International Hospitality & Tourism Management a kuminsá na Universidat di Kòrsou

Despues di e seshon di informashon eksitoso dia 22 di ougùstùs último na Dreams Curaçao Resort, Spa & Casino, lèsnan di e International Hospitality & Tourism Management Program a inisiá na Universidat di Kòrsou Dr. Moises da Costa Gomez (UoC).

Den e situashon “nobo” e dosentenan i studiantenan ta bisti tapaboka, face shield i ta sigui e protokòl di distansia sosial pa kumpli ku e reglanan di seguridat relashoná ku COVID-19.

Konforme e MoU entre UoC i CHATA djárason 9 di sèptèmber tabatin un “guest lecture” presentá pa sr. Ricardo Esteban, ku ta Gerente General di e kadena di Dreams Curaçao Resort, Spa & Casino i Sunscape Curaçao Resort, Spa & Casino. Esaki a tuma lugá durante di e materia ku dr. Dino Daal ta duna, esta Principles of Hospitality and Tourism Management. Den su presentashon titulá “Capturing Hearts through Service,” sr. Esteban a elaborá riba e importansia di servisio komo un karakterístika balioso pa laga e bishitante eksperensiá Kòrsou i mehorá e posishon kompetitivo di nos isla.

El a splika di e importansia di ta orguyoso di nos isla, e hospitalidat i e responsabilidat ku kada un di nos tin pa sigurá ku nos bishitantenan ta eksperensiá momentonan balioso, i ku nan te krea dushi rekuerdonan. Pa esaki sosodé e aktitut di tur hende embolbí ta di gran importansia.

Sr. Esteban igualmente a kompartí aspektonan partikular di e kadena di Dreams i Sunscape den nan esfuerso pa elevá turismo di Kòrsou na nan kliente. Sr. Esteban a keda satisfecho ku e kantidat i kalidat di pregunta ku studiantenan a hasi riba diferente aspekto di desaroyo di turismo.

Na final di e presentashon di sr. Esteban, e kordinadora di e programa, sra. Pamela Rusch, a opsekiá sr. Esteban un regalo komo muestra di gratitut pa su kolaborashon.

UoC kier gradisí tantu sr. Esteban di Dreams Resort i CHATA ku a kontribuí ku e gesto akí di manera ku studiantenan, aparte di e parti teorétiko por a disfrutá igualmente di un presentashon sumamente interesante.

International Hospitality & Tourism Management is begonnen op de

Universiteit van Curaçao





Na de succesvolle informatiesessie die op 22 augustus 2020 plaatsvond in Dreams Curaçao Resort, Spa & Casino, zijn de colleges van de nieuwe opleiding International Hospitality & Tourism Management Program, op de Universiteit van Curaçao Dr. Moises da Costa Gomez (UoC) nu begonnen.

In de “nieuwe” situatie dragen de docenten en studenten mondkapjes, face shields en volgen het protocol van sociale afstand, om zich aan de veiligheidsregels te houden betreffende COVID-19.

Ingevolge het MOU tussen de UoC en CHATA was er afgelopen woensdag 9 september een gastcollege door dhr. Ricardo Esteban, General Manager van Dreams Curaçao Resort, Spa & Casino en Sunscape Curaçao Resort, Spa & Casino. Dit vond plaats bij het vak Principles of Hospitality and Tourism Management van dr. Dino Daal. In zijn presentatie getiteld “Capturing Hearts through Service,” vertelde dhr. Esteban uitgebreid over hoe belangrijk service is voor de ervaring van gasten op Curaçao en om de positie van Curaçao op de markt te verbeteren.

Verder benadrukte hij hoe belangrijk het is dat wij trots zijn op ons eiland en op onze gastvrijheid en dat wij allemaal er verantwoordelijk voor zijn om te verzekeren dat onze gasten een onvergetelijke positieve ervaring hebben, zodat ze fijne herinneringen kunnen creëren die ze weer kunnen delen met anderen. Om dit te kunnen bereiken is het belangrijk dat iedereen die op welke manier dan ook betrokken is bij de gasten een goede positieve gastvrije attitude heeft.

Ook deelde dhr. Esteban bepaalde aspecten van de Dreams en Sunscape ketens en hun inspanningen om het toerisme van Curaçao naar een hoger niveau te tillen. Dhr. Esteban was zeer tevreden met de interesse van de studenten en met de vragen die zij stelden over verschillende aspecten van de ontwikkeling van toerisme.

Na afloop van de presentatie ontving dhr. Esteban uit handen van mw. Pamela Rusch, coördinator van het IH&TM-programma, een blijk van dankbaarheid voor zijn steun en medewerking aan het programma.

De UoC spreekt haar dank uit aan zowel dhr. Esteban van Dreams en Sunscape Resort en aan CHATA voor hun contributie aan de opleiding en de studenten, zodat zij naast het theoretische deel, ook van de ervaringen van professionals uit het werkveld kunnen leren.