OM eist twee jaar voor woningoverval en vrijheidsberoving Purmerend

Op 13 februari 2022 wordt een 75-jarige vrouw in haar woning te Purmerend overvallen. De overvaller bedreigt haar met een mes en sleurt haar door het huis. Wanneer hij de vrouw tot slot probeert mee te nemen uit haar woning, kan haar echtgenoot – die net terugkeert van de hond uitlaten – dat ternauwernood voorkomen. Het OM eist twee jaar onvoorwaardelijke gevangenisstraf tegen de nu 47-jarige verdachte uit België. Het OM vindt bewezen dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan diefstal met geweld en wederrechtelijke vrijheidsberoving.

Conflict

Uit het politieonderzoek blijkt dat de verdachte een financieel conflict heeft met de zoon van het slachtoffer. De verdachte dringt, vermomd als pakketbezorger en onder bedreiging van een mes, de woning van het slachtoffer binnen, in de hoop dat haar zoon daar was. Dat bleek niet het geval. Eenmaal binnen sleurt hij het slachtoffer aan haar pols/arm door de woning en pakt haar telefoon (naar eigen zeggen om gegevens te verzamelen voor het tv-programma ‘Opgelicht’), terwijl hij schreeuwt om de contactgegevens van haar zoon. Precies op het moment dat hij de vrouw uit haar woning richting auto sleept om naar de zoon van het slachtoffer te gaan, komt de echtgenoot van het slachtoffer aan lopen. Hij kan de verdachte tegenhouden, die daarna wegvlucht in een zwart voertuig met Belgisch kenteken.

Bewijs

De politie is snel ter plaatse en start een onderzoek. Via de weggenomen telefoon van het slachtoffer kan verdachte worden gevolgd. Dit leidt tot een snelle aanhouding. Op basis van alle onderzoeksgegevens, waaronder getuigenverklaringen en uitgelezen camerabeelden, is het OM van oordeel dat vaststaat dat verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan diefstal met geweld van de telefoon van het slachtoffer en wederrechtelijke vrijheidsberoving. De officier van justitie ter zitting: ‘’Van opsluiting hoeft geen sprake te zijn. Het voortdurend in de nabijheid van een slachtoffer verblijven, zodat deze wordt belemmerd een ruimte te verlaten, kan ook vrijheidsberoving opleveren.’’ In deze zaak is het slachtoffer, tegen haar wil en onder bedreiging van een mes, aan haar pols/arm uit haar eigen woning gesleurd, waarbij de verdachte blijkens verklaringen van het slachtoffer zou hebben gezegd: ‘Als we buren tegenkomen en je zegt wat, dan ga je eraan’. In haar aangifte heeft het slachtoffer expliciet gezegd dat ze niet wilde dat verdachte haar naar buiten en in de auto trok, maar dat ze terugtrok.

Impact

Het slachtoffer is verschrikkelijk geschrokken. Ze dacht de deur te openen voor een pakketbezorger, maar werd door deze man bruut overvallen en bedreigd. De officier van justitie: ‘’De verdachte heeft het slachtoffer hard beet gepakt en pijn gedaan. De vrouw heeft gedacht dat haar laatste uur had geslagen. De verdachte deed zich voor als postbezorger en had een mes en tie-wraps bij zich, daaruit blijkt voor het OM een vooropgezet plan. Het slachtoffer is bovendien volstrekt onschuldig, zij had niets te maken met het financieel conflict dat verdachte met haar zoon zou hebben.’’ Het OM vindt diefstal met geweld en wederrechtelijke vrijheidsberoving bewezen en eist een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van twee jaar.

De rechtbank doet naar verwachting over twee weken uitspraak

