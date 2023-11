Oportunidat pa Kòrsou djòin i krea laso

Paísnan di Union Afrikano i Caricom a uni pa buska reparashon Global di sklabitut

Desishon a kai durante un “summit” na Ghana (Afrika)

Na apertura di e konferensia entre paísnan Union Afrikano i Caricom, 14 novèmber 2023 ùltimó, presidente di Ghana Nana Akufo-Addo a splika ku hinter e periodo di sklabitut te ku dia di awe a nifika ku nos desaroyo ekonómiko, kultural i sikologiko a ser oprimi i a kibra hopi famia.

Union Afrikano konsistiendo di 55 miembro i e 20 miembronan di Caricom a tene un reunion di 14 pa 17 nov 2023 na Ghana riba e tópiko ariba menshoná. Durante di e reunion a presenta un moshon partisipando ku union Afrikano lo studia e diferente opshonnan, prosesonan i investigashon i aserka Nashon nan Uni pa di e forma aki kondená e aktonan di sklabitut kontra e Afrikanonan i atrosidat komete kontra e derechi nan humano. Enfatisando ku e kontinente Afrikano merese di un despensa den un forma formal di e paisnan europeo ku a partisipá na e aktonan makabre aki poniendo preshon riba e paisnan europeo ku a partisipá pa kumplí ku reparashon.

Medio yüli 2023 e delegashon di Afrika a biaha pa Barbados pa di e forma aki kreá e posibilidat kual e paísnan den Karibe por traha konhuntamente riba e proseso aki. Di e forma aki sekretaris general di Caricom señora Carla Barnett a enfatisá ku ta sumamente importante pa por tin solamente un bos den mésun direkshon ku e yamada pa ekselera e proseso di pago di reparashon.

Mirando ku den pasado sierto di e paísnan a ser kolonisa pa Inglatera, e minister di relashonan eksterior Britaniko diplomatikamente tambe tabata presente na e momentu, pero e gobièrnu Britaniko a siguí pone su mes kontra di e konsepto di pago pa reparashon. Pero es’aki no ta nada straño, mirando ku un miembro di parlamento Bell Ribeiro Addy, a puntra e promé minister Rishi Sunak e aña aki si elo pidi depensa i kopera mirando ku Inglatera tambe a hasi nan mes kulpabel kontra e país nan. Su kontesta tabata ku apsolutamente ku no, splikando mas aleu ku no por kambia historia i Inglatera lo no bai hinka energia den es’aki.

Resientemente e presidente di Alemania, Frank-Walter Steinmeier, a duna di konosé ku Alemania tin hopi berguensa pa e atrosidat kometé kontra e país Tanzania i na 2021 publikamente a rekonosé ofisialmente ku nan a kometé aktonan di genosidio durante e okupashon na Namibia i di e forma aki ofresé un yudansa di £940 míon na e pais. No ta konosí kon a yega na e kalkulashon aki.

Nos por kòrda tambe ku na luna yüli di e aña aki, Rei di Reino Hulandes Willem Alexander a pidi e paísnan Karibense i Latino Amerikano ku den pasado Hulanda a, i ta kolonisando un despensa di un manera formal, pero nunka a apstene nan mes di e strukturanan kolonial kual ku resientemente a bolbe trata na imponé esaki riba país Kòrsou.

Akinan Kòrsou por hasi un bon uso dor di djòin e union entre paísnan di Afrika i Caricom pa atendé reparashon ku Hulanda. E plan di 10 puntonan di Caricom kual den dje un di e puntonan ta pa splika e país kolonisador elemina e paísnan kolonisa òf èks kolonia su debe nashonal kual a ser kreá of tin di haber ku aktonan kolonial i después pa inverti den salubridat i enseñansa di e país. Resientemente e rapòrt Brattle den petishon di Universidat di West India a kalkulá ku Gran Bretania debe pa alrededor di £18.8 bíon na kompensashon na e paísnan Karibense pa e siglo nan di sakeo i atrosidat pa motibunan di sklabitut.

Trabou Pa Kòrsou TPK,

Sr. Raimy (Baas) Manuela

KOMPARTI E NOTISIA AKI VIA / Share the news Facebook

WhatsApp

Telegram

More

Reddit

Tumblr

Pinterest

Pocket