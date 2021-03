Medevac Kustwacht & Citro Medico

Direct na de melding uit Aruba kwam de volgende melding bij de Rescue & Coordination Center (RCC)binnen. Dit keer van een scheepsagent op Curaçao. Een Tanker genaamd “Nada” was vanuit Cartagena Spanje onderweg naar Cartagena Colombia en had een opvarende aan boord die buiten bewustzijn was. De RCC heeft de scheepsagent in contact gebracht met een lokale arts. De kapitein van het schip vertelde dat het om een 42-jarige Pakistaan gaat die een maand geleden een ongeval heeft gekregen met zijn hand, maar die nu niet kon lopen. De RCC heeft meteen de CITRO ingeschakeld om naar het schip te gaan om de man van boord te halen. De CITRO is met hun vaartuig “de Braakman” naar het schip gevaren waar de man op een brandcard met een kraan naar beneden werd gehesen zodat de CITRO-ploeg hem over kon nemen. In de tussentijd is een andere arts naar de Annabaai gegaan om de patiënt samen met de Ambulance op te wachten om hem naar de SEHOS te transporteren. De patiënt was bij aankomst bij bewustzijn, hoewel hij wel last had van kortademigheid. De Tanker “ Nada” is verder richting Colombia gevaren.

Wij willen onze maritieme partner de CITRO bedanken voor de goede samenwerking en een dank gaat ook uit naar de twee artsen die de reddingsactie hebben ondersteund. Samen zijn wij zeker sterker!