Hof doet uitspraak over maximale rentepercentages voor microkredieten

Het Hof heeft vandaag een definitieve uitspraak gedaan op de beroepen van

enkele Curaçaose microlenders tegen de beslissing van de Centrale Bank van

Curaçao en Sint Maarten om een maximum rentepercentage (APR) voor alle

microkredieten vast te stellen van 27% per jaar. Het Hof vindt dat de Bank

mocht besluiten om een maximum APR in te voeren. Het percentage van 27%

vindt het Hof aanvaardbaar, behalve voor kredieten met een looptijd van niet

meer dan drie maanden. Daarvoor heeft het Hof nu voor de periode van 1 juni

2021 tot 1 juni 2023 een maximum rentepercentage van 45% vastgesteld.

Daarna kan ook voor kortlopende kredieten een definitief percentage worden

vastgesteld.

Microkredieten zijn kredieten tot Naf 5000,- en met een looptijd van maximaal

twee jaar. Vaak zijn het wat grotere kredieten (rond Naf 2000,-) om

consumptiegoederen te kunnen kopen. Maar nog vaker zijn het kleinere

kredieten (rond Naf 150,-) om te kunnen voorzien in het dagelijks

levensonderhoud. De grotere kredieten hebben meestal een langere looptijd

dan de kleinere.

Totdat de Bank een maximum rentepercentage had vastgesteld, waren de

percentages vrij. Dat had tot gevolg dat sommige microlenders hoge tot zeer

hoge rentepercentages hanteerden. Daardoor kwamen regelmatig mensen in

financiële problemen. De Bank vindt dat ongewenst en het Hof is het daarmee

eens.

De reden dat nu voor kortlopende kredieten (tijdelijk) een hoger

rentepercentage geldt is dat deze in een maatschappelijke behoefte voorzien

voor mensen die niet bij een reguliere bank kunnen lenen en deze kredieten

wel voor hun “basic needs” nodig hebben. De Bank heeft niet voldoende

onderzocht of de microlenders bedrijfsmatig in staat zullen zijn met een

percentage van 27% dergelijke kortlopende kredieten aan te bieden.

De nieuwe percentages gaan in op 1 juni 2021. Zo hebben de microlenders de

gelegenheid om hun hun bedrijfsvoering en hun aanbod aan te passen.

De uitspraak is te vinden op http://www.rechtspraak.nl onder het nummer

ECLI:NL:OGHACMB:2021:32.