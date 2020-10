DIGICEL TA LANSA SU MES KOMO OPERADOR DIGITAL

Ofresiendo simplemente mas ku eksperensia digital

ku Digicel su Prime Bundles nobo yen di data

Willemstad, Curacao – 20 òktober, 2020. Digicel awe ta lansa su mes komo e Operador Digital i ta marka e okashon aki presentando simplemente mas via un kolekshon di 8 app i un promesa di un eksperensia digital sin igual.

Awe ta marka un era nobo pa Digicel ora nos ta bai tur ku tin den digital. Diesnuebe aña pasá despues di su lansamentu na Jamaica komo operador di aparato mobil i konsekuentemente sakudí industria di telekomunikashon den 31 merkado di Karibe, Amérika Sentral ku e promesa di e mihó ret, mihó balor i mihó servisio hasiendo telefon mobil aksesibel pa tur hende tur kaminda – Digicel ta kana drenta den su futuro.

Como Operador Digital, Digicel ta ofresé eksperensia digital 1440 minüt di kada dia na kliente – esaki ta henter dia, tur dia. Esaki ta nifiká semper disponibel i semper ku algu pa ofresé su klientenan- sin importá kiko ta nan interes. Deporte, músika, notisia, radio lokal ,podcast, storage den cloud, semper ku algu pa tur hende. Kada minüt di dia Digicel ta e úniko operador den merkado ku por ofresé esaki.

Komentando riba Digicel su era nobo komo Operador Digital, Denis O’Brien, Digicel su Presidente di Grupo ta splika; “Esaki ta e hazaña di mas grandi ku nos a hasi desde ku nos a kuminsá na Jamaica 19 aña pasá”. Awe nos ta dal un stap enorme i drenta den nos futuro primintiendo nos klientenan ku nos lo ta ku nan 24 ora o sea 1440 minüt tur dia – esei ta kada minüt den un dia – i ku nos lo tin semper un app i un eksperensia digital pa deleitá i konektá ku nan. E promesa aki di konekshon konstante na su lugá ta pèrkurá pa un relashon ku ta mas profundo, mas impaktante i mas resonante ku nos klientenan”.

TA E MOMENTO ADEKUA

E promé paso signifikante di e Operador Digital nobo i relashon ku kliente ta di laga nan gosa mas tantu posibel di tur e eksperensianan digital i data ku nan ta deseá den tur Digicel Prime Bundle nobo.

Digicel Prime Bundles ta figurá un kolekshon di nos servisionan digital (òf app) manera D’Music pa músika, PlayGo pa stream programa di Televishon, SportsMax pa kontenido riku di deporte, BiP pa manda mensahe, video i hasi yamada, wega online GoLoud pa radio emisora lokal i podcast, LOOP pa notisia, Billo pa storage den cloud– kada un ku nan mes alohamentu generoso di data asina e kliente por sinti, eksperensia i gosa di nan miéntras nan ta bibando nan bida digital. Ademas di esaki nos MyDigicel app pa propio maneho di kuenta.

Komentando riba Digicel Prime Bundles, Oliver Coughlan, Digicel su CEO di Karibe i Amérika Sentral ta splika; “Awe nos ta kana drenta den nos futuro. Komo un operador di aparato mobil, nos tabata bende minüt i MB, awó komo Operador Digital nos ta para pa ofresé eksperensia digital i nos ta hasi esaki sosodé 1440 minüt kada dia. Esei ta henter dia, tur dia.”

E ta sigui bisa; “Ku nos Digicel Prime Bundles nos ta sigurá ku nos klientenan por gosa mas di e kosnan ku nan ta gusta ku aún mas data. Nos Digicel Prime Bundles ta sin igual riba merkado. No tin nada ku lo ta mas serka di esaki. Loke sea nos kliente ta deseá nos tin un app i un eksperensia digital p’e. a nan. Esaki ta nifiká ku e kliente por hasi mas, eksperensiá mas, studia mas, hari mas, gana mas, kompartí mas i skucha mas ku Digicel. Nos Operador Digital ta primintí nos klientenan simplemente mas. Bon bini na Digital serka Digicel.”

DIGICEL TA LANSA SU MES COMO OPERADOR DIGITAL

Ofreciendo simplemente mas cu experiencia digital

cu Digicel su Prime Bundles nobo yen di data

Oranjestad, Aruba – 20 October, 2020. Digicel awe ta lansa su mes como e Operador Digital y ta marca e ocasion aki presentando simplemente mas via un coleccion di 8 App y un promesa di un experencia digital sin igual.

Awe ta marca un era nobo pa Digicel ora nos ta bay tur cu tin den digital. Diesnuebe aña pasa despues di su lansamento na Jamaica como operador di aparato mobil y consecuentemente sa cu di industria di telecomunicacion den 31 mercado di Caribe, America Central cu e promesa di e miho red, miho balor y miho servicio haciendo telefon mobil accesibel pa tur hende tur caminda – Digicel ta cana drenta den su futuro.

