Tweede Kamer hervat werk nagenoeg volledig, publiek weer welkom

De Tweede Kamer hervat met ingang van 1 september 2020 nagenoeg volledig het parlementaire werk. Ook gaat de Kamer weer in beperkte mate open voor publiek. Dat schrijft Voorzitter Khadija Arib vandaag in een brief aan de Kamerleden.

Parlementair proces nagenoeg volledig hervat

De Tweede Kamer vergadert vanaf 1 september nagenoeg volledig. Tijdens de coronapandemie is de Kamer steeds aan het werk gebleven, en vanaf 9 april is het aantal debatten en commissieactiviteiten al verruimd. Er kunnen na 1 september ook nog digitale vergaderingen plaatsvinden, bijvoorbeeld procedurevergaderingen van commissies.

Fysieke petitie-aanbiedingen

Op dinsdagen tussen 13.15 en 14.00 uur is er voor organisaties en individuele burgers ruimte om fysiek, op een vaste plek in de Statenpassage, maximaal twee petities te overhandigen aan Kamerleden. De mogelijkheid om digitaal een petitie aan te bieden, blijft ook bestaan.

‘Dagjesmensen’ en bezoekers debatten: aanmelden verplicht

Iedereen die de Tweede Kamer wil bezoeken, moet zich vooraf aanmelden. Dit kan vanaf 1 september via deze website. Aanmelding geldt voor een tijdsblok. Bezoekers kunnen in het gereserveerde tijdsblok bijvoorbeeld een tentoonstelling bezoeken of de Statenpassage bekijken. Alle bezoekers wordt bij binnenkomst gevraagd of zij klachten hebben, die horen bij covid-19. Bezoekers dienen ook hun contactgegevens achter te laten.

Toegang publieke tribune en meeluisterfaciliteiten

Bezoekers hebben binnen hun tijdsblok ook, indien er ruimte is, toegang tot de publieke tribune van de plenaire zaal. Er kunnen daar maximaal dertig bezoekers tegelijkertijd plaatsnemen. Hoe lang en wanneer bezoekers binnen hun tijdsblok op de publieke tribune kunnen verblijven, is afhankelijk van de capaciteit van de tribune. Een reservering voor een tijdsblok is een garantie voor toegang tot het gebouw, maar niet voor toegang tot de publieke tribune. Vergaderingen van commissies kunnen bezoekers alleen via een meeluisterfaciliteit volgen. Alle openbare vergaderingen worden live gestreamd op de website van de Tweede Kamer en via de app Debat Direct.

Scholieren

Op maandag en vrijdag gaat ProDemos weer groepen scholieren rondleiden door het Kamergebouw. In eerste instantie gaat het om twee groepen per dag.

Brief Voorzitter