Banco di Caribe a sigui ku instalashon di ATM nobo Algun tep balioso pa uso di ATM i seguridat di tarheta / Banco di Caribe zet installatie nieuwe geldautomaten voort  Enkele waardevolle tips voor veilig gebruik van de geldautomaat en uw bankpas

Banco di Caribe a sigui ku instalashon di ATM nobo

Algun tep balioso pa uso di ATM i seguridat di tarheta

WILLEMSTAD: Banco di Caribe ta kontinuá ku e proseso pa remplasá su ATMnan ku mashinnan nobo. E ATMnan nobo tin tantu e sistema di ‘touch screen’ komo e opshon di boton pa por ehekutá un transakshon primiendo e opshon riba pantaya òf e boton ku dede.

Banco di Caribe ta kontentu di por ofresé kliente- i otro usuario un eksperensia moderno na momento ku hasi uso di e ATM nobo. Ta pidi tur usuario pa porfabor no usa ophetonan skèrpi òf ku punta pa primi riba e pantaya òf botonnan, esaki por hasi daño na e mashin. Ta enfatisá pa usa bo dede òf hasi uso di un ‘touch screen pen’ ku un punta spesial pa uso riba pantaya. Banco di Caribe ta limpia su ATMnan ku regularidat, pero ta enkurashá usuarionan pa usa hand sanitizer pa limpia man, komo un èkstra prekoushon.

Por akudí na un ATM di Banco di Caribe pa lanta sèn, pidi saldo di kuenta i si ta un kliente di Banco di Caribe, lo por transferí sèn di un kuenta pa otro i kambia PIN di bo traheta di débito Mastercard periódikamente. E rekomendashon ta semper, pa klientenan di Banco di Caribe usa e ATM di Banco di Caribe mes; esaki pa mas seguridat.

Banco di Caribe tin mas ku 30 ATM stratégikamente ubiká riba nos isla i pronto lo instalá algun ATM mas, esaki pa área di Pariba i Pabou di nos isla. Ta bon pa menshoná ku e ATMnan di Banco di Caribe na Tera Kòrá i Breedestraat Punda ta bèk den servisio. Ta kòrda tur kliente ku por konsultá e wèpsait http://www.bancodicaribe.com pa un lista di tur ATM òf por hasi uso di e ‘ATM locator’ den e ‘BdC Mobile Banking’ app. Di e manera aki por yega na e ATM di mas serka i fásilmente hasi un transferensia.

Banco di Caribe zet installatie nieuwe geldautomaten voort

Enkele waardevolle tips voor veilig gebruik van de geldautomaat en uw bankpas

WILLEMSTAD: Banco di Caribe zet het proces om haar geldautomaten voor nieuwe machines te vervangen, voort. De nieuwe geldautomaten beschikken over zowel de knopoptie als het touchscreen-systeem, waarbij het laatstgenoemde systeem de mogelijkheid biedt om de opties op het scherm met de vinger te selecteren om een transactie uit te voeren.

Banco di Caribe biedt haar klanten graag een moderne ervaring aan, wanneer zij gebruik maken van haar nieuwe geldautomaten. Aan alle gebruikers wordt verzocht om geen scherpe of puntige objecten te gebruiken wanneer ze op het scherm of de knoppen drukken; dit kan namelijk schade aan de machine aanrichten. Belangrijk is om bij gebruik van het scherm of de knoppen, de vingers of een touchscreen pen met een speciale rubberen punt te gebruiken. Banco di Caribe maakt haar geldautomaten regelmatig schoon, maar verzoekt gebruikers om als extra voorzorgsmaatregel handreinigers te gebruiken om de handen te ontsmetten.

De nieuwe geldautomaten van Banco di Caribe kunnen, met name, worden gebruikt om geld op te nemen en saldo op te vragen. Bovendien kunnen Banco di Caribe-klanten geld overmaken van en naar eigen rekeningen en hun pincode van de bankpas periodiek wijzigen. De bank adviseert haar klanten altijd om haar eigen geldautomaten te gebruiken; dit in verband met extra beveiliging.

Banco di Caribe heeft meer dan 30 geldautomaten op strategische locaties op het eiland geplaatst en zal spoedig nog meer laten installeren. Overigens is het ook belangrijk om te melden dat de geldautomaten te Tera Kòrá en in de Breedestraat, Punda weer in gebruik zijn. Op de website http://www.bancodicaribe.com staat een volledige lijst van alle geldautomaten en in de BdC Mobile Banking App is dezelfde lijst te vinden via de ‘ATM locator’. Zo kan de dichtstbijzijnde geldautomaat worden gevonden om makkelijk een transactie uit te voeren.

