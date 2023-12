Collaborative project Your Contemporary Demons (provisional title) – a dialogue about cultures and contemporary challenges

Over a period of little than two weeks, from November 28, 2023 until December 9th, 2023, four artists, eight students and three curators from Curaçao and the Netherlands, guided by Tirzo Martha and David Bade, collaborated at Instituto Buena Bista to co-create a work of art, exploring what the theme for Bosch Parade 2024 “Hedendaagse Demonen/Contemporary Demons” might mean to them personally.

Herewith we cordially invite you to the pre-presentation of the collaborative project Your Contemporary Demons on Thursday, December 7, 2023, from 19.00 to 21.00 at The Curaçao Museum.

Bosch Parade is an art manifestation where works of art are not displayed in a museum but will sail across the Dommel River in Den Bosch for a period of four days.

The themes are usually inspired by the artworks of the medieval artist Jheronimus Bosch (1450-1516).

In preparation for this manifestation, the artists and art students will continue their co-creation in Den Bosch, which, after Bosch Parade, will also be exhibited at Willem twee Kunstruimte and The Curaçao Museum. Apart from each other, the group will also cooperate with various communities on Curaçao and in the Netherlands.

Artists (CUR):

David Bade, Tirzo Martha and Kiemloon Elvis Chen, Travis Geertruida

Students IBB:

Stephanie de Araujo, Norah Boekholt, Jane Castillo, Keithly Luciana

Artists (NL):

Yasser Ballemans, Susanne Khalil Yusef

Students St. Joost School for Art & Design:

Estebe Duin Rodrigues, Zoë Koudijzer, Fabio Serra, Sofie de Vroed

Partners:

Bosch Parade, Insituto Buena Bista, Connections, The Curaçao Museum, Willem Twee Kunstruimte and St. Joost School for Art & Design

With thanks to: Fonds Landelijk Onderscheidend Den Bosch, Fonds voor Cultuurparticipatie, Villa Sandemarie, Villa Blanku Blou, Dushi Rentals Curaçao

______________________________ ______________________________ ______________________________ __

Samenwerkingsproject Jouw Hedendaagse Demonen (werktitel) – een dialoog over culturen en hedendaagse uitdagingen

In een periode van een kleine twee weken, van 29 november 2023 tot 9 december 2023, zijn vier kunstenaars, acht studenten en drie curatoren uit Curaçao en Nederland onder begeleiding van Tirzo Martha en David Bade bij Instituto Buena Bista met elkaar aan de slag gegaan om gezamenlijk een kunstwerk te creëren. Ze onderzoeken wat het thema voor Bosch Parade 2024 “Hedendaagse Demonen” voor hen persoonlijk kan betekenen.

U bent hierbij van harte uitgenodigd om de tussenpresentatie van het samenwerkingsproject Jouw Hedendaagse Demonen bij te wonen op donderdag 7 december, 2023 van 19.00 tot 21.00 bij

Het Curaçaosch Museum

Bosch Parade is een kunstmanifestatie waarbij kunstwerken niet in een museum staan, maar gedurende vier dagen over de Dommel in Den Bosch varen. De thema’s zijn steeds geïnspireerd door de kunstwerken van de Middeleeuwse kunstenaar Jheronimus Bosch (1450-1516).

In voorbereiding op deze wereldwijd unieke varende parade bouwen de kunstenaars en kunststudenten in Den Bosch verder aan hun co-creatie, dat na Bosch Parade ook te zien zal zijn in Willem twee Kunstruimte in Den Bosch en Het Curaçaosch Museum. Behalve met elkaar, werkt de groep op Curaçao en in Nederland hierin ook samen met diverse communities.

Kunstenaars Curaçao:

David Bade, Tirzo Martha en Kiemloon Elvis Chen, Travis Geertruida

Studenten IBB:

Stephanie de Araujo, Norah Boekholt, Jane Castillo, Keithly Luciana

Kunstenaars Nederland:

Yasser Ballemans, Susanne Khalil Yusef

Studenten St. Joost School for Art & Design:

Estebe Duin Rodrigues, Zoë Koudijzer, Fabio Serra, Sofie de Vroed

Partners:

Bosch Parade, Insituto Buena Bista, Connections, Het Curaçaosch Museum, Willem Twee Kunstruimte en St. Joost School for Art & Design

Met dank aan: Fonds Landelijk Onderscheidend Den Bosch, Fonds voor Cultuurparticipatie, Villa Sandemarie, Villa Blanku Blou, Dushi Rentals Curaçao



KOMPARTI E NOTISIA AKI VIA / Share the news Facebook

WhatsApp

Telegram

More

Reddit

Tumblr

Pinterest

Pocket