Notisia di polis di djabièrnè 28 di mei te ku djaluna 31 di mei 2021/Politieberichten van vrijdag 28 mei tot en met maandag 31 mei 2021

Notisia di polis di djabièrnè 28 di mei te ku djaluna 31 di mei 2021

Outo ta dal peaton

Riba djasabra 30 di mei, alrededor di 4 or di atardi, sentral di polis a risibí notifikashon ku outo a dal un persona riba Kaya Korona. Ambulans a transportá e víktima pa hospital pa tratamentu médiko.

Bringamentu ku herido

Den oranan di mardugá di djasabra 30 di mei un kaso di bringamentu a tuma lugá den Centrumgebied. Aki a maltratá un dama ku un arma i el a ser herida na su kara. A detené e malechor, a di edat un dama di inisial C.M.d.P. di 43 aña di edat den e kaso aki. Ta investigando e kaso.

Outo ta dal den palu di lus

Riba djasabra 30 di mei, alrededor di 12.30 or di mardugá, un aksidente a tuma lugá riba Kaya Monseignieur Nieuwindt. Un outo a dal den un palu di lus. Komo ku por a nota chispa na e wayanan di koriente, a yama brantwer pa garantisá seguridat den e situashon. Ambulans a transportá shofùr di e outo pa hospital pa tratamentu médiko.

Ladronisia for di pòrch

entre djamars 25 di mei i djárason 26 di mei, deskonosínan a bai ku un brel di solo ku montura pretu i glas oraño, di marka Oakley i un kargadó di telefòn iPhone. E artíkulonan tabata riba mesa den pòrch di un kas situá na Kaya Galaksia ku ta un hanchi ku ta konektá ku Kaya Lima. Ta investigando e kaso.

Winshil di patras di un destruí

Riba djasabra 29 di mei sentral di polis a risibí notifikashon di destrukshon di e winshil patras di un outo. E outo tabata stashoná den besindario di un kompleho di apartamentu situá na Bulevar E.E.G., en frente di aeropuerto. Deskonosínan a destruí e winshil ku un piedra. E kaso ta bou di investigashon.

Kandela den kas

den oranan di mainta riba djasabra 28 di mei, sentral di polis a risibí notifikashon tokante kandela den un kas situá na Kaya Hulanda. Kousa di e kandela no ta konosí. Un persona ku tabata den e kas a inhalá hopi huma i personal di ambulans a asistié na e sitio mes. Brantwer a paga e kandela. Mas aleu no tabatin herido.

Tres persona ta haña prohibishon pa manehá durante di kòntròl riba konsumo di alkohòl

Riba djabièrnè 28 di mei a tene un kontrol di konsumo di alkohòl riba Kaya Internashonal. Durante esaki a para shofùr di 115 outo i di 8 skuter, pa hasi un ‘blaastest’. Di e 123 shofùrnan, 4 mester a bai warda pa hasi e análisis di rosea. Tres shofùr a haña prohibishon pa manehá.

Bo ta manehá bou di influensia di alkohòl? Bo por haña un but, un prohibishon (temporal) pa manehá, un kastigu di prizòn òf un kombinashon di e kastigunan aki. E kastigu ta dependé di e seriedat di e situashon. Bo ta enbolbí den un aksidente? E ora ei e chèns ku ta tèst bo pa uzo di alkohòl ta mas grandi ku durante di un kòntròl regular.

Lo sigui kontrolá regularmente riba konsumo di alkohòl den tráfiko.

Bo a mira algu sospechoso? Yama 717 8000 òf e liña di tep anónimo 717 7251.

Politieberichten van vrijdag 28 mei tot en met maandag 31 mei 2021

Voetganger aangereden door auto

Op zaterdag 30 mei, omstreeks 16.00 uur kreeg de politiecentrale melding dat een auto een persoon had aangereden aan de Kaya Korona. Het slachtoffer is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht voor medische behandeling.

Vechtpartij eindigt met gewonde

In de nachtelijke uren van zaterdag 30 mei vond een vechtpartij plaats in het Centrumgebied. Hierbij werd een dame mishandeld met een wapen en raakte gewond aan haar gezicht. De dader, een vrouw met initialen C.M.d.P., van 43 jaar werd aangehouden in deze zaak. De zaak wordt onderzocht.

Auto rijdt tegen lantaarnpaal

Op zaterdag 30 mei, omstreeks 00.30 uur vond een eenzijdige aanrijding plaats op de Kaya Monseigneur Nieuwindt. Een auto reed tegen een lantaarnpaal. De brandweer werd opgeroepen omdat er bij de stroomkabels vonkjes waarneembaar waren. De bestuurder van de auto werd met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht voor medische behandeling.

Diefstal vanaf porch

Tussen dinsdag 25 mei en woensdag 26 mei, hebben onbekenden een zonnebril van het merk Oakley met zwart montuur en oranje glazen, en een iPhone telefoon oplader meegenomen. de spullen lagen op tafel op de porch van een woning aan de Kaya Galaksia, een zijstraat van de Kaya Lima. De zaak wordt onderzocht.

Autoruit van auto vernield

Op zaterdag 29 mei kreeg de politiecentrale melding van vernieling van de achterruit van een auto. De auto stond ter hoogte van een appartementencomplex aan de Bulevar E.E.G., tegenover de luchthaven geparkeerd. Onbekenden hebben een steen door de achterruit gegooid. De zaak wordt onderzocht.

Brand in woning

In de ochtenduren op zaterdag 29 mei kreeg de politiecentrale melding over brand in een woning aan de Kaya Hulanda. Oorzaak van de brand is niet bekend. Eén persoon die in de woning was, had veel rook geïnhaleerd en werd door het ambulancepersoneel ter plekke geholpen. De brandweer bluste de brand. Verder raakte er niemand gewond.

Drie personen een rijverbod bij alcoholcontrole

Op vrijdag 28 mei werd een alcoholcontrole gehouden op de Kaya Internashonal. Hierbij werden de bestuurders van 115 auto’s en 8 scooters gestopt om een blaastest te doen. Van de 123 bestuurders moesten 4 mee naar het politiebureau voor een ademanalyse. Drie bestuurders kregen een rijverbod als gevolg van het resultaat van de ademanalyse.

Rijdt u onder invloed van alcohol? Dan krijgt u een geldboete, een (tijdelijke) ontzegging van uw rijbevoegdheid, een gevangenisstraf of een combinatie van deze straffen. De strafmaat hangt af van de ernst van de situatie. Bent u betrokken bij een ongeluk? Dan wordt u sneller getest op alcoholgebruik dan bij een gewone controle.

Alcoholgebruik in het verkeer zal regelmatig gecontroleerd blijven worden.

Heeft u iets verdachts gezien? Bel 911 of 717 8000 of de anonieme tip lijn 717 7251.

