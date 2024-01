Notisia di polis di djárason 24 di yanüari te ku djabièrnè 26 di yanüari 2024 / Politieberichten van woensdag 24 januari tot en met vrijdag 26 januari 2024

Notisia di polis di djárason 24 di yanüari te ku djabièrnè 26 di yanüari 2024

Detenshon pa menasa i violensia públiko

Riba djaweps 25 di yanüari, alrededor di 9.45 or di mainta, a detené un hòmber di inisial E.P.R.A. di 42 aña di edat riba Kaya Libertador Simon Bolivar pa menasa i violensia públiko. Esaki ta relashoná ku un bringamentu entre dos dama ku a tuma lugá riba djadumingu 21 di yanüari na altura di un bar riba Kaya Korona, na kua e sospechoso a maltratá i menasá un di e damanan. Investigashon den e kaso ta andando.

Outo na kandela

Riba djaweps 25 di yanüari, alrededor di 2.20 or di mardugá, ‘meldkamer’ sentral a haña notifikashon tokante un outo na kandela na Kaya Mandolin. Brantwer a logra paga e kandela. Ta trata di un outo di servisio di Kuerpo Polisial Hulanda Karibense. No tabatin herido. Kousa di e kandela no ta konosí. Investigashon den e kaso ta andando.

Disfrutá, pero bebe na midi

Atrobe ta kasi wikènt. KPCN ke avisá pa konsumí alkohòl ku límite si bo ta partisipá den tráfiko. Asina bo ta prevení situashonnan fèrfelu pa bo mes i pa otronan. Ta prohibí pa partisipá den tráfiko si bo a konsumí mas ku e kantidat máksimo permití. Si bo mester bai warda i ta haña un but ta dependé di e resultado di e tèst di supla.

Tèst di supla

Ku un tèst di suplá polis ta kontrolá si bo ta bou di influensia di alkohòl. Bo ta obligá di partisipá na e tèst di supla. E tèst aki ta mustra si bo a bebe mas ku ta permití pa lei. Resultado di e tèst aki ta determiná si bo mester bai warda investigashon mas aleu. Bo ta nenga di hasi e tèst? E ora ei bo ta haña un prosèsferbal. Dependiendo di e resultado di e tèst di supla bo mester bai warda di polis pa un análisis di rosea. Durante e investigashon aki polis ta midi presis kuantu alkohòl bo a konsumí ku un aparato spesial.

Bo ta manehá bou d influensia di alkohòl? E ora ei bo ta haña un but, un prohibishon (temporal) pa manehá, un kastigu di prisòn òf un kombinashon di e kastigunan aki. E peso di e kastigu ta dependé di e seriedat di e situashon. Bo ta involukrá den un aksidente? E ora ei ta tèst bo mas lihé pa konsumo di alkohòl ku durante di un kontrol rutinario.

Mi ta kastigabel si mi ta fuma komo peaton?

Esaki ta posibel. Polis por duna un prosèsferbal pa buracheria públiko. Polis a topa bo den estado burachi? E ora ei polis ta uza bo aparensia di buracheria i bo aktitut. E ora ei no ta hasi un tèst di supla.

KPCN ta deseá un i tur un wikènt seif i plasentero!

Bo a mira algu sospechoso? Yama 911/112 òf e liña di tep anónimo 9310.

Politieberichten van woensdag 24 januari tot en met vrijdag 26 januari 2024

Aanhouding bedreiging en openlijke geweldpleging

Op donderdag 25 januari, rond 09:45 uur, werd een 42-jarige man met initialen E.P.R.A. op de Kaya Libertador Simon Bolivar aangehouden voor bedreiging en openlijke geweldpleging. Dit in verband met een vechtpartij tussen twee vrouwen die plaatsvond op zondag 21 januari ter hoogte van ee bar op de Kaya Korona, waarbij de verdachte één van de vrouwen zou hebben mishandeld en bedreigd. Onderzoek in de zaak loopt.

Auto in brand

Rond 02:20 uur op donderdag 25 januari, kreeg de centrale meldkamer melding van een auto in brand op de Kaya Mandolin. De brandweer bluste de brand. Het betreft een dienstwagen van het Korps Politie Caribisch Nederland. Er raakte niemand gewond. De oorzaak van de brand wordt onderzocht.

Geniet, maar drink met mate

Het is alweer bijna weekend. KPCN wil je erop attenderen om met mate alcohol te nuttigen als je deelneemt in het verkeer.

Zo voorkom je vervelende situaties voor jezelf maar ook voor anderen. Het is verboden aan het verkeer deel te nemen als je meer dan de toegestane hoeveelheid alcohol hebt gedronken. Of je mee moet naar het politiebureau en een boete krijgt hangt af van het resultaat van de blaastest.

Blaastest

De politie controleert met een blaastest of je onder invloed bent van alcohol. Je bent verplicht om aan de blaastest mee te werken. Deze test geeft aan of je meer hebt gedronken dan wettelijk is toegestaan. De uitslag van deze test bepaalt of je mee moet naar het politiebureau voor nader onderzoek. Weiger je? Dan maakt de politie een proces-verbaal op. Afhankelijk van het resultaat van de blaastest moet je mee naar het bureau voor een ademanalyse. Bij dit onderzoek meet de politie met speciale apparatuur hoeveel alcohol je precies hebt gedronken.

Rijdt u onder invloed van alcohol? Dan krijg je een geldboete, een (tijdelijke) ontzegging van uw rijbevoegdheid, een gevangenisstraf of een combinatie van deze straffen. De strafmaat hangt af van de ernst van de situatie. Ben je betrokken bij een ongeluk? Dan wordt je sneller getest op alcoholgebruik dan bij een gewone controle.

Ben ik als voetganger strafbaar als ik dronken ben?

Dat is mogelijk. De politie kan voor openbare dronkenschap een proces-verbaal maken. Wordt je door de politie in dronken toestand aangetroffen? Dan gaat de politie af op de uiterlijke kenmerken van dronkenschap en je gedrag. De politie neemt dan geen blaastest af.

KPCN wenst een ieder een fijn en veilig weekend!

Heeft u iets verdachts gezien? Bel 911/112 of de anonieme tip lijn 9310.

