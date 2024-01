Representante permanente di AICESIS na ONU di bishita na SER Kòrsou

Willemstad, 12 di yanüari 2024 – Dr. Hanifa D. Mezoui, e representante permanente di e Asosashon Internashonal di Konsehonan Ekonómiko i Sosial i Institushonnan Similar (AICESIS) ku status di opservadó na Konseho Sosial i Ekonómiko di Nashonnan Uni (ECOSOC) na New York, a hasi un bishita di kortesia na Konseho Sosial i Ekonómiko (SER) di Kòrsou riba djabièrnè, 12 di yanüari 2024.

For novèmber di aña pasá, ora ku SER a asumí e presidensia di AICESIS, e ta komprometé na oumentá koperashon i diálogo internashonal. Durante e enkuentro aki, dr. Mezoui a kompartí su pensamentunan riba desafionan mundial manera e pandemia di COVID-19, e krísis klimátiko, i tenshonnan geopolítiko. E tema di ECOSOC pa 2024, ku ta dirigí riba aselerá e logro di e Metanan di Desaroyo Sostenibel di Nashonnan Uní (SDGs), a ser diskutí. Atenshon spesial a ser duná na eliminá pobresa, promové akshon klimátiko, i fortifiká koperashon internashonal.

E Foro Polítiko di Alto Nivel riba Desaroyo Sostenibel, planiá pa yüli e aña aki na kuartel general di Nashonnan Uní na New York, lo enfoká riba evaluá e progreso di e metanan aki. E bishita di dr. Mezoui ta suprayá e importansia di koperashon multilateral den enfrentá asuntunan mundial.

E reunion tambe a mira dilanti pa e Kumbre di SDG na sèptèmber 2024 na New York, ku lo sirbi komo un plataforma pa fortifiká e kompromiso mundial na multilateralismo. E kumbre aki, ku e tema “Solushonnan Multilateral pa un Futuro Mihó,” lo resultá den “Un Pakto pa Futuro.” E dokumento, ku ta unu orientá riba akshonnan konkreto, ta pa aselerá progreso di SDG, atendé desafionan emergente, i fortifiká gobernashon mundial i derechonan humano.

E ròl prominente di SER di Kòrsou komo presidente di AICESIS den e diálogonan internashonal aki ta resaltá su kompromiso pa kontribuí na prosperidat mundial i desaroyo sostenibel.

Riba e potrèt: sintá: dr. Hanifa Mezoui huntu ku direktor/sekretario general di SER drs. Raul Henriquez. Pará: di robes pa drechi: Gianique Curiel MSc, ekonomista na SER, Dainadira Eustatius-Martes Msc, ekonomista na SER enkargá ku asuntunan interinstitushonal i mr. Miloushka Sboui-Racamy, hurista na SER enkargá ku asuntunan internashonal.

AICESIS-permanente vertegenwoordiger bij VN bezoekt SER Curaçao

Willemstad, 12 januari 2024 – Dr. Hanifa D. Mezoui, de permanente vertegenwoordiger van de Internationale Vereniging van Sociaaleconomische Adviesraden en Vergelijkbare Instellingen (AICESIS) met waarnemersstatus bij de Sociale en Economische Raad van de Verenigde Naties (ECOSOC) in New York, bracht op vrijdag 12 januari 2024 een beleefdheidsbezoek aan de Sociaal-Economische Raad (SER) van Curaçao.

Sinds november vorig jaar, toen de SER het voorzitterschap van AICESIS op zich nam, zet het adviesorgaan zich in voor het vergroten van internationale samenwerking en dialoog. Tijdens deze belangrijke samenkomst deelde dr. Mezoui haar inzichten over mondiale uitdagingen zoals de COVID-19-pandemie, de klimaatcrisis en geopolitieke spanningen. Het thema van ECOSOC voor 2024, gericht op het versnellen van de realisatie van de VN-Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s), werd besproken. Er werd speciale aandacht besteed aan het uitbannen van armoede, het bevorderen van klimaatactie en het versterken van internationale samenwerking.

Het Politiek Forum op Hoog Niveau over Duurzame Ontwikkeling, gepland voor juli dit jaar in het hoofdkwartier van de VN in New York, zal zich richten op een evaluatie van de voortgang van deze doelen. Het bezoek van dr. Mezoui onderstreept het belang van multilaterale samenwerking bij het aanpakken van mondiale vraagstukken.

Tijdens de bijeenkomst werd ook vooruitgekeken naar de SDG-top in september 2024 in New York, die zal dienen als een platform voor het versterken van de mondiale inzet voor multilateralisme. Deze top, met het thema “Multilaterale oplossingen voor een betere toekomst”, zal resulteren in “Een Pact voor de Toekomst”. Dit actiegerichte document is gericht op het versnellen van de SDG-vooruitgang, het adresseren van opkomende uitdagingen, en het versterken van mondiaal bestuur en mensenrechten.

