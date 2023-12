Notisia di polis di djárason 20 di desèmber te ku djabièrnè 22 di desèmber 2023

Detenshon violashon Lei di Opio BES

Riba djaweps 21 di desèmber, alrededor di 1.45 or di mardugá, a detené un hòmber di inisial R.W.S. di 33 aña di edat na un kas riba Kaya Dr. Jose G. Hernandez pa violashon di Lei di Opio BES. Durante un patruya riba e kaya menshoná, e agentenan a spòt dos hòmber den kurá di e kas. Na momentu ku e hòmbernan a mira e patruya, un di nan a kuminsá komportá di forma sospechoso. El a hinka su man den su saku di karson i a tira algu afó. Pa e motibu aki e agentenan a tene un kòntròl na e sitio i a enkontrá un kantidat di paki ku probablemente supstansianan narkótiko. Pa e motibu aki a detené e sospechoso. A konfiská e pakinan ku probablemente supstansianan narkótiko. Investigashon den e kaso ta kontinuá.

Diferente but pa violashon den tráfiko

Entre djárason 20 di desèmber i djabièrnè 22 di desèmber a duna diferente but pa violashon den tráfiko durante kòntròlnan rutinario.

E butnan tabata pa lo siguiente:

5x pa stashoná robes;

1x pa manehá sin hèlm bistí;

2x pa manehá sin seguro bálido;

1x pa manehá sin reibeweis bálido.

KPCN ta hala atenshon di un i tur pa nan tin e dokumentunan nesesario, na òrdu. Tambe ta konsehá estriktamente pa kumpli ku e reglanan di Lei di Tráfiko. Ku esaki bo tambe ta kontribuí na un tráfiko seif i sigur riba e isla.

Bo no ta kumpli ku reglanan? Bo por haña un but. E suma di un but pa e violashonnan menshoná ta varia entre $30 te ku $225.

KPCN ta deseá komunidat kompleto felis dianan di fiesta!

Pasku ta den porta. Un periodo durante kua famia ta bini huntu i turistanan ta bishitá nos isla. Tur ku e intenshon pa pasa e dianan di fiesta akinan na un manera agradabel. A resultá ku e ora ei sa pèrdè e reglanan vigente i responsabilidat pa ku nos mes i nos próhimo for di bista. Pero esaki no ta nifiká ku e reglanan ta ménos vigente.

P’esei den e temporada benidero, KPCN lo intensivá e kòntròlnan di tráfiko na sitionan stratégiko i ku ta hopi bishitá. Den kaso ku no kumpli ku reglanan di tráfiko lo atendé ku e shofùr di forma estrikto.

Ta importante pa tur hende tene nan mes na e reglanan vigente di tráfiko pa asina alsa siguridat den tráfiko. Pasobra tráfiko sigur no ta solamente un asuntu di polis pero di shofùrnan di vehíkulonan motorisá tambe. Outomobilistanan i otronan mester ta konsiente ku: ta nan propio responsabilidat pa usa faha di seguridat, di e peliger di papia i manda mensahe na telefòn ora ta stür, di e peliger di uso di alkohòl ora ku ta stür i kon pa kore ku mucha den outo na un manera responsabel (por ehèmpel no sintá dilanti den outo, sino den un stul pa mucha patras den outo, etsetera).

Na kada kaso lo wak ta di ki tipo di violashon(nan) ta trata di dje i kua lo ta e mihó manera pa atendé ku esaki, hasiendo esaki ku rèspèt mutuo. Lo no tolerá violensia ferbal i/òf agresividat kontra nos trahadónan. Kolaborashon di un i tur durante di kòntròlnan i na momentu ku konstatá violashonnan ta kondusí na solushon pasífiko.

Kuerpo Polisial Hulanda Karibense ta deseá komunidat kompleto felis dianan di fiesta!

Bo a mira algu sospechoso? Yama 911/112 òf e liña di tep anónimo 9310.

Politieberichten van woensdag 20 december tot en met vrijdag 22 december 2023

Aanhouding overtreding Opiumwet BES

Op donderdag 21 december, rond 1:45 uur, werd een 33-jarige man met initialen R.W.S. bij een woning op de Kaya Dr. Jose G. Hernandez aangehouden voor overtreding van de Opiumwet BES. Tijdens een patrouille op de bovengenoemde straat werden twee mannen gespot die buiten op het erf van de woning waren. Toen de mannen de patrouille zagen, vertoonde één van de mannen verdacht gedrag. Hij deed zijn hand in zijn broekzak en gooide iets weg. Hierdoor gingen de agenten een controle uitvoeren en hadden een hoeveelheid zakjes met vermoedelijke verdovende middelen aangetroffen. De verdachte werd hierdoor aangehouden. De zakjes met vermoedelijk verdovende middelen zijn in beslag genomen. Onderzoekt in deze zaak loopt nog.

Verschillende bekeuringen voor verkeersovertredingen

Tussen woensdag 20 december en vrijdag 22 december zijn er tijdens routine verkeerscontroles verschillende bekeuringen uitgeschreven voor verkeersovertredingen.

Deze waren als volgt:

5x voor het fout parkeren;

1x voor het rijden zonder een helm op;

2x voor het rijden zonder geldige verzekering;

1x voor het rijden zonder geldig rijbewijs.

Het KPCN wil een ieder erop attenderen om de nodige documenten op orde te hebben. Ook wordt er streng geadviseerd om zich te houden aan de regels van de verkeersregels. Hiermee draag je ook bij aan een veilig verkeer op het eiland.

Houdt jij je niet aan de regels? Dan kan je een bekeuring krijgen. Het bedrag van een boete voor bovengenoemde overtredingen varieert tussen de $30 en $225.

KPCN wenst de hele gemeenschap fijne feestdagen!

Het is bijna Kerst. Een periode waarin familieleden samenkomen en toeristen het eiland bezoeken. Allen met de intentie om hier op een fijne manier de feestdagen door te brengen. Het is gebleken dat regels en verantwoordelijkheden dan soms uit het oog worden verloren. De regels zijn echter niet minder van kracht.

Daarom zullen door KPCN, verkeerscontroles in de komende periode geïntensiveerd worden op strategische- en veel bezochte plekken. In het geval van een overtreding zal er strenger worden opgetreden.

Het is van belang dat iedereen zich aan alle geldende verkeersregels houdt, zodat deverkeersveiligheid wordt verhoogd. Want veilig verkeer is niet alleen een zaak van de politiemaar ook van de bestuurders van motorvoertuigen zelf. Automobilisten en andereverkeersdeelnemers dienen zich bewust te zijn van hun eigen verantwoordelijkheid als hetbijvoorbeeld gaat om het dragen van autogordels, het bellen of appen tijdens het rijden, alcoholgebruik, het vervoeren van kinderen op een verantwoordelijke manier (bijv. niet voor in de auto maar achterin in een kinderstoel, enz.)

Bij iedere melding zal er worden gekeken wat voor overtreding het betreft en wat de beste oplossing hiervoor is, met wederzijds respect. Verbaal geweld of agressie tegen onze medewerkers zal niet worden getolereerd. Medewerking van een ieder bij controles en bij constatering van overtredingen leidt tot een vreedzame oplossing.

Het Korps Politie Caribisch Nederland wenst de hele gemeenschap fijne feestdagen!

Heeft u iets verdachts gezien? Bel 911/112 of de anonieme tip lijn 9310.

