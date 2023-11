Het Gerecht heeft uitspraak gedaan in vier bestuursrechtelijke kwesties die spelen tussen VPCO en de minister van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport.

Riba 8 di novèmber 2023, Korte ta dikta sentensia den kuater kuestion atministrativo

ku tin pendiente entre VPCO i Minister di Enseñansa, Siensia, Kultura i Deporte.

Den tur kuater kuestion ta duna rason na VPCO.

Kuestion 1: Minister mester kompensá gastunan di salario èkstra pa e subida di

eskala di 12 dosentenan-A?

E pregunta aki, Korte ta kontesté afirmativamente. Di e Dekreto Nashonal di 14 di

ougùstùs 2017 ta sigui ku entrante 1 di desèmber 2018, ku forsa retroaktivo te 1 di

ougùstùs 2016, direktivanan di skol por subi dosentenan-A di eskala pa nan drenta e

eskala di salario siguiente di dosente-B, kon tal ku nan ta kumpli ku e rekisitonan

stipulá pa esaki. E rekisitonan ta enserá ku e dosentenan-A aki riba 1 di ougùstùs 2016

mester a atkirí mas ku sinku aña di eksperiensia laboral komo dosente-A den

Enseñansa di Fundeshi (FO), Enseñansa Sekundario Preparatorio (VSBO),

Havo/VWO òf Enseñansa Sekundario (SBO) i ademas nan a ser evaluá positivamente.

Serka VPCO tin 12 dosente ta traha ku a atkirí e eksperiensia den enseñansa aki na

Hulanda, Aruba òf Bonèiru. Sigun Minister, esaki no ta konta komo eksperiensia

laboral manera a kontemplá den e Dekreto Nashonal. Korte ta haña ku esaki sí ta konta

komo eksperiensia laboral manera a kontemplá den e Dekreto Nashonal.

Kuestion 2: pa e añanan eskolar 2019/2020 te ku 2022/2023, Minister a sòru pa un

kompensashon sufisiente?

E pregunta aki, Korte ta kontesté negativamente. Minister no a duna sufisiente

splikashon ku ta mustra ku e ta sòru pa sufisiente kompensashon ku mira riba un bon

dunamentu di enseñansa. E diferente ordenansanan nashonal ku ta aplikabel na

enseñansa ta stipulá ku sí ta obligashon di Minister di sòru pa esaki. E huisio aki ta

konta solamente pa e gastunan material, no pa esnan pa personal.

E finansiamentu di e skolnan di Kòrsou ta tuma lugá a base di e asina yamá sistema

V&V. Sigun huisio di Korte, e enfoke di Minister na momento di kontestá e pregunta

si e kompensashon ta sufisiente ku mira riba un bon dunamentu di enseñansa ta

muchu státiko. Periódikamente – pues no solamente ku motibu di investigashon,

manera Minister mes ta plantia – Minister mester evaluá si e (sistema di)

finansiamentu ta sufisiente pa por duna bon enseñansa. Un evaluashon periódiko

asina no ta tuma lugá. Korte ta haña ku esaki sí mester a wòrdu hasí. Na momentu ku

a introdusí e sistema V&V, ya kaba a hala atenshon riba e punto aki. SOAB tambe ta

mustra riba esaki den un rapòrt di 25 di ougùstùs 2020, méskos ku Inspekshon di

Enseñansa a hasi den nan rapòrtnan di yüni 2022 i febrüari 2023.

Ta pensabel ku, a pesar ku no ta hasi un evaluashon periódiko, e kompensashon no

opstante ta sufisiente. Den e kaso aki, no ta asina. Di un lista ku VPCO a entregá ta

sigui ku den un periodo di 13 aña, solamente e kompensashon di e gastunan pa

alohamentu a subi pa skol i pa alumno, ku un promedio di aproksimadamente 6,7% i

9,3%, respektivamente. E kompensashon pa gastunan di ekipamentu i pa gastunan di

direktiva, gerensia i atministrashon den 13 aña no a subi en apsoluto. I esaki mientras

e sifra índise di prèis pa konsumidó a subi ku 35%. Di e rapòrtnan di SOAB i

Inspekshon di Enseñansa tambe ta sigui ku e normanan, tal komo a stipulá den e

sistema V&V, no ta aktual. Mayoria di e tarifanan no a wòrdu modifiká mas for di dia

ku a introdusí e sistema V&V, òf a indeksá nan insufisientemente. Debí na esaki, e

finansiamentu no ta sufisiente pa nesesidatnan básiko, manera materialnan i

métodonan di lès, awa i koriente, limpiesa, ICT (remplasá ekiponan, lisensianan) i

trabounan grandi di mantenshon.

