Milieuvriendeijke zonnebrand voor minister op dag van het koraal

Een kwart van het koraal ter wereld is de afgelopen 30 jaar verdwenen en wetenschappers waarschuwen dat koraalriffen tegen het einde van de eeuw volledig kunnen worden weggevaagd. En voor Curaçao is dit niet anders.

Vandaag, 1 juni, is het Wereldrifdag. Dit jaar heeft Pieter van Baren van Agrinature, Curaçao’s vertegenwoordiger van Raw Elements gecertificeerde natuurlijke zonnebrandcrème, de minister van Gezondheid, Milieu en Natuur Suzy Camelia-Römer een plastic vrij blikje Reef Safe zonnebrandcrème aangeboden. Deze zonnebrandcrème is niet alleen milieuvriendelijk, maar is ook veilig om op je huid aan te brengen. In chemische zonnebrand zitten veel stoffen die worden opgenomen door het lichaam en negatieve gezondheidseffecten hebben.

Koraalriffen ondersteunen meer mariene soorten dan welk ander onderzees habitat. Meer dan 25% van de oceaanvissen zijn afhankelijk van gezonde koraalriffen. Wetenschappers schatten dat wereldwijd bijna een half miljard mensen afhankelijk zijn van riffen als bron van voedsel en inkomen. Op Curaçao zijn vissers voor hun dagelijks brood afhankelijk van gezonde riffen en onze mensen en bezoekers voor verse en gezonde vis. Daarnaast is onze duikindustrie een belangrijke economische pijler binnen de toeristische sector. Bovendien beschermen koraalriffen ons tegen golven van stormen door veel van de golfenergie te absorberen voordat ze op onze kust kapotslaan en erosie en overstromingen veroorzaken.

Het doel van ‘World Reef Day’ is om aandacht te vragen voor de huidige situatie van koraalriffen wereldwijd. En om een ​​wereldwijd gesprek te stimuleren over rifbehoud en de eenvoudige dingen die we in ons eigen leven kunnen doen om enorme veranderingen teweeg te brengen. Een van de belangrijkste dingen die we kunnen doen, is meer bewustzijn creëren. Er zijn op Curaçao veel inwoners en bezoekers die zich niet bewust zijn van de noodzaak om de riffen te beschermen en de oceanen in leven te houden. Als we vandaag een paar mensen bewust kunnen maken en zij morgen meer mensen kunnen overtuigen, denk ik dat we goed op weg kunnen zijn om onze koraalriffen te beschermen. En om ervoor te zorgen dat we ons blijven inzettten voor de gezondheid van onze oceanen.

Koraalriffen zijn te vinden in zowel diepe als ondiepe wateren, maar het zijn de ondiepere riffen die zich lenen voor een bloeiende kusteconomie door middel van toerisme, visserij, kustbescherming en meer. Verkeerd en ongereguleerd gebruik van deze natuurlijke wonderen en de wateren waarin ze leven, wordt echter genoemd als een van de leidende boosdoeners in de alarmerende ondergang van koraalriffen op wereldschaal.

Minister receives Reef Safe Sunscreen for World Reef Day 2020

A quarter of the world’s coral has disappeared in the last 30 years, and scientists warn that coral reefs could be entirely wiped out by the end of the century. And for Curacao this is no different.

Today, June 1st it is World Reef Day. This year, Pieter van Baren from Agrinature, Curacao’s representative of Raw Elements certified natural sunscreen, has offered the minister of Health, Environment & Nature Suzy Camelia-Römer a plastic free tin of Reef Safe sunscreen. This sunscreen is not only environment friendly but is also safe to apply to your skin. In chemical sunscreens there are a lot of substances that are absorbed and have negative health effects.

Coral reefs support more marine species than any other undersea habitat, with over 25% of the ocean’s fish depending on the healthy coral. Scientists estimate that worldwide nearly half a billion people depend on reefs as sources of food and income. In Curacao fishermen depend on healthy reefs for their daily bread and our people and visitors for fresh and healthy fish. Besides this our dive industry is a major economic pillar within the tourism sector. Furthermore coral reefs protect us from waves of storms by absorbing a lot of the wave’s energy before crashing onto our coast and cause erosion and flooding.

The goal of World Reef Day is to shed light on the state of coral reefs worldwide. And to stimulate a global conversation about reef conservation and the simple things we can do in our own lives to make huge changes. One of the important things we can do is to create more awareness. There are a lot of inhabitants and visitors of Curacao that are not aware of the need to protect the reefs and keep the oceans alive. If we can create awareness among a few more people today and they create awareness among a few more people tomorrow, I think we’ll go a long way in protecting our reefs and making sure we continue to do what we can for our oceans.

Coral reefs can be found in both deep and shallow waters, but it is the latter that lends itself to booming coastal economies through tourism, fishing, shoreline protection and more. Mismanaged and unregulated use of these natural wonders and the waters they live in, however, is cited as one of the leading culprits in the alarming demise of coral reefs on a global scale.