Como Operador Digital, Digicel ta ofrece experiencia digital 1440 minuut di cada dia na cliente – esaki ta henter dia, tur dia. Esaki ta nifica semper disponibel y semper cu algo pa ofrece su clientenan -sin importa kico ta nan interes. Deporte, musica, noticia, radio local, podcast, storage den cloud, semper cu algo pa tur hende. Cada minuut di dia Digicel ta e unico operador den mercado cu por ofrece esaki.

Comentando riba Digicel su era nobo como Operador Digital, Denis O’Brien, Digicel su Presidente di Grupo ta splica; “Esaki ta e hazaña di mas grandi cu nos a haci desde cu nos a cuminsa na Jamaica 19 aña pasa”. Awe nos ta dal un stap enorme y drenta den nos futuro primintiendo nos clientenan cu nos lo ta cu nan 24 ora o sea 1440 minuut tur dia – esey ta cada minuut den un dia – y cu nos lo tin semper un app y un experiencia digital pa deleita y conecta cu nan. E promesa aki di coneccion constante na su luga ta percura pa un relacion cu ta mas profundo, mas impactante i mas resonante cu nos clientenan”.

TA E MOMENTO ADEKUA

E prome paso significante di e Operador Digital nobo y relacion cu cliente ta di laga nan gosa mas tanto posibel di tur e experiencianan digital y data cu nan ta desea den tur Digicel Prime Bundle nobo.

Digicel Prime Bundles ta figura un coleccion di nos servicionan digital (of app) manera D’Music pa musica, PlayGo pa stream programa di television, SportsMax pa contenido rico di deporte, BiP pa manda mensahe, video y haci yamada, wega online GoLoud pa radio emisora local y podcast, LOOP pa noticia, Billo pa storage den cloud– cada un cu nan mes alohamento generoso di data asina e cliente por sinti, experiencia y gosa di nan mientras nan ta bibando nan bida digital. Ademas di esaki nos MyDigicel app pa propio maneho di cuenta.

Comentando riba Digicel Prime Bundles, Oliver Coughlan, Digicel su CEO di Caribe y America Central ta splica; “Awe nos ta cana drenta den nos futuro. Como un operador di aparato mobil, nos tabata bende minuut y MB, awor como Operador Digital nos ta para pa ofrece experiencia digital y nos ta haci esaki sosode 1440 minuut cada dia. Esey ta henter dia, tur dia.”

E ta sigui bisa; “Cu nos Digicel Prime Bundles nos ta sigura cu nos clientenan por gosa mas di e cosnan cu nan ta gusta cu aun mas data. Nos Digicel Prime Bundles ta sin igual riba mercado. No tin nada cu lo ta mas cerca di esaki. Loke sea nos cliente ta desea nos tin un app y un experiencia digital p’e. Esaki ta nifica cu e cliente por haci mas, experiencia mas, studia mas, hari mas, gana mas, comparti mas y scucha mas cu Digicel. Nos Operador Digital ta priminti nos clientenan simplemente mas. Bon bini na Digital cerca Digicel.”

DIGICEL STEPS OUT AS A DIGITAL OPERATOR

Delivering simply more with powerful digital experiences and all-new

data-packed Digicel Prime Bundles

Willemstad, Curacao – Tuesday 20th October 2020. Digicel is today launching itself as a Digital Operator and is marking the occasion by delivering simply more through a suite of eight apps and a promise of powerful digital experiences.

Today heralds a new frontier for Digicel as it goes all in on digital. Nineteen years after its launch in Jamaica as a mobile operator and subsequent shake up of the telecoms industry in 31 markets across the Caribbean, Central America and Pacific with its promise of best network, best value and best service making mobile phones accessible to everyone, everywhere – Digicel is stepping into its future.

As a Digital Operator, Digicel delivers digital experiences 1440 minutes of each day to customers – that’s all day, every day. That means being always there, always on and always having something to offer customers – no matter what they are into.

Sports, music, news, local radio, podcasts, messaging, marketplaces, cloud storage; there’s something for everyone – actually more of everything for everyone. Every minute of every day. And Digicel is the only operator in the market that can deliver that.

Commenting on Digicel’s new frontier as a Digital Operator, Denis O’Brien, Digicel Group Chairman, explains; “This is the biggest thing we have done since our launch in Jamaica 19 years ago. Today we’re taking a massive step into our future and telling our customers that we will be with them 24 hours or 1440 minutes of each day – that’s every minute of every day – and that we will always have an app and a digital experience to delight and engage them. That promise of a constant connection in turn makes for a far deeper, more impactful and more resonant relationship with our customers.”

IT’S PRIME TIME

And the first major move in that new Digital Operator and customer relationship is to enable customers to enjoy all of the digital experiences and data they could possibly wish for with the all-new Digicel Prime Bundles.

Digicel Prime Bundles feature all of Digicel’s suite of digital services (or apps) spanning D’Music for music, PlayGo for TV streaming, SportsMax for all things sport, BiP for advanced messaging, video and voice calling, gaming and marketplaces, LOOP for local and international news, GoLoud for 75 local radio stations and podcasts and Billo for cloud storage – each with its own super generous data allotment so that customers can feel, touch, experience and enjoy them as they live their digital lives. And on top of that there’s Digicel’s self-care destination, MyDigicel app.

