Datum zedenzaak bekend

In maart 2023 heeft het Openbaar Ministerie kenbaar gemaakt een inmiddels 42-jarige man uit Almere te gaan vervolgen voor zedenfeiten met drie meerderjarige vrouwen. De inhoudelijke behandeling van deze zaak vindt naar verwachting plaats op 12 en 13 juni 2024 bij de rechtbank in Haarlem.

Verdenking

De verdenking behelst drie verschillende feiten: verkrachting (augustus 2018 te Heiloo), aanranding (mei 2018 te Amsterdam) en verkrachting (april 2014 te Marokko). De verdenking van aanranding is gerelateerd aan het televisieprogramma The Voice of Holland.

Sepot

De aangifte van een vierde vrouw tegen deze verdachte is inmiddels geseponeerd. Uit de onderzoeksbevindingen is niet gebleken dat sprake was van een strafbaar feit. Ook die zaak was TVOH-gerelateerd.

