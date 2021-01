Restaurants binnen open, CRA blij met samenwerking

De Curaçao Restaurant Association is erg blij met het (her)opening van restaurants die binnen eten serveren. Deze restaurants moesten sinds 1 december hun deuren sluiten of konden alleen op het terras gasten laten dineren. Na overleg met de overheid van Curaçao en een brief waarmee de CRA aangaf het echt niet meer te accepteren is er nu verlichting gekomen op die maatregel. Er zijn wel voorwaarden verbonden aan het openen van het binnen gedeelte zoals de afstand tussen tafels en mondkapjes voor personeel. De CRA vindt het begrijpelijk dat er bezorgdheid is van de overheid voor besmettingen in binnenruimtes en wil dan ook zeker meewerken aan de gestelde voorwaarden. Deze voorwaarden zijn tot stand gekomen in overleg tussen de CRA en de betrokken instanties. Het belangrijkste was om restaurants weer de mogelijkheid te geven om gasten binnen te mogen ontvangen, zeker nadat andere gelegenheden ook open mochten, leek het de restaurantvereniging niets anders dan eerlijk dat restaurants dat ook mogen. Het is vooral goed on te zien dat door goede communicatie en overleg er door alle partijen gewerkt kan worden aan een oplossing.

De CRA heeft wel kritiek op zaken die zich niet goed aan de regels houden. Het is doodzonde dat er door sommige partijen zo wordt omgegaan met de verlichte maatregelen. De vereniging werkt hard om de maatregelen versoepeld te krijgen en vraagt haar leden met klem om zich aan alle regels te houden. De CRA betreurt het dan ook ten zeerste dat andere horecagelegenheden waaronder bars, cafés en Beachclubs zich niet aan de regels aanhouden. Het publiek had veel behoefte aan een avondje uit, maar het is niet goed om te zien dat sommige zaken hun eigen controles en organisatie niet op orde hadden. De vereniging van restaurants is bang dat te veel overtredingen zullen leiden tot striktere maatregelen. Iets waar juist hard voor gevochten is om van tafel te krijgen. Gelukkig ging het bij veel restaurants wel goed en hebben mensen kunnen genieten van een langer diner met een alcoholisch drankje erbij.