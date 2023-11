Bezoek Prinses Beatrix Savonet

WILLEMSTAD – Prinses Beatrix, beschermvrouw van de Dutch Caribbean Nature Alliance (DCNA), heeft op dinsdag 7 november het plantagecomplex Savonet bezocht. Carmabi is lid van de DCNA. Het plantagecomplex Savonet functioneert momenteel als operationeel centrum voor de Afdeling Terrestrische Parken van Carmabi. Vanuit Savonet worden onder meer het Christoffel National Park, het Shete Boka National Park en het Rif St. Marie – Hermanus National Park in oprichting beheerd.

Voor de prinses was dit een werkbezoek. De prinses was met name zeer geïnteresseerd in de geschiedenis van de plantage en de relatie met de lokale gemeenschap.

Op Savonet is de prinses ontvangen door onder meer de voorzitter van het Carmabi bestuur, Odette Doest, die tevens als gastvrouw fungeerde. Op Savonet kreeg de prinses een rondleiding aangeboden. Als eerste woonde de prinses in de Magasina van Savonet de les (Onze Schildpadden – Nos Tortugunan) van Groep 1, 2 en 3 van de Ellis Juliana School uit Tera Kora bij. Deze les werd gegeven door de Afdeling Natuur- en Milieu Educatie van Carmabi. Vervolgens luisterde Tania Kross het geheel op door met de kinderen traditionele kinderliedjes te zingen.

Vervolgens liep de prinses van de Magasina naar het Landhuis Savonet begeleidt door scheidend directeur Paul Stokkermans die met de prinses een gesprek voerde over het belang van de plantage Savonet door de eeuwen heen.

In het landhuis kreeg de prinses van het Carmabi Hoofd Terrestrische Parken, Nina Philip-Balentin informatie over het museum in het landhuis en de toekomstplannen. Restauratiedeskundige Michael Newton gaf uitleg over de restauratie in 2009 van het plantagecomplex. Nederland had toentertijd ANG 6 miljoen beschikbaar gesteld uit de ontwikkelingsfondsen voor de renovatie van het plantagecomplex en buitenstructuren.

Op het achterterras van het landhuis was een tentoonstelling van 15 foto’s te bezichtigen over de gerenoveerde ruïnes achter het landhuis die ook onderdeel uitmaken van de openluchtmuseumroute. Naomi Cijntje, auteur van het verhaal van de openluchtmuseumroute, en zelf nakomelinge van de slaafgemaakte voorouders die op Savonet hebben gewoond, gaf de prinses een uitgebreide uitleg over de putten van Tugera, de overloop (sakadó) van de dam en het grote waterreservoir.

Vervolgens liep de prinses vanuit het landhuis richting de kwekerij van inheemse bomen. Odette Doest gaf een uiteenzetting over het semi-aride ecosysteem van Curaçao en de relatie tussen vleermuizen en cactussen. Ook vond een ontmoeting plaats van de prinses met een Warawara, een lokale roofvogel.

In de kwekerij gaf bioloog Erik Houtepen een uitgebreide uitleg over de opkweek van inheemse bomen uit zaad waarnaar Carmabi veel onderzoek doet. Erik Houtepen verder aan dat na de verwijdering van de geiten uit het Christoffelpark in de jaren 90 het park een grote opbloei heeft gekend. De inheemse bomen kunnen worden gebruikt voor herbebossing en ook voor landscaping in de urbane gebieden.

Na een korte pauze is de prinses vervolgens met de bus vertrokken naar Boka Pistol in het Shete Boka National Park. Bij Shete Boka kreeg de prinses uitleg van hoofdranger Briand Victorina. Bij Boka Pistol bezichtigde de prinses tevens de wachttoren die hier enkele weken geleden is gebouwd door de genie van het leger als een donatie aan Carmabi.

Het bezoek aan het Shete Boka National Park vormde tevens de afsluiting van het werkbezoek van de prinses aan Savonet. Morgen staat een bezoek aan het Rif St. Marie – Hermanus National Park in oprichting op het programma.

