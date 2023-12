13 di desèmber 2023

Boto di senk den área di Jan Thiel

E Sentro di Operashon Marítimo di Wardakosta a risibí 2 diferente notifikashon den ora nan di mainta relashoná ku un boto ku su kabes tabata sali for di awa. Esaki tabata den área di Jan Thiel. Inmediatamente a manda un patruya di Metal Shark i tambe un helikòpter pa asistí. Lòs for di e boto, e helikòpter no a nota nada straño den awa. E Metal Shark a logra di transportá e boto ku tabata bashí, te na Caracasbaai. Polis a asistí ku nan ‘takelwagen’ pa asina transportá e boto. Ta trata dia un ‘yola’ di palu. Aktualmente a konfiská e boto pa mas investigashon.

13 december 2023

Zinkend boot in de buurt van Jan Thiel

Vanochtend ontving het Maritiem Operatie Centrum van de Kustwacht twee meldingen over een zinkende boot in de omgeving van Jan Thiel op Curaçao. De boeg van het vaartuig was nog zichtbaar boven water. Een Metal Shark en een helikopter werden ingezet voor assistentie, behalve de boot werd er verder niets bijzonders in het water waargenomen. De Metal Shark heeft de lege boot succesvol naar Caracasbaai gesleept, waar de politie aanwezig was met een takelwagen om het vaartuig te verplaatsen. De in beslag genomen boot betreft een ‘yola’-type. Er wordt momenteel verder onderzoek gedaan naar de herkomst ervan.

KOMPARTI E NOTISIA AKI VIA / Share the news Facebook

WhatsApp

Telegram

More

Reddit

Tumblr

Pinterest

Pocket