30 maanden cel geëist voor verschaffen wederrechtelijk verblijf Venezolaanse en Colombiaanse prostituees

Het Openbaar Ministerie eist 30 maanden gevangenisstraf tegen een 41-jarige Amsterdamse vrouw, die 11 Colombiaanse en Venezolaanse vrouwen voor haar in de prostitutie heeft laten werken. Zij runde van juli 2019 tot haar aanhouding in augustus 2020 een goedlopend illegaal prostitutiebedrijf, waarmee veel geld is verdiend: naar schatting ruim 320 duizend euro. “Dat geld moet de verdachte worden ontnomen”, aldus de officier van justitie.

“Er is niet gebleken van onvrijwillige prostitutie of seksuele uitbuiting, maar door deze vrouwen naar Nederland te halen en hier in de prostitutie te laten werken zonder de vereiste verblijfs- en tewerkstellingsvergunningen, heeft de verdachte het overheidsbeleid op bestrijding van illegale migratie ernstig ondermijnd”, aldus de officier van justitie.

Tegen haar vriend, een 30-jarige man uit Amsterdam, heeft het Openbaar Ministerie een gevangenisstraf van 3 maanden en een werkstraf van 240 uren geëist vanwege ondersteunende werkzaamheden.

De beide verdachten kwamen in beeld nadat een Venezolaanse vrouw op Schiphol door de Koninklijke Marechaussee op uitreis werd gecontroleerd. De vrouw, zo bleek uit berichtenverkeer op haar telefoon, werkte voor een langere tijd voor het prostitutiebedrijf van verdachte. Naar dat bedrijf heeft de Marechaussee vervolgens een onderzoek ingesteld met deze strafzaak tot resultaat.

In een woning in Amsterdam die werd gehuurd door de verdachte, werden nog eens vier prostituees aangetroffen. Verder onderzoek, onder meer op basis van camerabeelden en onderzoek in telefoons, leidde naar nog veel meer prostituees. “De 11 vrouwen op de tenlastelegging zijn slechts het topje van de ijsberg”, aldus de officier. “Er is sprake van een goedlopend bedrijf waar jarenlang velen tientallen vrouwen voor hebben gewerkt. Zij moesten allemaal de helft van hun inkomsten aan verdachte afdragen. Verdachte had maar een doel: snel veel geld verdienen.”

Het Openbaar Ministerie en de Koninklijke Marechaussee zetten stevig in de bestrijding van illegale prostitutie in Nederland. “Het naar Nederland halen van vrouwen uit kansarme landen voor prostitutiedoelheiden is niet alleen een ernstige ondermijning van het overheidsbeleid op bestrijding van illegale migratie, maar ook een voedingsbodem voor misbruik van een kwetsbare positie en uitbuiting”, aldus de officier van justitie, refererend aan het vele geld dat de vrouwen hebben afgedragen.

