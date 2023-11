Femicide: OM eist 12 jaar en tbs met dwangverpleging tegen 32-jarige verdachte

Een meisje van bijna een jaar oud zat op de grond te spelen toen haar vader door een kapot gegooide ruit naar binnen drong en op haar moeder afstormde. Het meisje zag vlak voor haar ogen hoe haar vader bijna zeventig keer met een schaar en een mes op haar moeder instak. Het Openbaar Ministerie eiste vandaag 12 jaar gevangenisstraf en tbs met dwangverpleging tegen een 32-jarige verdachte die op 12 maart 2023 in Nijmegen zijn ex-partner in haar eigen woning van haar leven beroofde.

De officier van justitie stelde in haar requisitoir dat hier duidelijk sprake is van femicide. Dit is het tragische fenomeen (ex)partnerdoding dat inmiddels, ook politiek, steeds meer aandacht krijgt. “Deze 21-jarige vrouw is gedood uit jaloezie, uit bezitsdrang, omdat zij niet langer met verdachte wilde zijn.” In diverse krantenartikelen over femicide is beschreven welke dynamiek er speelt en welke stadia een relatie die in femicide eindigt vaak doorloopt. “Al deze stadia zijn daadwerkelijk doorlopen. Verdachte en slachtoffer hadden ruim tweeënhalf jaar een relatie. Een relatie waarin verdachte gewelddadig en bezitterig was. Waarin meldingen bij Veilig Thuis zijn gedaan en aangifte van mishandeling en vernieling is gedaan. Het was een relatie doorspekt met rode vlaggen voor partnergeweld met uiteindelijk een dodelijke afloop.”

In februari van dit jaar vertelde de vrouw aan haar hulpverlener dat zij de relatie had verbroken. De verdachte bleef haar echter lastigvallen. Hij accepteerde niet dat zijn ex hem verliet en haar eigen pad verkoos. Op de bewuste 12 maart stuurde verdachte om 14.27 uur een sms-bericht: “Heb je me geblokt op app? Tien minuten dan kom ik jouw kant op”. Om 14.51 uur belde hij naar de meldkamer en met de mededeling: “Ik heb mijn vriendin vermoord.” Uit deze korte tijdspanne en de gruwelijke aard van het letsel, blijkt dat verdachte als een beest tekeer is gegaan.

Uit psychologisch onderzoek kan worden afgeleid dat verdachte verminderd toerekeningsvatbaar is. Er is sprake van een persoonlijkheidsstoornis. Hij schuwt het overtreden van wetten en regels niet en neemt beperkt verantwoordelijkheid voor eigen gedrag en emoties. Zijn empathie voor anderen is beperkt. De officier van justitie: “Uit de rapportages leid ik ook af dat verdachte op zijn zachtst gezegd in zijn jeugd ernstig tekortgekomen is in zorg, aandacht en liefde.”

De verminderde toerekeningsvatbaarheid werkt strafverminderend. Maar verder zijn er naar het oordeel van het OM alleen maar strafverzwarende omstandigheden: de verdachte heeft een zeer uitgebreid strafblad vol met geweldsdelicten, waaronder ex-partnergeweld. “Hij heeft zijn ex afgeslacht, in haar eigen huis, waar zij zich juist veilig had moeten voelen. Zij was een jongvolwassen vrouw, net moeder, met nog een heel leven voor zich. Dat heeft hij haar afgenomen. Zij zal haar kind niet zien opgroeien. En met zijn daad heeft hij ook de nabestaanden van de overleden jonge vrouw onherstelbaar leed toegebracht. Partnerdoding, femicide, leidt bovendien tot gevoelens van onbehagen, onveiligheid en onrust in de samenleving. Zo blijkt wel uit de publieke aandacht voor dit onderwerp.”

“Alleen een hele lange onvoorwaardelijke gevangenisstraf doet recht aan alle genoemde feiten en omstandigheden. Maar naast die gevangenisstraf is ter beveiliging van de samenleving nodig dat tbs met dwangverpleging wordt opgelegd”, zo eindigt de officier van justitie haar betoog in de Arnhemse rechtbank vandaag.

KOMPARTI E NOTISIA AKI VIA / Share the news Facebook

WhatsApp

Telegram

More

Reddit

Tumblr

Pinterest

Pocket