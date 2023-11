KOMUNIKADO DI PRENSA 564/2023

30 novèmber 2023

Kaso di tiramentu ku morto

Departamentu di Komunikashon i Prevenshon

KUERPO POLISIAL KÒRSOU SIRBI I PROTEHÁ

Djárason 29 di novèmber 2023 alrededor di 17.56’or di atardi, Sentral di Polis a risibí

informashon di un kaso di tiramentu ku a tuma lugá na Kaya Tamburero.

Un unidat polisial a keda dirigí na e sítio i na su yegada el a bin enkontrá ku un hòmber

drumí abou i ku no tabata duna señal di bida.

For di investigashon preliminar a sali na kla ku un vehíkulo deskonosí a pasa den e kaya

ariba menshoná i a lòs algun tiru dirigí riba e víktima.

E víktima a risibí bala na e parti ariba di su kurpa.

Ambulans a yega rápido na e sitio pero no por a hasi nada mas pa e víktima.

Alrededor di 18.45’or dòkter di polis a konstatá morto di e hòmber Jean-Carlo Filomeno Noor, nasé dia 2 di febrüari 1997 na Kòrsou.

Na e sitio polis a haña i konfiská un vehíkulo ku a risibí perforashon di bala i algun kashi di bala.

Riba òrdu di Fiskal di Ministerio Pùbliko a konfiská e kurpa di e víktima pa mas

investigashon.

Kousa di e tiramentu te ainda no ta konosí i investigashon den e kaso aki ta kontinuá.

KOMPARTI E NOTISIA AKI VIA / Share the news Facebook

WhatsApp

Telegram

More

Reddit

Tumblr

Pinterest

Pocket