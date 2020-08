KOMBATIENDO E VIRO DI KORUPSHON DEN ASUNTU DI ERFPACHT

Na nòmber di ASOTEKO a pidi Korte pa hasi un investigashon hudisial den e asuntu di erfpacht. Ta un hecho konosí ku tin hopi hende riba e ‘wachtlijst’ pa añanan largu, miéntras ku otronan ta haña un tereno mesora. Esaki ta e korupshon ku nos ta papiando over di dje.

Pero en bes di solushoná e problema dor di prepará mas tereno di erfpacht pa tur hende por haña un tereno rápido pa traha nan kas riba dje, gobièrnu ta bin ku un prohibishon general ku no por transferí niun tereno mas. Di e forma ei no ta yuda NIUN hende. Esnan ku ta hasi negoshi di bendementu di tereno di erfpacht, a mira nan negoshi kitá for di nan. Pero esnan sinsero ku simplemente kier un tereno pa traha nan propio kas riba dje, tampoko no ta haña tereno. Miéntras ku nan a warda 10 aña òf mas kaba riba e ‘Lista di Espera’!

Pues kiko gobièrnu ta hasiendo? E solushon ta simpel: PREPARÁ MAS TERENO PA TUR ESNAN KU TA KUMPLI KU E REKESITONAN, POR HAÑA UN TERENO RÁPIDO. Esei lo duna un impulso fuerte na nos ekonomia tambe. Mas hende lo haña trabou, tur hende kontentu. Prohibishon NO ta e solushon. Mas tereno di erfpacht ta e solushon.

Pa pone tur hende na altura di e kaso ku ta andando, nos a publiká nos ‘repliek’ na nos website. Den dje nos ta pidi Korte pa hasi un investigashon hudisial den henter e asuntu di otorgamentu di tereno di erfpacht, sperando ku di e forma ei por fin por haña solushon.

Por haña e ‘Repliek’ aki: http://www.arcocarib.com/assets/uploads/court_cases/ASOTEKO_Repliek_2.pdf

Ya nota ku lo yama un reunion general pa dia 15 di ougùstùs p.v. pa 17.00’or na kas di Srs. Juan Diaz (presidente) y Luis Barrero Meneses (tesorero), Kaya Paraguay, Tera Korá.

Bonaire, 1 di ougùstùs 2020

Na nòmber di ASOTEKO,

Michiel Bijkerk

STRIJD TEGEN HET VIRUS VAN CORRUPTIE IN ERFPACHTUITGIFTE

Namens ASOTEKO is het Gerecht verzocht een eigen voorbereidend onderzoek te doen naar de wijze van erfpachtuitgifte. Het is een feit van algemene bekendheid dat er vele mensen lange jaren op de ‘wachtlijst’ staan, terwijl anderen heel snel een terrein krijgen. Dat is de corruptie waar we het over hebben.

Maar in plaats van het probleem op te lossen door snel een groot aantal nieuwe erfpachtpercelen klaar te maken, zodat iedereen die aan de voorwaarden voldoet snel een perceel kan krijgen, komt het OLB met een algemeen verbod op grond waarvan geen enkel onbebouwd terrein meer mag worden overgedragen. Zo helpt men helemaal NIEMAND. Diegenen die een handeltje hebben gemaakt van de verkoop in erfpachtpercelen, zijn hun handel kwijt. Maar de eerlijke mensen die een perceel aanvragen om een eigen huis op te bouwen, krijgen nu ook geen terrein. Terwijl ze al tien jaar of meer op de wachtlijst staan!

Dus wat is de overheid in ‘s hemelsnaam aan het doen? De oplossing is simpel: MAAK SNEL VOLDOENDE PERCELEN KLAAR, ZODAT IEDEREEN DIE AAN DE VOORWAARDEN VOLDOET SNEL EEN PERCEEL KAN KRIJGEN. Dat is meteen ook een sterke impuls voor onze economie. Er komt meer werk, meer inkomen, iedereen happy. Een verbod lost NIETS op. Meer erfpachtpercelen lost het probleem op.

Om iedereen op de hoogte te houden over de stand van de rechtszaak, hebben wij onze repliek op onze website geplaatst. In de repliek wordt het Gerecht verzocht om een voorbereidend onderzoek te doen inzake de hele kwestie van erfpachtuitgifte, in de hoop dat op basis daarvan er een oplossing kan komen.

Men vindt de Repliek hier: http://www.arcocarib.com/assets/uploads/court_cases/ASOTEKO_Repliek_2.pdf

Noteer alvast dat een algemene ledenvergadering zal worden bijeengeroepen op zaterdag 15 augustus om 17.00 uur bij de heren Juan Diaz (voorzitter) en Luis Barreros Meneses (penningmeester) te Kaya Paraguay, Tera Korá.

Bonaire, 1 augustus 2020

Namens ASOTEKO,

Michiel Bijkerk