Pregunta por eskrito na gezaghèber interino Oleana di Entidat Públiko Boneiru.

(Artíkulo 45 di Reglamentu di Òrdu ku petishon pa kontestashon por eskrito)

Pregunta por eskrito di frakshon di MPB i UPB

Entregá dia: 12 di yanüari 2024

Entregá di parti di: Humphrey Wout jr (MPB) i Benito Dirksz (UPB)

Tópiko: Aktuashon no-íntegro di diputado C. Abraham

Introdukshon:

Último dianan na múltiple okashon a bini dilanti den medionan di komunikashon kon wes a kondená diputado C. Abraham pa motibu di no a kumpli òf no a kumpli kompletamente ku obligashonnan komersial ku e tabatin ku Fundashon Mariadal. Riba esaki ta bini tambe e echo ku diputado C. Abraham ta hasi negoshi pa medio di un empresa ku no ta registrá na Kámara di Komèrsio Boneiru, ni na Servisio di Impuesto di Boneiru. Ku esaki den un forma grave diputado C. Abraham ta hasi su mes kulpabel na aktuashon no-íntegro. Esaki ta un violashon fuerte di e eksigensianan di integridat ku ser un mandatario komo miembro di Kolegio Ehekutivo ta trese kuné. A base di loke nos a menshoná akí riba, gustosamente nos ke dirigí e siguiente preguntanan na gezaghèber interino R. Oleana:

Sr Oleana a tuma nota di e veredikto i e informenan den medionan di komunikashon tokante esaki, kaminda wes a kondená sr C. Abraham pa paga bèk e suma ku den forma ilísito el a fakturá Fundashon Mariadal pa artíkulonan ku e no a entregá?

Sr Oleana ta kompartí e opinion ku kondena di sr C. Abraham, ku al fin al kabo no ta solamente un ‘empresario’, pero tambe un polítiko prominente – den e kaso akí diputado i lider di un partido ku ta den gobernashon – ta dañino pa reputashon di entidat públiko Boneiru i pa e konfiansa di komunidat den gobernashon, pero tambe tin efekto negativo na ‘politiek Den Haag’?

Sr C. Abraham a tene sr Oleana na altura durante henter e proseso dilanti di wes? Si e kontesta ta afirmativo: ki paso sr Oleana a tuma pa mas tantu posibel limitá e daño di reputashon ku por a verwagt? Si e kontesta ta negativo: dikon nò?

Sr Oleana ta di akuerdo ku nos frakshon ku di un miembro di Kolegio Ehekutivo por verwagt ku e ta aktua den un forma finansieramente íntegro, tambe komo suidadano i empresario?

Den lus di integridat finansiero e veredikto ta lanta algun pregunta agudo. Sr Oleana a puntra sr C. Abraham dikon el a laga aparesé ku e ta un empresario ku un empresa ku, segun wes, no ta registrá ningun kaminda i por lo tanto – por ehèmpel – no ta disponé di un ‘cribnummer’ tampoko? Sr Oleana a puntra sr C. Abraham si el a paga i den ki forma el a paga e ABB ku ta legalmente obligatorio? Sr Oleana a puntra sr C. Abraham si el a hasi notifikashon na Servisio di Impuesto (Belastingdienst) di e suma ku el a risibí i den ki forma el a hasi esaki? Si sr Oleana no a hasi e preguntanan akí na sr C. Abraham, sr Oleana ta dispuesto pa hasi esaki ainda i informá Konseho Insular tokante e resultado?

Sr Oleana ta di opinion ku por spera di un miembro di Kolegio Ehekutivo ku komo suidadano, o sea empresario, e tambe ta respetá nos estado di derecho? Den e konteksto akí, kon sr Oleana ta husga e echo ku sr C. Abraham a opstakulisá prosedimentu hurídiko pa medio di na asta dos okashon neglishá un sitashon di wes i ku esaki a nenga di kontestá preguntanan di wes?

Enfrente medionan di komunikashon sr C. Abraham a alegá ku e proseso kontra dje tin un motivashon polítiko. Sr Oleana tin kualke indikashon ku e alegashon akí tin kualke base pa ta bèrdat?

Sr Oleana ta dispuesto pa (laga) hasi investigashon pa loke ta trata e señalnan for di den komunidat tokante similar insidentenan kaminda tambe e kondenado lo ta enbolbí?

Kua ta e pasonan ku sr Oleana ta bai tuma pa rekuperá e daño ku sr C. Abraham a okashoná na e konfiansa den gobernashon?

Sr Oleana ta haña ku sinta den reunion ku un miembro di Kolegio Ehekutivo ku a faya gravemente ku integridat no ta tacha kredibilidat di Kolegio Ehekutivo den su totalidat? Si e kontesta ta negativo, dikon nò? Si e kontesta ta afirmativo, kiko ta bai hasi ku e situashon ku a presentá?

Kua ta e instrumentunan ku sr Oleana den funshon di protektor di bon gobernashon tin na sr Oleana su disponibilidat pa aktua den kasonan di e índole akí? Sr Oleana a hasi uso di esakinan òf sr Oleana tin pensá di hasi uso di esakinan? Si e kontesta ta negativo, dikon nò? Si e kontesta ta afirmativo, ki dia Konseho Insular por risibí un informe tokante e pasonan ku a tuma?

