No tin yegada di Sanikolas na Boneiru e aña aki  / Geen Sinterklaasintocht op Bonaire dit jaar 

No tin yegada di Sanikolas na Boneiru e aña aki

Kralendijk – Entidat Públiko Boneiru a disidí pa no laga yegada di Sanikolas na Boneiru tuma lugá e aña aki. Na lugá di esei ta bini un programa alternativo digital. For di e aña aki tambe e koló pretu di ‘piet’ ta disparsé for di tur yegada ofisial di den futuro.

Debí na e reglanan aktual pa evitá plamamentu di e vírùs di corona no ta posibel pa laga e yegada tuma lugá e aña aki. Diputado Nina den Heyer a trese esaki dilanti durante un reunion ku organisadónan di e yegada anual di Sanikolas i e spònser mas grandi di e evento.

Pa hopi aña kaba tin diskushon ta tuma lugá tokante ròl di ‘Zwarte Piet’ durante fiesta di Sanikolas. Esaki tantu na Boneiru komo den Reino. Un parti di nos pueblo ta mira ròl i aparensia di e pitnan ku koló pretu komo ofensivo i rasista. Tin indikashon hopi kla tambe ku tin mucha ku ta eksperensiá e periodo aki komo no agradabel. Esaki a bini dilanti durante kòmbersashon ku figuranan klave. Kolegio Ehekutivo ta haña importante pa tene kuenta ku e opinionnan aki. Ta importante pa organisá un fiesta ku grandi i chikí ta eksperensiá komo positivo i seif. Pa e motibu aki Kolegio Ehekutivo ke pa e adaptashonnan i kambionan tuma lugá paso pa paso na Boneiru.

Entrante e aña aki koló di e pitnan ta bira otro. E pitnan ta haña diferente koló. No ta pèrmití pit ku koló pretu mas durante yegada ofisial di Sanikolas na Boneiru. Ta apliká e adaptashon aki den e programa alternativo tambe di e organisashon ‘We Do Entertainment’ ku ta organisá e yegada. Nan ta pensa un alternativa pa tòg laga nos muchanan di Boneiru gosa di fiesta di Sanikolas. Na e momentunan aki e organisashon ta preparando un programa digital pa Sanikolas. Dentro di poko ta anunsiá e programa aki.

Geen Sinterklaasintocht op Bonaire dit jaar

Kralendijk – Het OLB heeft besloten de sinterklaasintocht op Bonaire dit jaar niet door te laten gaan. In plaats daarvan komt er een alternatief digitaal programma. Vanaf dit jaar verdwijnt ook de zwarte kleur van de piet uit toekomstige officiële intochten.

Door de huidige regels om verspreiding van het coronavirus te voorkomen is het niet mogelijk om de intocht dit jaar door te laten gaan. Gedeputeerde Nina den Heyer heeft dit besproken tijdens een vergadering met de organisatoren van de jaarlijkse intocht van Sinterklaas en de grootste sponsor van het evenement. Bovendien wordt al jaren gediscussieerd over de rol van Zwarte Piet tijdens het Sinterklaasfeest. Zowel op Bonaire als ook in het Koninkrijk. De rol en het uiterlijk van de zwart gekleurde pietjes wordt door een deel van de bevolking als aanstootgevend en racistisch gezien. Er zijn ook duidelijke aanwijzingen dat er kinderen zijn die deze periode als onprettig ervaren. Dat bleek ook tijdens gesprekken met sleutelfiguren. Het bestuurscollege houdt rekening met deze geluiden. Het is belangrijk om een feest te organiseren dat positief en veilig wordt ervaren door jong en oud. Het bestuurscollege wil daarom dat de aanpassingen en veranderingen op Bonaire stapsgewijs gebeurt. Dit om draagkracht te krijgen zodat er ook minder weerstand is.

De kleuren van de pieten worden vanaf dit jaar anders. De pieten krijgen verschillende kleuren. De zwart gekleurde pieten worden niet meer toegestaan tijdens de officiële intochten van Sinterklaas op Bonaire. Deze aanpassing wordt ook meegenomen in de alternatieve programmering van de organisatie We Do Entertainment die de intocht organiseert. Zij bedenken een alternatief om de kinderen van Bonaire toch te laten genieten van het Sinterklaasfeest. De organisatie is momenteel een digitale sinterklaasprogramma aan het voorbereiden. Binnenkort wordt het programma bekend gemaakt.