De prominente rol van de SER van Curaçao als voorzitter van AICESIS in deze internationale dialogen benadrukt zijn toewijding aan het bijdragen aan wereldwijde welvaart en duurzame ontwikkeling.

Op de foto: zittend Dr. Hanifa Mezoui en de directeur/secretaris-generaal van de SER, Drs. Raul Henriquez. Staand, van links naar rechts: Gianique Curiel MSc, econoom bij de SER, Dainadira Eustatius-Martes MSc, econoom bij de SER verantwoordelijk voor interinstitutionele zaken, en mr. Miloushka Sboui-Racamy, juridisch adviseur bij de SER, belast met internationale zaken.

AICESIS permanent representative to UN visits SER Curaçao

Willemstad, January 12, 2024 – Dr. Hanifa D. Mezoui, the Permanent Representative of the International Association of Economic and Social Councils and Similar Institutions (AICESIS) with observer status at the United Nations Social and Economic Council (ECOSOC) in New York, paid a courtesy visit to the Social and Economic Council (SER) of Curaçao on Friday, January 12, 2024.

Since November last year, when the SER assumed the presidency of AICESIS, he has been committed to increasing international cooperation and dialogue. During this important gathering, dr. Mezoui shared her insights on global challenges such as the COVID-19 pandemic, the climate crisis, and geopolitical tensions. ECOSOC’s theme for 2024, aimed at accelerating the achievement of the UN Sustainable Development Goals (SDGs), was discussed. Special attention was paid to eradicating poverty, promoting climate action, and strengthening international cooperation.

The High-Level Political Forum on Sustainable Development, scheduled for July this year at the UN headquarters in New York, will focus on assessing the progress of these goals. Dr. Mezoui’s visit underscores the importance of multilateral cooperation in addressing global issues.

The meeting also looked ahead to the September 2024 SDG Summit in New York, which will serve as a platform for strengthening global commitment to multilateralism. This summit, with the theme “Multilateral Solutions for a Better Future,” will result in “A Pact for the Future.” This action-oriented document aims to accelerate SDG progress, address emerging challenges, and strengthen global governance and human rights.

The prominent role of the Curaçao ESC as chair of AICESIS in these international dialogues highlights its commitment to contributing to global prosperity and sustainable development.

On the photo: seated are Dr. Hanifa Mezoui and the Director/Secretary-General of SER, Drs. Raul Henriquez. Standing, from left to right, are Gianique Curiel MSc, economist at SER, Dainadira Eustatius-Martes Msc, economist at SER responsible for interinstitutional matters, and mr. Miloushka Sboui-Racamy, legal expert at SER in charge of international affairs.

La representante permanente de la AICESIS ante la ONU visita SER Curazao

Willemstad, 12 de enero de 2024 – El Dr. Hanifa D. Mezoui, Representante Permanente de la Asociación Internacional de Consejos Económicos y Sociales e Instituciones Similares (AICESIS) con estatuto de observador ante el Consejo Económico y Social (ECOSOC) de las Naciones Unidas en Nueva York, realizó el viernes 12 de enero de 2024 una visita de cortesía al Consejo Económico y Social (SER) de Curaçao.

Desde noviembre del año pasado, cuando el SER asumió la presidencia de la AICESIS, se ha comprometido a incrementar la cooperación y el diálogo internacionales. Durante este importante encuentro, la Dra. Mezoui compartió sus puntos de vista sobre retos mundiales como la pandemia del COVID-19, la crisis climática y las tensiones geopolíticas. Se debatió el tema del ECOSOC para 2024, destinado a acelerar la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas. Se prestó especial atención a la erradicación de la pobreza, la promoción de la acción por el clima y el fortalecimiento de la cooperación internacional.

El Foro Político de Alto Nivel sobre Desarrollo Sostenible, previsto para julio de este año en la sede de la ONU en Nueva York, se centrará en evaluar el progreso de estos objetivos. La visita de la Dr. Mezoui subraya la importancia de la cooperación multilateral para abordar los problemas mundiales.

La reunión también se centró en la Cumbre sobre los ODS que se celebrará en septiembre de 2024 en Nueva York y que servirá de plataforma para reforzar el compromiso mundial con el multilateralismo. Esta cumbre, con el lema “Soluciones multilaterales para un futuro mejor”, dará lugar a “Un Pacto para el Futuro”. Este documento, orientado a la acción, pretende acelerar el progreso de los ODS, abordar los nuevos retos y reforzar la gobernanza mundial y los derechos humanos.

El destacado papel del CES de Curazao como presidente de la AICESIS en estos diálogos internacionales pone de relieve su compromiso de contribuir a la prosperidad mundial y al desarrollo sostenible.

En la foto: sentados, la Dra. Hanifa Mezoui y el director/secretario general de la SER, Drs. Raúl Henríquez. De pie, de izquierda a derecha: Gianique Curiel MSc, economista de la SER, Dainadira Eustatius-Martes MSc, economista de la SER encargada de asuntos interinstitucionales, y mr. Miloushka Sboui-Racamy, asesora jurídica de la SER encargada de asuntos internacionales.

