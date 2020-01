VONNIS Hogere celstraf voor tussenpersoon liquidatie Penstraat

Hogere celstraf voor tussenpersoon liquidatie Penstraat

Willemstad – Het Gemeenschappelijk Hof van Justitie heeft vandaag de 39-jarige man

S.M.A. C uit Curaçao in hoger beroep veroordeeld tot een gevangenisstraf van 18 jaar voor

zijn essentiële rol als tussenpersoon in het slagen van de liquidatie aan de Penstraat op 5

februari 2017. In eerste aanleg kreeg de man 16 jaar opgelegd. De opdrachtgever, de 70-jarige

R.R. R. uit Curaçao, kreeg, net als in eerste aanleg, 18 jaar gevangenisstraf opgelegd en een

derde verdachte, de 22-jarige M.M. V. uit de Dominicaanse Republiek, kreeg voor zijn

aandeel 8 jaar cel in plaats van de aan hem opgelegde 16 jaar in eerste aanleg.

De schutter, de 27-jarige S.J.E. M. uit Curaçao, kreeg eerder al 18 jaar gevangenisstraf

opgelegd, maar ging – ondanks zijn ontkenning te hebben geschoten – daartegen niet in

hoger beroep. Wel werd hij door het Hof ter terechtzitting als getuige gehoord in de zaak van

de anderen.

De 40-jarige G.H. N werd op 5 februari 2017 op klaarlichte dag in zijn woning aan de Penstraat

doodgeschoten. Twee mannen drongen zijn woning binnen en vrijwel onmiddellijk werd hij in

zijn slaapkamer doodgeschoten. Het Hof acht bewezen dat sprake was van een pure liquidatie.

De opdracht daartoe kwam van R.R. R.. Hij heeft S.M.A. C. benaderd om twee mannen bereid te

vinden deze klus te klaren. Voorts werd C. door R. gevraagd een rol te spelen bij de betaling

zodra het werk zou zijn gedaan in ruil voor een deel van het uit te betalen geldbedrag. C. heeft

hieraan gehoor gegeven en S.J.E. M. een aantal dagen voor de liquidatie benaderd. M. heeft

deze klus aanvaard en de verdachte M.M. V. erbij betrokken. Tegen V. was door M. echter

gezegd dat het om een ripdeal zou gaan. Voor V. was het dus een verrassing dat, toen hij de

bewoners in de woonkamer onder schot hield, M. door rende naar de slaapkamer om het

slachtoffer te liquideren. Daarom acht het Hof voor hem geen moord, maar medeplegen

doodslag bewezen. M. had immers wel rekening moeten houden met het feit dat door zijn

mededader geschoten zou kunnen worden. Hij wist immers dat ook hij gewapend was. Dat het

Hof tot doodslag en geen moord komt voor V. verklaart de veel lagere straf dan de straf die hij

in eerste aanleg heeft gekregen.

Het Hof is echter met eenparigheid van stemmen van oordeel dat C. als tussenpersoon een

hogere straf verdient dan in eerste aanleg aan hem is opgelegd. Het Hof overwoog in dit

verband dat C. de anderen tot in detail in de gelegenheid heeft gesteld het feit te kunnen

plegen. Hij overhandigde de vuurwapens, een vluchtauto, kleding, de brandstof om de

vluchtauto naderhand in brand te steken en verschafte voorafgaand aan de schietpartij

relevante informatie over waar de slaapkamer van het slachtoffer zich bevond in de woning.

Tevens had hij zijn stiefzoon laten nagaan of het slachtoffer thuis was die bewuste middag. Na

afloop haalde hij M. en V. op, bracht hen naar een veilig onderkomen, knipte hij de haren van V.

en fungeerde hij als tussenpersoon bij de betaling de volgende dag door R.. Hij betaalde hen

USD 12.000,00 voor de moord.

Het Hof overweegt ook nog dat de opdrachtgever R. als uitlokker een hogere straf verdient dan

18 jaar, maar dat zijn relatief hoge leeftijd meebrengt dat de straf tot 18 jaar moet worden

gematigd.

De verdachten en het openbaar ministerie hebben 14 dagen de tijd om beroep in cassatie bij de

Hoge Raad in Nederland in te stellen.