Tweede verdachte aangehouden en langer vast voor betrokkenheid bij de dood van een 41-jarige man uit Sneek

De rechter-commissaris van de rechtbank in Noord-Nederland heeft besloten dat een 32-jarige vrouw uit Sneek veertien dagen langer in voorarrest blijft. Zij wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van een 41-jarige man uit Sneek. Eerder deze week is zij aangehouden door de politie. De vrouw zit in beperkingen.

De politie kreeg in mei van dit jaar een melding dat er geen contact gemaakt kon worden met de bewoner van de woning aan de Molenkrite in Sneek. De politie is vervolgens de woning binnen gegaan en trof daar een overleden man aan. Uit onderzoek bleek dat de man door een misdrijf om het leven is gekomen, vermoedelijk in de nacht van 4 op 5 mei.

Meer aanhoudingen niet uitgesloten

Uitgebreid tactisch onderzoek, waaronder tips, leidden uiteindelijk tot de aanhouding van deze vrouw. In oktober is in dit onderzoek ook al een verdachte aangehouden. Het gaat om een 22-jarige man zonder woon- en verblijfplaats. Hij zit nog steeds vast.

Politie en OM sluiten meer aanhoudingen niet uit.

