Notisia di polis di djabièrnè 3 di novèmber te ku djaluna 6 di novèmber 2023 // Politieberichten van vrijdag 3 november tot en met maandag 6 november 2023

Notisia di polis di djabièrnè 3 di novèmber te ku djaluna 6 di novèmber 2023

Aksidente ku herido

Riba djadumingu 5 di novèmber, alrededor di 3.35 or di mardugá, un aksidente a tuma lugá riba Bulevar Gobernador N. Debrot. Shofùr di un pikòp ‘flatback’ ku tabata kore for di Playa direkshon Hato, a pasa stret den un bògt i aksidentá den un spil di tráfiko i finalmente den un muraya i un palu kantu di kaminda. E shofùr a resultá heridá i ambulans a transport’é pa hòspital pa tratamentu médiko.

Detenshon pa ladronisia

Alrededor di 3 or di mardugá riba djadumingu 5 di novèmber, a detené un hòmber di inisial R.M.D. di 52 aña di edat den Centrumgebied pa ladronisia. Riba djabièrnè 14 di yüli, e sospechoso a bai ku algun saku di karni sin paga for di un supermerkado situá na Kaya Industria. Un patruya a rekonosé e sospechoso i a detené relashoná ku e kaso. Investigashon den e kaso ta kontinuá.

Detenshon pa manehá bou di influensia

Riba djadumingu 5 di novèmber, alrededor di 12.20 or di mardugá, a detené un hòmber di inisial G.T.P. di 62 aña di edat pa manehá bou di influensia. E sospechoso a bèk ku su vehíkulo i dal den un outo riba Bulevar Gobernador N. Debrot i a trata na kore bai. Despues di un investigashon a resultá ku e hòmber ku a okashoná e aksidente tabata bou di influensia di alkohòl. Pa e motibu aki, a detené e sospechoso. Durante un kòntròl riba dokumentonan nesesario a resultá ku e shofùr ku a okashoná e aksidente, no por a mustra un reibeweis bálido pa motibu ku na mart último, polis a kita su reibeweis pa motibu ku e tabata manehá bou di influensia.

Bo ta manehá tòg miéntras bo reibeweis ta konfiská? Esaki ta un echo kastigabel i bo ta kore riesgo di haña un kastigu di prisòn òf un prolongashon di e konfiskashon di bo reibeweis.

Ladronisia ku violensia

Den oranan di mardugá riba djabièrnè 3 di novèmber, un kaso di ladronisia ku violensia a tuma lugá riba e sitio di stashoná outo na Plaza Reina Wilhelmina. Un hòmber ku tabata kore riba un baiskel a yega serka e víktima i puntr’é pa sèn. Na momentu ku e víktima a kue su telefòn pa yama polis, e sospechoso a ranka e telefòn i a kore bai. Ta investigando e kaso.

Diferente but pa violashon den tráfiko

Entre djárason 1 di novèmber i djaluna 6 di novèmber a duna diferente but pa violashon den tráfiko durante kòntròlnan rutinario.

E butnan tabata pa lo siguiente:

5x pa manehá sin reibeweis bálido;

4x pa manehá sin seguro bálido;

1x pa manehá sin plachi di number;

3x pa manehá sin hèlm bistí;

2x pa tene telefòn den man miéntras ta manehá;

2x pa kore den un kaya será pa tráfiko;

5x pa stashoná robes;

2x pa manehá sin faha di seguridat bistí.

KPCN ta hala atenshon di un i tur pa nan tin e dokumentunan nesesario, na òrdu. Tambe ta konsehá estriktamente pa kumpli ku e reglanan di Lei di Tráfiko. Ku esaki bo tambe ta kontribuí na un tráfiko seif i sigur riba e isla.

Bo no ta kumpli ku reglanan? Bo por haña un but. E suma di un but pa e violashonnan menshoná ta varia entre $30 te ku $225.

Bo a mira algu sospechoso? Yama 911/112 òf e liña di tep anónimo 9310.

Politieberichten van vrijdag 3 november tot en met maandag 6 november 2023

Aanrijding met gewonde

Op zondag 5 november, rond 3:35 uur, vond een aanrijding plaats op de Boulevard Gobernador N. Debrot. De bestuurder van een flatback pick-up die van Playa richting Hato reed, reed dwars door een bocht en botste tegen een verkeersspiegel aan en vervolgens tegen een muur en een boom aan de kant van de weg. De bestuurder raakte gewond en werd met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht voor medische behandeling.

Aanhouding diefstal

Op zondag 5 november, rond 3:00 uur, werd een 52-jarige man met initialen R.M.D. in het centrumgebied aangehouden voor diefstal. Op vrijdag 14 juli nam de verdachte zonder te betalen een aantal artikelen mee uit een supermarkt aan de Kaya Industria. Een patrouille had de verdachte herkend en aangehouden in verband met deze zaak. Onderzoekt in deze zaak loopt nog.

Aanhouding rijden onder invloed

Op zondag 5 november, rond 00:20 uur, werd een 62-jarige man met initialen G.T.P. aangehouden voor het rijden onder invloed. De verdachte reed achteruit en botste tegen een andere auto op de Boulevard Gobernador N. Debrot en probeerde daarna weg te rijden. Uit onderzoek bleek dat de bestuurder die het ongeluk zou hebben veroorzaakt onder invloed van alcohol was. Hierdoor werd de verdachte aangehouden. Tijdens een controle van de benodigde documenten kon deze bestuurder geen rijbewijs tonen omdat deze afgelopen maart door de politie was ingevorderd voor rijden onder invloed.

Rijdt u terwijl uw rijbewijs is ingevorderd? Dit is een strafbaar feit en u loopt het risico op een gevangenisstraf of een verlenging van uw rijverbod.

Diefstal met geweld

In de nachtelijke uren op vrijdag 3 november, vond een diefstal met geweld plaats op de parkeerplaats aan de Plaza Reina Wilhelmina. Een man op een fiets benaderde het slachtoffer en vroeg om geld. Toen het slachtoffer zijn telefoon pakte om de politie te bellen, pakte de verdachte de telefoon en rende weg.

Veel bekeuringen voor verkeersovertredingen

Tussen woensdag 1 november en maandag 6 november zijn er tijdens routine verkeerscontroles verschillende bekeuringen uitgeschreven voor verkeersovertredingen.

Deze waren als volgt:

5x voor het rijden zonder geldig rijbewijs;

4x voor het rijden zonder geldige verzekering;

1x voor het rijden zonder kentekenplaat;

3x voor het rijden zonder helm;

2x voor het vasthouden van een telefoon tijdens het rijden;

2x voor het rijden op een weg die afgesloten was voor het verkeer;

5x voor het fout parkeren;

2x voor het rijden zonder veiligheidsgordel om.

Het KPCN wil een ieder erop attenderen om de nodige documenten op orde te hebben. Ook wordt er streng geadviseerd om zich te houden aan de regels van de verkeersregels. Hiermee draag je ook bij aan een veilig verkeer op het eiland.

Houdt jij je niet aan de regels? Dan kan je een bekeuring krijgen. Het bedrag van een boete voor bovengenoemde overtredingen varieert tussen de $30 en $225.

Heeft u iets verdachts gezien? Bel 911/112 of de anonieme tip lijn 9310.

