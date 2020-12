Minister Plenipotencario di Aruba na Washington DC, sra. Joselin Croes:

‘EDUCATION USA’ ARUBA TA BRINDA OPORTUNIDAD NOBO PA STUDIANTENAN DI ARUBA

Recientemente Minister Lampe a inaugura e oficina di ‘Education USA’ Aruba cu ta ser lidera pa Esther Wilson y Lilian Felten. Esaki ta un logro hopi grandi pa Aruba pasobra Aruba ta un di e tiki islanan den Caribe pa tin un propio oficina di Education USA. Den cuadro di esaki Minister Plenipotencario di Aruba na Washington DC, sra. Joselin Croes a tene varios zoom meetings cu Brooke Spelman (Branch Chief Education at US State Department), Jennifer Brown (Program Officer Education at US State Department) y Maria Salmon (Education USA REAC for Canada, Mexico, Central America and the Caribbean).

Durante e reunionnan aki Brown y Spelman a presenta various proyecto cu studiante di Aruba lo por beneficia di dje. E proceso di aplicacion pa cada uno di nan ta dura largo dus nan ta conseha tur studiante pa cuminsa trempan y acudí na oficina di Education USA Aruba via email di lfelten@educationusa.org of ewlison@educationusa.org.

Aki ta sigui un resumen di e proyectonan cu tin actualmente na Education USA cu studiantenan di Aruba por aplica pa nan.

“5 Steps to U.S. Study” (https://educationusa.state.gov/your-5-steps-us-study) – ta un programa na unda conseheronan educativo ta yuda studiantenan pa prepara pa nan pa biba y studia na Merca pa medio di e 5 stapnan aki:

1) Research your options

2) Finance your studies

3) Complete your application

4) Apply for your student visa

5) Prepare for your departure

Banda di e cinco stapnan pa prepara bo pa studia na Merca, tambe tin various programa pa studiantenan cu ta den Havo, VWO, EPI of scol ekivalente na High School, algun di nan ta:

Education USA Academy (https://www.edusaacademy.org/) – Esaki ta un programma di pre-college cu ta brinda un studiante enrekisimento academico cu cursonan preparatorio manera “college-level writing workshops”, bishita na various campus y actividadnan cultural. E studiante ta logra haya un miho idea riba kico e por spera di studia y biba na Merca y e ta logra conoce e bida riba un campus prome cu e tuma su desicion. Education USA Academy sessions a keda cancela na 2020 door di COVID-19, pero tin algun campus cu ta ofreciendo e curso aki virtual. Por bishita e websites di Diablo Valley College, Temple y UW-Madison.

Otro programanan pa studiantenan na High School ta “The Summer Study in U.S.” (https://www.summerstudyinusa.org/), cual tin un online search tool. Esaki ta un programa traha door di e Association of University Summer Sessions (AUSS) y the North American Association of Summer Sessions (NAASS). Actualmente tin un lista di 183 programa den zomer (summer programs) na 46 instituto rond di Merca.

State Study Consortia (supported by the U.S. Department of Commerce):

Texas y Florida tin un programa cu yama Study Texas y Study Florida cu ta brinda scholarships entre USD 5000 – USD 20.000 pa aña pa studiantenan cu un GPA halto y cu kier studia cierto profesion. Pa esnan interesa den studia na Texas of Florida lo ta bon pa check out e website nan aki: Study Texas information: http://www.studytexas.us/aboutstudytexas

Study Florida information: http://www.studyflorida.net/About-Us.php

Good Neighbor Scholarship Information (ta ofrece descuento riba tuition pa studiantenan di Aruba cu kier bay studia na Texas): http://www.thecb.state.tx.us/DocID/pdf/7286.pdf

Un otro proyecto hopi interesante ta e 100,000 Strong in the Americas Innovation Fund, cual ta un proyecto di U.S. Department of State’s pa promove studiantenan di Hemispherio Oeste pa bin studia na merca. E Innovation Fund ta un mecanismo pa yuda crea partnerships nobo, traha riba capacitacion, subi oportunidadnan pa training y brinda acceso na modelonan pa programanan di intercambio.

Lo ta bon pa tur studiante cu kier bay studia na Canada of Merca tuma nota di tur e MoU’s cu Aruba tin firma cu various Universidad y e reduccion di e tuition fee y of otro beneficionan di cada scol.

Studiantenan cu kier mas infromacion por tuma contacto cu Education USA Aruba of cu Minister Plenipotencario na Washington DC na joselin.Croes@minbuza.nl.