Not only that. On top of those digital services, each of the Digicel Prime Bundles is loaded with a healthy helping of any use data for customers to enjoy.

Commenting on the Digicel Prime Bundles, Oliver Coughlan, Digicel CEO Caribbean and Central America, explains; “Today, we’re stepping into our future. As a mobile operator, we sold minutes and MBs, now, as a Digital Operator, we’re about delivering digital experiences. And we’re making that happen 1440 minutes of each day. That’s all day, every day.”

He continues; “With our Digicel Prime Bundles, we‘re making sure our customers can enjoy more of the things they love, with even more data. Our Digicel Prime Bundles are unmatched in the market. Nothing else comes close. Whatever our customers are into, we have an app and a digital experience for them meaning they can do more, experience more, learn more, laugh more, make more, share more, listen more and play more together with Digicel. Our Digital Operator promise to customers is of simply more. Welcome to Digital at Digicel.”

DIGICEL TA LANSA SU MES KOMO OPERADOR DIGITAL

Ofresiendo simplemente mas ku eksperensia digital

ku Digicel su Prime Bundles nobo yen di data

Kralendijk, Bonaire – 20 òktober, 2020. Digicel awe ta lansa su mes komo e Operador Digital i ta marka e okashon aki presentando simplemente mas via un kolekshon di 8 app i un promesa di un eksperensia digital sin igual.

Awe ta marka un era nobo pa Digicel ora nos ta bai tur ku tin den digital. Diesnuebe aña pasá despues di su lansamentu na Jamaica komo operador di aparato mobil i konsekuentemente sakudí industria di telekomunikashon den 31 merkado di Karibe, Amérika Sentral ku e promesa di e mihó ret, mihó balor i mihó servisio hasiendo telefon mobil aksesibel pa tur hende tur kaminda – Digicel ta kana drenta den su futuro.

Como Operador Digital, Digicel ta ofresé eksperensia digital 1440 minüt di kada dia na kliente – esaki ta henter dia, tur dia. Esaki ta nifiká semper disponibel i semper ku algu pa ofresé su klientenan- sin importá kiko ta nan interes. Deporte, músika, notisia, radio lokal ,podcast, storage den cloud, semper ku algu pa tur hende. Kada minüt di dia Digicel ta e úniko operador den merkado ku por ofresé esaki.

Komentando riba Digicel su era nobo komo Operador Digital, Denis O’Brien, Digicel su Presidente di Grupo ta splika; “Esaki ta e hazaña di mas grandi ku nos a hasi desde ku nos a kuminsá na Jamaica 19 aña pasá”. Awe nos ta dal un stap enorme i drenta den nos futuro primintiendo nos klientenan ku nos lo ta ku nan 24 ora o sea 1440 minüt tur dia – esei ta kada minüt den un dia – i ku nos lo tin semper un app i un eksperensia digital pa deleitá i konektá ku nan. E promesa aki di konekshon konstante na su lugá ta pèrkurá pa un relashon ku ta mas profundo, mas impaktante i mas resonante ku nos klientenan”.

TA E MOMENTO ADEKUA

E promé paso signifikante di e Operador Digital nobo i relashon ku kliente ta di laga nan gosa mas tantu posibel di tur e eksperensianan digital i data ku nan ta deseá den tur Digicel Prime Bundle nobo.

Digicel Prime Bundles ta figurá un kolekshon di nos servisionan digital (òf app) manera D’Music pa músika, PlayGo pa stream programa di Televishon, SportsMax pa kontenido riku di deporte, BiP pa manda mensahe, video i hasi yamada, wega online GoLoud pa radio emisora lokal i podcast, LOOP pa notisia, Billo pa storage den cloud– kada un ku nan mes alohamentu generoso di data asina e kliente por sinti, eksperensia i gosa di nan miéntras nan ta bibando nan bida digital. Ademas di esaki nos MyDigicel app pa propio maneho di kuenta.

Komentando riba Digicel Prime Bundles, Oliver Coughlan, Digicel su CEO di Karibe i Amérika Sentral ta splika; “Awe nos ta kana drenta den nos futuro. Komo un operador di aparato mobil, nos tabata bende minüt i MB, awó komo Operador Digital nos ta para pa ofresé eksperensia digital i nos ta hasi esaki sosodé 1440 minüt kada dia. Esei ta henter dia, tur dia.”

E ta sigui bisa; “Ku nos Digicel Prime Bundles nos ta sigurá ku nos klientenan por gosa mas di e kosnan ku nan ta gusta ku aún mas data. Nos Digicel Prime Bundles ta sin igual riba merkado. No tin nada ku lo ta mas serka di esaki. Loke sea nos kliente ta deseá nos tin un app i un eksperensia digital p’e. a nan. Esaki ta nifiká ku e kliente por hasi mas, eksperensiá mas, studia mas, hari mas, gana mas, kompartí mas i skucha mas ku Digicel. Nos Operador Digital ta primintí nos klientenan simplemente mas. Bon bini na Digital serka Digicel.”