Kuestion 3: VPCO ainda ta debe Minister sèn pa e añanan eskolar 2009/2010 te ku

2019/2020?

Pa e añanan eskolar aki, Minister a determiná e montante definitivo di kompensashon

pa VPCO pa e gastunan di personal i material. Tokante tres punto VPCO i Minister no

ta di akuerdo ku otro. Ta disidí e diskushon tokante di esaki na benefisio di VPCO. E

argumento di mas importante pa e desishon aki ta ku Minister mester determiná pa

kada aña eskolar kiko e kompensashon definitivo ta, pa mas tardá 6 luna despues ku

VPCO a presentá nan rapòrtnan finansiero tokante di e aña eskolar en kuestion. E

Dekreto Nashonal di Finansiamentu di Enseñansa ta preskribí esaki. Awor ku Minister

a hasi e determinashon aki añanan despues numa, e puntonan di diferensia den e

diskushon entre Minister i VPCO ta un riesgo ku Minister mester karga. Pues riba e

puntonan aki mester sigui e interpretashon di VPCO.

Kuestion 4: tin desigualdat den e finansiamentu di VPCO i DOS?

Ademas, VPCO ta argumentá ku tin desigualdat den e finansiamentu di VPCO i DOS.

Sigun VPCO, ta duna DOS mas adelanto ku e tin derecho riba dje. Ademas, DOS por

hasi uso di tur sorto di fasilidatnan di pais, mientras VPCO no por hasi esei. Además,

Minister sí ta regla kuenta ku VPCO, i ku DOS e no ta hasié. Korte no ta baidi akuerdo

ku e apelashon riba e prinsipio di igualdat, te asina leu ku esaki ta dirigí kontra di e

dekretonan di adelanto. Si ta asina ku DOS ta risibí mas di loke e tin derecho riba dje,

Minister por koregí esaki na momentu di regla kuenta. Si ta asina ku DOS por hasi uso

di fasilidatnan di pais, esaki ta un asunto ku no ta kai den e areglo V&V. E dekretonan

di adelanto a ser basá riba e areglo V&V, pues hues di kousa atministrativo solamente

por huzga tokante esaki, i no tokante fasilidatnan ku no ta kai dene areglo aki. Den

kuadro di e apelashon riba e prinsipio di igualdat VPCOa trese dilanti ku ta regla

kuenta ku VPCO i no ku DOS. Korte ta bai di akuerdo ku esaki. Minister ta bisa ku e

ta regla kuenta ku DOS tambe, pero e no a aklará di ki manera. I e mester a hasié sí, pa

refutá e apelashon di VPCO riba e prinsipio di igualdat.

Kon ta sigui awor?

Pa e añanan eskolar 2019/2020 te ku 2022/2023, Minister mester emití dekretonan di

adelanto nobo pa loke ta trata gastunan material. No ta tarea di Korte, sino di Minister,

pa determiná kiko ta un kompensashon sufisiente ku mira riba un bon dunamentu di

enseñansa. Minister sí mester hasié tumando na kuenta e sentensia aki. I

rasonabelmente, Minister lo mester involukrá en todo kaso tambe e direktivanan di

skol i SOAB den e proseso di determiná kiko ta un kompensashon sufisiente.

Ademas, lo enkargá Minister ku e tarea di emití un dekreto nobo den kua e mester

determiná pa e añanan eskolar 2009/2010 te ku 2020/2021 kua ta e montantenan di

gastunan personal, gastunan material di operashon i gastunan adishonal ku VPCO tin

derecho riba nan. Den e marko ei, Minister mester sali for di e montantenan ku VPCO

a menshoná ku tabata tópiko di diskushon den e kaso aki. Den e dekreto nobo ku

Minister ta emití, Minister lo mester motivá debidamente riba kua montante adishonal

di gastunan personal VPCO tin derecho komo konsekuensia di e huisio di Korte den e

kaso tokante e asuntu di subida di eskala. Finalmente, den e dekreto di determinashon

nobo, Minister lo mester motivá mas detayadamente su manera di aktuá respekto di e

reglamentu di kuenta ku DOS.

