social di QMQ Organization i tambe di Angelli Meyer mes. Tambe por vota pa nos representante via e paginanan social di Miss Teen Charm International via Facebook i Instagram.

QMQ Organization ke yama un danki grandi na mayornan di Angelli pa tur e konfiansa i sosten pa huntu traha pa logra e meta aki. Boso sosten ta kampion. Tambe un danki ta bai na hinter e tim ku ta trahando duru pa nos representante por hasi un bon trabou. Rodney Aniseto Hair Studio, Slay by Sien pa e makijae, Edmee Haard Statia, Derek Olbino Photograpy, Choco Photograpy, InFilms videos i Raynelda Maduro. Nos ta siguí kere den prepará nos hóbennan for di awor ku eksperensia international, pa por wak nan bèk den sertámen nan grandi representando Kòrsou den futuro. Angelli Meyer for di awe nos ta desea’bo tur klase di eksito.

