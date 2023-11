Un presentashon di Sanne Muiser, tokante rebalorisashon i transformashon di fibranan gròf di nos medio ambiente.

Sanne Muiser a bin nos isla riba invitashon di Farm to Crafts. Djamars anochi, dia 21 di novèmber for di 7:30, e ta duna un presentashon na Katedral di Sumpiña. Entrada ta grátis, pero registrasbon via Facebook ta rekerí. Sanne ta un ‘Product designer’i ademas a sigui un estudio pa bira wardadó di karné. Su tayer, Studio Pluis, ta spesialisá den trahamentu di felpa ku angua, usando fibranan natural. E ta presentá su telanan ta rònt mundu.

Durante su presentashon e lo hiba nos den su investigashon di diseño i konta nos di e interakshon entre e paisahe, karnénan i e lana. Tambe e lo mustra nos imágennan di su proyekto ‘Retracing the Coffee Bag’, den kua ta resiklá fibranan natural for di sakunan di kòfi kolombiano.

Tokante Farm to Crafts

Farm to Crafts ta un investigashon kreativo na e posibilidatnan pa re-aktivá agrikultura na eskala chikí di spesífikamente materialnan prima di Kòrsou, pa desaroyá material i fishi.

Punto di salida di e proyekto ta ‘learning by doing’ i na e manera ei yega na un ambiente dinámiko pa investigashon i produkshon. Ku e diferente aktividatnan di e proyekto, ta trata di fasilitá interkambio entre agrikultor, artesano, diseñadó, eksperto i tur esnan interesá, ku un base di partisipashon i resiprosidat. Ku e proyekto, Farm to Craft ke: (1) Aktivá sektor di agrikultura i empresarionan kreativo pa traha huntu i asina mobilisá e energia i poder di e komunidat lokal den eksperimentonan konkreto. (2) Krea espasio pa diálogo, komprenshon i konekshon, usando agrikultura i e proseso di produkshon. I (3) Mustra públiko en general ku nos medio ambiente ta keda un fuente balioso di materialnan prima, ku ta trese perspektiva pa un futuro kreativo, duradero i ménos dependiente pa Kòrsou.

Por registrá pa e presentashon via e Facebook event di Farm to Crafts òf via e-mail

hello@farmtocrafts.com

Pa mas informashon www.farmtocrafts.com òf Instagram: @farmtocrafts

Een presentatie van Sanne Muiser over het herwaarderen en transformeren van ruwe vezels uit onze natuurlijke omgeving.

Op uitnodiging van Farm to Crafts is Sanne Muiser op het eiland. Dinsdagavond 21 November geeft ze vanaf 7.30PM een presentatie bij de Kathedraal van Doornen. Toegang is gratis, wel aanmelden via facebook.

Sanne is Product ontwerper en heeft daarnaast ook een opleiding gevolgd tot schapen herder. Haar atelier, Studio Pluis, is gespecialiseerd in naaldvilten met natuurlijke vezels. Ze presenteert haar textielwerk over de hele wereld.

Tijdens de presentatie zal ze ons meenemen in haar ontwerp onderzoek en vertellen over de wisselwerking tussen het landschap, schapen en de wol. Daarnaast laat ze beelden zien van haar project ‘Retracing the Coffee Bag’, waarbij natuurlijke vezels uit afgedankte Colombiaanse koffiezakken worden hergebruikt.

Over Farm to Crafts

Farm to Crafts is een creatief onderzoeksproject naar de mogelijkheden tot het reactiveren van kleinschalige landbouw van lokale grondstoffen op Curaçao, bedoeld voor de ontwikkeling van materialen en ambachten.

Het uitgangspunt van het project is ‘learning by doing’ en daarmee

het tot stand brengen van een dynamische omgeving voor onderzoek en

productie. Met de verschillende activiteiten van het project worden er interacties gefaciliteerd tussen landbouwers, ambachtslieden,

ontwerpers, experts en geïnteresseerden, op basis van participatie en

wederkerigheid. Met het project wil Farm to Crafts: (1) Curaçaose

landbouwers en creatieve ondernemers activeren tot samenwerken om zo

de energie en kracht van de lokale gemeenschap rond concrete

praktijkexperimenten te mobiliseren. (2) Aan de hand van landbouw en

maakprocessen ruimte creëren voor gesprek, begrip en verbinding. En (3) Aan een breed publiek laten zien dat onze natuurlijke omgeving een bron blijft van

waardevolle grondstoffen wat perspectief biedt voor een creatiever, duurzamer en minder afhankelijk Curaçao.

Aanmelden voor de presentatie kan via het facebook event van Farm to Crafts of via email hello@farmtocrafts.com

Meer informatie op www.farmtocrafts.com of Instagram: @farmtocrafts

