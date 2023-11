Fataal geweld in de duinen van Egmond: OM eist 10 jaar en TBS

Op Eerste Paasdag vorig jaar wordt in de duinen van Egmond aan Zee het naakte lichaam van een man aangetroffen. Onderzoek wijst uit dat hij door excessief geweld is overleden. Het OM acht bewezen dat een 31-jarige man uit Egmond verantwoordelijk is voor deze doodslag én voor twee eerdere mishandelingen. De officier van justitie eist tien jaar gevangenisstraf en TBS.

Sporen

Op zondagmiddag 17 april 2022 komt bij de politie Noord-Holland een melding binnen dat in een duinpan op het strand van Egmond aan Zee een lichaam is aangetroffen. Onderzoek wijst uit dat het gaat om een 56-jarige man uit Alkmaar. Aan de hand van sporen op het lichaam van het slachtoffer vindt een DNA-match plaats met dat van een dan 30-jarige man uit Egmond. Er is sprake van buitensporig veel en heftig geweld aan het gezicht van het slachtoffer. Daarnaast zijn er aanwijzingen voor verwurging en heeft het slachtoffer zand in zijn luchtpijp en maag. Afweerletsel ontbreekt. Uit het sporenbeeld blijkt verder dat er voorafgaand aan de geweldsuitbarsting sprake was van seksuele handelingen tussen slachtoffer en verdachte. Bij het slachtoffer is DNA-materiaal van de verdachte aangetroffen. Er is geen DNA-materiaal van derden aangetroffen.

Naast de doodslag verwijt het OM de verdachte ook twee mishandelingen: in september 2020 in Noord-Scharwoude en in februari 2022 in Alkmaar. Het betreft in beide gevallen mishandeling van een homoseksuele man waarbij geweld is gebruikt in het gezicht. De officier van justitie ziet een terugkerend patroon in de drie delicten die de verdachte ten laste zijn gelegd. ‘’Het gedrag dat verdachte laat zien is berekenend. Hij spreekt af met een homoseksuele man, komt tot seksuele handelingen en komt vervolgens tot een geweldsexplosie. Het dossier geeft bovendien blijk van eerdere geweldsincidenten. In de gehele tijdlijn zie ik een patroon van agressie in combinatie met het gebruik van alcohol en/of drugs. In een aantal gevallen leidt dit tot zeer buitensporig geweld.’’

Doodslag

Het OM is van oordeel dat verdachte in de duinpan seks heeft gehad met het slachtoffer, en hem tijdens de seks – of vlak erna – meermalen met kracht in het gezicht heeft geslagen en heeft getracht hem te wurgen. De officier van justitie: ‘’Kijkend naar de aard, ernst en de hoeveelheid van de verwondingen in het aangezicht kan het volle opzet op de dood worden aangenomen. Het slachtoffer had geen tijd om zich te verdedigen. De persoonlijke eigendommen van het slachtoffer laat verdachte verdwijnen. Tot op de dag van vandaag wil verdachte niet zeggen waar die spullen zijn gebleven.’’

Op basis van de verklaringen van gedragsdeskundigen acht het OM het aannemelijk dat bij verdachte ten tijde van het begaan van de feiten een geestelijke stoornis of gebrekkige ontwikkeling van de geestesvermogens bestond. De officier van justitie ter zitting: ‘’Het slachtoffer dacht een heerlijk dagje strand te hebben op de prachtige zonnige dag van 17 april, maar wordt op zijn kwetsbaarst – naakt –en doodgeslagen – achtergelaten. Verdachte heeft geen openheid gegeven over wat er nu écht is gebeurd. Dat maakt de verwerking van dit verlies voor de nabestaanden onnodig extra zwaar, en dat rekent het OM de verdachte aan. Ik laat bovendien meewegen dat het gebeuren binnen de homogemeenschap voor veel onrust en angst heeft gezorgd.’’

Het OM acht de doodslag en de twee mishandelingen bewezen en eiste naast een gevangenisstraf van tien jaar ook TBS, ondanks dat verdachte een weigerachtige houding toonde en deskundigen geen stoornis vaststelden. De officier van justitie ter zitting: ‘Gezien de heftigheid van de feiten, waarbij een persoon om het leven is gekomen, en waarbij te zien is dat dit gedrag al langer speelt met daarin de opbouw naar wat er met het 56-jarige slachtoffer is gebeurd, is het onverantwoord verdachte onbehandeld terug te laten keren in de maatschappij.’

De rechtbank doet naar verwachting over twee weken uitspraak.