Schriftelijke vragen aan interim-gezaghebber R. Oleana van het Openbaar Lichaam Bonaire.

(Artikel 45 Reglement van Orde, met het verzoek om schriftelijke beantwoording)

Schriftelijke vragen van de fracties van MPB en UPB.

Ingediend op: 12 januari 2024

Ingediend door: Humprhey Wout (MPB) en Benito Dirksz (UPB)

Onderwerp: Niet-integer handelen van gedeputeerde C. Abraham

Inleiding:

De laatste dagen is veelvuldig in alle media naar voren gekomen hoe gedeputeerde C. Abraham door de rechter is veroordeeld vanwege het niet of niet voldoende nakomen van zakelijke verplichtingen jegens Fundashon Mariadal. Daarbovenop komt nog het feit dat gedeputeerde C. Abraham zaken doet middels een bedrijf dat niet geregistreerd staat bij de Kamer van Koophandel Bonaire en ook niet bij de Belastingdienst Bonaire. Hiermee maakt gedeputeerde C. Abraham zich in ernstige mate schuldig aan niet-integer handelen. Dit is een forse inbreuk op de integriteitsvereisten die het bestuurderschap als lid van het Bestuurscollege van Bonaire met zich meebrengt. Op grond van het bovenstaande willen wij graag de volgende vragen richten aan de wnd gezaghebber R. Oleana:

1) Heeft u kennis genomen van het vonnis en de berichten in de media daarover waarin de heer C. Abraham door de rechter is veroordeeld tot terugbetaling van het bedrag dat door hem onrechtmatig aan Fundashon Mariadal in rekening is gebracht voor goederen die hij niet heeft geleverd?

2) Deelt u de mening dat de veroordeling van de betrokkene, tenslotte niet alleen ‘ondernemer’ maar tevens vooraanstaand politicus – in dit geval leider van een regeringspartij en gedeputeerde – schadelijk is voor de reputatie van het openbaar lichaam Bonaire en voor het vertrouwen van de samenleving in het openbaar bestuur, maar ook een negatief effect heeft bij ‘politiek Den Haag’?

3) Bent u gedurende de procesgang door betrokkene geïnformeerd? Zoja: wat heeft u daarop ondernomen om de te verwachten reputatieschade voor het openbaar bestuur zo veel mogelijk te beperken? Zonee, waarom niet?

4) Bent u het met onze fractie eens dat van een lid van het Bestuurscollege mag worden verwacht dat hij ook als burger en ondernemer financieel integer handelt?

5) Het vonnis werpt in het licht van financiële integriteit enkele prangende vragen op. Heeft u betrokkene gevraagd waarom hij zich heeft voorgedaan als ondernemer met een bedrijf dat, aldus de rechter, nergens is geregistreerd en derhalve ook niet – bijvoorbeeld – over een cribnummer beschikt? Heeft u hem gevraagd of en op welke wijze de wettelijk verplichte ABB is afgedragen? Heeft u hem gevraagd of en op welke wijze hij bij de Belastingdienst melding heeft gemaakt van het door hem ontvangen bedrag? Zo nee, bent u bereid dit alsnog te doen en de Eilandsraad over de uitkomsten te informeren?

6) Bent u van mening dat van een lid van het Bestuurscollege mag worden verlangd dat hij ook als burger dan wel ondernemer de rechtstaat respecteert? Hoe beoordeelt u het in dit verband dat betrokkene de rechtsgang heeft belemmerd door tot twee keer toe een oproeping van de rechter te negeren en daarmee te weigeren diens vragen te beantwoorden?

7) Betrokkene heeft ten overstaan van de media beweerd dat het proces tegen hem politiek gemotiveerd was. Heeft u enige aanwijzing dat deze bewering enige grond van waarheid heeft?

8) Bent u bereid onderzoek te (laten) doen naar signalen uit de samenleving over soortgelijke incidenten waarbij de veroordeelde eveneens betrokken zou zijn?

9) Wat gaat u ondernemen om de door betrokkene toegebrachte schade aan het vertrouwen in het openbaar bestuur te herstellen?

10) Vindt u niet dat deelnemen aan een vergadering samen met een lid van het Bestuurscollege die in ernstige mate de integriteit heeft geschonden, de geloofwaardigheid van het Bestuurscollege in zijn totaliteit aantast? Als uw antwoord ontkennend is, waarom niet? Als uw antwoord bevestigend is, wat gaat er gebeuren met de ontstane situatie?

11) Welke zijn de ‘tools’ die u als hoeder van deugdelijk bestuur tot uw beschikking hebt om op te treden in dergelijke gevallen? Hebt u hier gebruik van gemaakt òf bent u van plan om hier gebruik van te maken. Als uw antwoord ontkennend is, waarom niet? Als uw antwoord bevestigend is, wanneer kan de Eilandsraad een bericht ontvangen over de genomen stappen?

