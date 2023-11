MINISTERIO KONSERNÍ MANEHO DI GOBERNASHON, PLANIFIKASHON I SERVISIO PÚBLIKO PETISHONNAN NA LOKÈT DI PÈRMIT

Willemstad – Den luna di yüni 2023, Vergunningenloket/Lokèt di Pèrmit, a introdusí un sistema digital nobo ku e nòmber ‘e-CuraCase’. Esaki den kuadro di mehorashon i optimalisashon di su servisionan na pueblo.

Entrante di 1 di novèmber 2023, no ta posibel mas pa hasi petishon via di e-mail pa sierto dokumentonan di gobièrnu. Awor ku tin ‘e-CuraCase’ bo por hasi bo petishonnan pa diferente dokumento via di e sistema nobo aki, anto awor den komodidat di e.o. bo kas òf ofisina, den forma digital.

Ta trata aki di dokumentonan manera:

Deklarashon di Bon Kondukta (VOG),

Pèrmitnan Ekonómiko manera: Vestigingsvergunning, Vent-, Standplaats-, Horeca-,

LOB (Lei di transparensha)

Esakinan por pidi via loketdigital.gobiernu.cw

Petishonnan pa evenementu, Pèrmit di trabou (TWV) i karta pa transporte eskolar (schooltransport) mester keda hasí personalmente na nos ofisina situá na Saliña 127, pegá ku Subway Saliña. Pues tene bon kuenta ku no por hasi via di e-mail e petishon di dokumentonan di esnan menshoná último aki.

Vergunningenloket ke enkurashá tur siudadano pa subi ‘online’, hasi bo petishon pa bo sitanan di pasport, sedula, rijbewijs i sita pa Domeinbeheer via sita.gobiernu.cw .

Sita pa kùr vehíkulo por haña via sitaautokeuring.gobiernu.cw i pa petishon pa bo dokumentonan via di loketdigital.gobiernu.cw

Tin diferente kanal ku por drenta den kontakto ku Lokèt di Pèrmit kual nan ta Call Center ku ta alkansabel na 433-3123 i tambe por manda mensahe via social media na whatsapp ku e number 433-3127, Instagram via di loket.di.permit i FB via di Lokèt di Pèrmit.

Pa mas informashon por tuma kontakto ku nos libremente via un di e kanalnan ariba menshoná.

KOMPARTI E NOTISIA AKI VIA / Share the news Facebook

WhatsApp

Telegram

More

Reddit

Tumblr

Pinterest

Pocket