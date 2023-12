INVITASHON PA PARTISIPÁ NA DIA DI DEPORTE ORGANISÁ PA

STA.ROSA SÒFTBÒL

Willemstad, Kòrsou – 11 di desèmber 2023 – Ku hopi entusiasmo, organisashon di sòftbòl Sta.Rosa ta

anunsiá nan dia di deporte pa hobennan di Kòrsou sera konosí ku e deporte di sòftbòl.

E organisashon di sòftbòl Sta.Rosa, tin mas ku 34 aña di eksperensia den e mundu di sòftbòl aki na

Kòrsou. Aktualmente, nan tim di dobel AA ta sub-kampion di Kòrsou, mustrando nan dedikashon i

talento den e deporte aki.

Pa laga mas hoben sera konosí ku e deporte di sòftbòl Sta.Rosa ta invitá tur hobenan di Kòrsou pa bin

disfrutá di un dushi dia deportivo.

E detayenan di e evento ta:

 Dia: 16 di desèmber 2023

 Orario: 9:00 AM pa 11:30 AM

 Lugá: Sabana Ball Park

Durante e mainta aki lo bo sera konosí ku miemdronan di e ekipo di Sta.Rosa. Lo bo bati, lo bo filia i

mas importante lo bo pasa bon. No pèrdè e oportunidat aki.

Pa mas informashon, por tuma kontakto ku Organisashon di Sòftbòl Sta.Rosa na +599 9 512 0353 òf na

nan meil starosaangel@outlook.com,

Por sigui nan via nan pagina di Facebook Sta Rosa Angels Softbal Club pa mas informashon tokante di

e evento aki.

