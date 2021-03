Straf voor oud-directeur Girobank E.G. (81) in hoger beroep bevestigd.

Willemstad – Het Gemeenschappelijk Hof van Justitie heeft vandaag de veroordeling door

het Gerecht van oud-directeur van de Girobank E.G. in hoger beroep bevestigd. De aan hem

door het Gerecht opgelegde gevangenisstraf van 4 jaar voor verduistering, valsheid in

geschrift en witwassen is daarmee in stand gebleven.

Ook de beslissing van het Gerecht dat een bedrag van ruim 19 miljoen gulden als

wederrechtelijk verkregen voordeel aan de verdachte dient te worden ontnomen, heeft het Hof

bevestigd. De verdachte zal dit bedrag aan het land dienen te betalen. Bij gebreke van betaling

zal dit worden vervangen door 3 jaar hechtenis.

De feiten waarvoor de verdachte is veroordeeld zijn in de jaren 2010 tot 2016 door de verdachte

gepleegd in zijn hoedanigheid van curator in het faillissement van Banco Maracaibo. De

verdachte heeft misbruik gemaakt van die positie en ook van het vertrouwen dat in een curator

wordt gesteld door een geldbedrag van ongeveer 11 miljoen US Dollars van de

faillissementsrekening van die bank over te maken naar andere bankrekeningen. Op het

moment dat dit dreigde uit te komen, heeft de verdachte verschillende (financiële) documenten

laten vervalsen en deze overgelegd aan de rechter-commissaris aan wie hij rekening en

verantwoording diende af te leggen in het faillissement.

Het Hof heeft onder ogen gezien dat de verdachte op leeftijd is en met medische klachten

kampt, maar daarmee is niet komen vast te staan dat hij detentieongeschikt is.

Wel heeft het Hof in deze aspecten en de lange duur van de procedure aanleiding gezien niet de

door de procureur-generaal gevorderde gevangenisstraf van 5 jaar op te leggen, maar deze te

beperken tot 4 jaar.

De verdachte en het openbaar ministerie hebben 14 dagen de tijd om beroep in cassatie bij de

Hoge Raad in Nederland in te stellen