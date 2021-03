Promé Minister Rhuggenaath satisfecho ku konseho di Raad van State / Minister-president Rhuggenaath content met advies Raad van State

Promé Minister Rhuggenaath satisfecho ku konseho di Raad van State

WILLEMSTAD – Riba djabièrnè 19 di mart, Promé Minister Rhuggenaath a risibí konseho di Raad van State – kual a keda prepará riba 3 di mart – tokante e landspakket i e reformanan ku ta kai bou di esaki. Mirando e echo ku e dokumento ta estríktamente konfidensial te na momentu ku e keda presentá na Konseho di Minister di Reino i Tweede Kamer (kual ta e prosedura usual), no ta posibel pa Promé Minister publiká e dokumento i tampoko bai konkretamente den e kontenido. I pues no por duna komentario riba dje na e momentunan akí, ni maske ku mientrastantu e konseho a yega den man di medionan di komunikashon i tin hopi spekulashon tokante e kontenido i posibel implikashonnan.Loke si Promé Minister Rhuggenaath ya por bisa kaba ta ku e ta satisfecho ku e konseho.

Motibu pa esaki ta ku e konseho ta bai ampliamente den e lista di pregunta ku Promé Minister – despues di tratamentu den Parlamento – a presentá na Raad van State for di oktober 2020. Di e forma akí a bira evidente ku Raad van State tin mésun reserva ku Kòrsou tambe tabatin, ku ta pone ku ta rekomendá un rekonsiderashon di e konsepto di lei di Reino riba diferente punto importante.

Na yüli di 2020, e Minister di Asuntunan Interior i Relashonnan den Reino a pone bon kla pa Kòrsou, ku kontinuashon di e krusial sosten di likides solamente ta posibel despues di aseptá un amplio pakete di reforma i institushon di un órgano Hulandes nobo. Despues di algun luna di negosashon kaminda tambe a mehora bastante punto, i despues di sigui proseduranan nesesario, Gobièrnu di Kòrsou a bai di akuerdo ku kontenido di e “landspakket” i aprobá e proseso pa start e trayekto di lei pa yega na un konsepto di e lei di Reino. Kuminsando ku hasi un petishon na Raad van State pa konseho. Esaki a sigurá e sosten di likides, ku tabata asina nesesario e último 2 kuartal, a kambio di reformanan ku ta importante pa Kòrsou.

Pero simultáneamente a akordá ku e preguntanan di prinsipio di Kòrsou lo keda presentá direktamente na Raad van State, di manera ku riba esaki por duna un konseho promé ku aseptá e lei di Reino i asina ainda realisá demas kambionan.

A resultá awor ku e strategia di negosashon ku a keda apliká tabata esun korekto. Di un banda, e tan importante sosten finansiero a keda sigurá na un momentu ku esaki tabata vital. Di otro banda, a kuminsá e trayekto di konseho di Raad van State, ku awor a konfirmá e resevanan ku Gobièrnu ya tabatin na yüli.

Awor ta keda na Hulanda, na e gabinete demisionario i eventualmente despues na e gobièrnu nobo, pa sigui deliberá tokante e rekonsiderashonnan presentá pa Raad van State i pa negoshá adaptashonnan konstruktivo.

Minister-president Rhuggenaath content met advies Raad van State

WILLEMSTAD – Op vrijdag 19 maart heeft minister-president Rhuggenaath het advies ontvangen van de Raad van State – die haar advies reeds op 3 maart had vastgesteld – over de vragen die Curaçao had met betrekking tot het landspakket en de daarmee gemoeide hervormingen. Gezien het feit dat het document strikt vertrouwelijk is totdat het wordt voorgelegd aan de Rijksministerraad en de Tweede Kamer (wat de gebruikelijke procedure is), is het niet mogelijk voor de minister-president om het publiekelijk te maken, noch concreet op de inhoud in te gaan. Wat maakt dat hij dan momenteel ook geen commentaar op kan geven, alhoewel het advies inmiddels wel in handen is gekomen van de media en er druk wordt gespeculeerd over de inhoud en de mogelijke implicaties. Wel kan minister-president Rhuggenaath alvast aangeven dat hij content is met het advies.

Reden hiervoor is dat het advies uitgebreid ingaat op de lijst met vragen die minister-president Rhuggenaath na bespreking in Het Parlement heeft voorgelegd aan de Raad van State afgelopen oktober 2020. Hieruit is duidelijk geworden dat de Raad van State veel van dezelfde bedenkingen heeft die Curaçao had, waarbij een heroverweging van de concept Rijkswet op meerdere belangrijke punten aangeraden wordt.

In juli 2020 heeft de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Curaçao duidelijk gemaakt dat voortzetting van de cruciale liquiditeitssteun alleen mogelijk was na acceptatie van een breed pakket aan hervormingen en de instelling van een nieuw Nederlands orgaan. Na enkele maanden van onderhandeling waarbij op veel punten verbeteringen zijn aangebracht, en na het volgen van de benodigde procedures, *heeft de regering van Curaçao een akkoord bereikt over de inhoud van het landspakket en ingestemd met het proces om het wetgevingstraject van de concept Rijkswet op gang te laten komen. Dit beginnende bij het aanvragen van advies bij de Raad van State.* Daardoor werd de liquiditeitssteun zeker gesteld, die in de afgelopen twee kwartalen zo broodnodig was in ruil voor hervormingen die belangrijk zijn voor Curaçao.

Maar tegelijkertijd werd overeengekomen dat de principiële vragen van Curaçao direct zouden worden voorgelegd aan de Raad van State, zodat hierover nog voor het aannemen van de rijkswet geadviseerd zou worden en verdere wijzigingen nog zouden kunnen worden doorgevoerd.

Het blijkt nu dat de gevolgde onderhandelingsstrategie de juiste was. Aan de ene kant werd de zo belangrijke financiële steun veilig gesteld op het moment dat dit van levensbelang was. En aan de andere kant werd het Raad van State-adviestraject ingezet, dat nu heeft geleid tot bevestiging van de bedenkingen die de regering in juli al had.

Het is nu aan Nederland, aan het demissionaire kabinet en eventueel daarna aan de nieuwe regering om verder te praten over de door de Raad van State voorgestelde heroverwegingen en om constructieve aanpassingen uit te onderhandelen.