E desishonan di Korte tokante di e finansiamentu ta publiká riba rechtspraak.nl bou

di number: ECLI:NL:OGEAC:2023:271. E desihonan tokante di e asuntu di subida di

eskala ta publiká bou di number: ECLI:NL:OGEAC:2023:272

Op 8 november 2023 doet het Gerecht uitspraak in vier bestuursrechtelijke kwesties

die spelen tussen VPCO en de minister van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport.

VPCO wordt in alle vier de kwesties in het gelijk gesteld.

Kwestie 1: moet de minister extra salariskosten vergoeden voor het doorschalen van

12 docenten-A?

Deze vraag beantwoordt het Gerecht bevestigend. Uit het Landsbesluit van

14 augustus 2017 volgt dat schoolbesturen docenten-A met ingang van 1 december

2018, met terugwerkende kracht tot 1 augustus 2016, kunnen doorschalen naar de

naast hogere salarisschaal van docent-B indien zij aan de hiervoor gestelde vereisten

voldoen. De vereisten houden in dat deze docenten-A op 1 augustus 2016 meer dan

vijf jaar werkervaring moeten hebben opgedaan als docent-A in het Funderend

onderwijs (FO), Voorbereidend Secundair Beroeps Onderwijs (VSBO), HAVO/VWO

of Secundair Beroepsonderwijs (SBO) én beschikken over een positieve evaluatie. Bij

VPCO werken 12 docenten die onderwijservaring in Nederland, Aruba of Bonaire

hebben opgedaan. Volgens de minister is dat geen werkervaring als bedoeld in het

Landsbesluit. Het Gerecht vindt dat dat wel werkervaring is als bedoeld in het

Landsbesluit.

Kwestie 2: heeft de minister voor de schooljaren 2019/2020 tot en met 2022/2023

gezorgd voor een toereikende vergoeding?

Deze vraag beantwoordt het Gerecht ontkennend. De minister heeft niet aannemelijk

gemaakt dat hij zorgt voor een toereikende vergoeding met het oog op een goede

verzorging van het onderwijs. De minister moet daar wel voor zorgen op grond van

de verschillende voor het onderwijs geldende landsverordeningen. Dit oordeel geldt

alleen voor de materiële en niet voor de personele kosten.

De bekostiging van Curaçaose scholen vindt plaats op grond van het zogenoemde

V&V-stelsel. Naar het oordeel van het Gerecht hanteert de minister een te statische,

modelmatige benadering bij het beantwoorden van de vraag of de vergoeding

toereikend is met het oog op een goede verzorging van het onderwijs. De minister

moet periodiek, en dus niet enkel naar aanleiding van onderzoek zoals de minister

stelt, bezien of (het systeem van) de bekostiging voldoet om goed onderwijs te kunnen

verzorgen. Zo’n periodieke evaluatie vindt niet plaats. Het Gerecht vindt dat dat wel

had moeten gebeuren. Bij de invoering van het V&V-stelsel was daar al op gewezen.

Ook SOAB wijst daarop in een rapport van 25 augustus 2020, net als de Inspectie van

het Onderwijs in de rapporten van juni 2022 en februari 2023.

Het is denkbaar dat ondanks het niet plaatsvinden van een periodieke evaluatie de

vergoeding toch toereikend is. Dat is niet het geval. Uit een door VPCO overgelegd

overzicht volgt dat in een periode van 13 jaar alleen de vergoeding van de

huisvestingskosten per school en per leerling zijn gestegen met gemiddeld ongeveer

6,7% respectievelijk 9,3%. De vergoeding van inrichtingskosten en van de kosten van

bestuur, beheer en administratie is in 13 jaar in het geheel niet gestegen. En dat

terwijl de consumentenprijsindexcijfer met 35% is gestegen. Uit de rapportages van

SOAB en de Inspectie voor onderwijs volgt ook dat de normen zoals vastgelegd in

het V&V-stelsel niet actueel zijn. De meeste tarieven zijn sinds de invoering van het

V&V-stelsel niet meer gewijzigd of onvoldoende geïndexeerd. Hierdoor is de

bekostiging niet toereikend voor basiszaken zoals leermiddelen en lesmethodes,

water en elektra, schoonmaak, ICT (vervangen apparatuur, licenties) en groot

onderhoud, aldus deze rapportages.

