Hoofdelijke stemming in groepen

De hoofdelijke stemming van vanmiddag verloopt anders dan de Tweede Kamer gewend is. De Kamerleden spreken in groepen van vijftig hun ‘voor’ of ‘tegen’ uit, in plaats van met 150 mensen in de plenaire zaal.

Hoofdelijk stemmen

Hoofdelijk stemmen betekent dat alle 150 Kamerleden hun individuele stem uitbrengen en dat er dus niet per fractie wordt gestemd. In de plenaire zaal zegt ieder Kamerlid na het opnoemen van zijn of haar naam: ‘voor’ of ‘tegen’. De 150 Kamerleden worden nu in drie groepen opgedeeld zodat het veilig is om te stemmen.