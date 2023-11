Derecho di mucha

The Art Lab Foundation a duna un workshòp titulá “Workshop recycle music” na Ser’i Papaya. Durante di un temporada, diferente tayer a keda hasí ku e hóbennan di Ser’i Papaya. E edat di e hóbennan ta varia entre 13 pa 22 aña. Komo resultado final di e trayektorio, e grupo di hóben a graba un “track” titulá: “Hóben ku eskoho”. E kansion a keda skibí i kantá pa Rasta V. E hóbennan a huza obhetonan manera, bleki, bòter i hèmber den kombinashon ku efektonan digital pa por forma nan muzik.

E hóben ‘Rasta V’, ku tambe ta forma parti di e grupo, a konta lo siguiente kon ela yega na e inspirashon pa e kantika: E ta konta ku fo’i chikitu ela lanta na Ser’i Papaya. Semper ela tende kon e yùfrounan di skol ta menospresiá e muchanan ku ta lanta na Ser’i Papaya. E ta konta ku e ta un hóben hopi sensitivo i e no por ekspresá su sintimentunan hopi bon i p’esei e ta skibi loke e ta sinti den forma di un kantika.

E ta konta ku segun añanan ta bai, mas e krese, mas e ta mira kon mucha hòmbernan yòn di su edat ta kai será òf ta wòrdu asesiná. Hopi di e mucha muhénan ta sali na estado i no ta atendé ku e tata di nan yunan. Mirando esakinan ta sosodé rònt di dje hopi, ela skohe di wak pa su mes i purba di ta otro i un ehèmpel pa e muchanan mas chikitu kuné. Ela tuma nota, ku hopi di e mamanan di Ser’i Papaya ta pensa, ku pasó nan a lanta di tal forma, nan no tin kunes kon nan yunan ta lanta i kiko lo ta nan paradero. Ela bin nota tambe, ku hopi di e mamanan aki no ta purba di kambia e bida pa nan yunan. Rasta V ta bisa, ku pa e no sinta i kritiká so, e ke purba yuda mas tantu ku ta posibel, te kaminda ku Dios pèrmití esaki pa purba kambia e mentalidat suak ku e muchanan i hóbennan di Ser’i Papaya tin.

E ta konvensí ku e hóbennan tin hopi talento i por hasi muchu mas di loke e mundu eifó ta limitá nan na dje!

The Art Lab Foundation ta invitá tur hende pa bishitá nan página sosial. like esaki i tambe pidi e kansion aki na tur radio emisora, pa di e forma aki sostené nos hóbennan di Ser’i Papaya.