Kwestie 3: heeft de minister nog geld tegoed van VPCO over de schooljaren

2009/2010 tot en met 2019/2020?

De minister heeft over deze schooljaren vastgesteld wat de definitieve vergoeding

voor VPCO is voor de personele en materiële kosten. VPCO en de minister zijn het op

drie punten oneens. De discussie daarover wordt in het voordeel van VPCO beslist.

Het belangrijkste argument daarvoor is dat de minister eigenlijk per schooljaar moet

vaststellen wat de definitieve vergoeding is en wel uiterlijk 6 maanden na indiening

van de financiële verslaglegging door VPCO over dat schooljaar. Het Landsbesluit

bekostiging onderwijs schrijft dat voor. Nu de minister die vaststelling pas vele jaren

later heeft gedaan, moeten de verschilpunten in de discussie tussen hem en VPCO

voor zijn risico komen. De lezing van VPCO moet op deze punten dus worden

gevolgd.

Kwestie 4: is sprake van ongelijke bekostiging tussen VPCO en DOS?

VPCO betoogt verder dat sprake is van ongelijke bekostiging tussen haar en DOS.

Volgens VPCO krijgt DOS meer voorschotten dan waar zij recht op heeft. Verder kan

DOS van allerlei landsfaciliteiten gebruik maken waar VPCO dat niet kan. Verder

rekent de minister wel met VPCO en niet met DOS af. Het beroep op het

gelijkheidsbeginsel slaagt niet voor zover dat is aangevoerd tegen de

voorschotbeschikkingen. Voor zover DOS al meer zou ontvangen dan waar zij recht

op heeft, kan de minister dat corrigeren bij de afrekening. Voor zover DOS gebruik

kan maken van landsfaciliteiten, is dat buiten de V&V-regeling om. De

voorschotbeschikkingen zijn gebaseerd op de V&V-regeling, dus kan de

bestuursrechter alleen daarover en niet over faciliteiten daarbuiten een oordeel geven.

Het beroep op het gelijkheidsbeginsel slaagt wel voor zover VPCO stelt dat met haar

wel en DOS niet wordt afgerekend. De minister zegt wel dat hij ook met DOS afrekent,

maar dat heeft hij niet inzichtelijk gemaakt. En dat had wel gemoeten om het beroep

van VPCO op het gelijkheidsbeginsel te weerleggen.

Hoe moet het nu verder?

De minister moet voor de schooljaren 2019/2020 tot en met 2022/2023 nieuwe

voorschotbeschikkingen geven als het gaat om de materiële kosten. Het is daarbij niet

aan het Gerecht maar aan de minister om te bepalen wat een toereikende vergoeding

is met het oog op een goede verzorging van het onderwijs. Dat moet de minister wel

doen met inachtneming van deze uitspraak. En het ligt in de rede dat de minister in

ieder geval ook de schoolbesturen en SOAB betrekt bij het bepalen wat een toereikende

vergoeding is.

De minister zal verder worden opgedragen een nieuwe beschikking te nemen waarbij

hij over de schooljaren 2009-2010 tot en met 2020-2021 moet vaststellen op welke

bedragen aan personele kosten, materiële exploitatiekosten en additionele kosten

VPCO recht heeft. Daarbij dient de minister uit te gaan van de door VPCO genoemde

bedragen waar discussie over was in deze zaak. De minister zal in de nieuw te nemen

beschikking ook goed moeten motiveren op welk aanvullend bedrag aan personele

kosten VPCO recht heeft als gevolg van het oordeel van het Gerecht in de zaak over

de doorschalingskwestie. Tot slot zal de minister in de nieuwe

vaststellingsbeschikking nader moeten motiveren hoe hij handelt als het gaat om de

afrekening met DOS.

De uitspraken over de bekostiging zijn op rechtspraak.nl gepubliceerd onder nummer:

ECLI:NL:OGEAC:2023:271 en over de doorschaling onder nummer:

ECLI:NL:OGEAC:2023:272

