Presentashon di resultado di enkuesta riba nesesidatnan di prensa riba islanan BES

Djasabra dia 5 di yüni a presentá resultado di e enkuesta riba nesesidatnan di trahadónan den prensa riba islanan BES. E seshon, organisá pa RCN/OCW, a tuma lugá den un sala na Plaza Resort Bonaire. Despues di e presentashon ku tabata na enkargo di Renske Pin, e miembronan di prensa ku tabata presente a partisipá den un tanda di debate riba e pregunta kon lo por fortalesé e panorama mediátiko riba e islanan BES. Miembronan di prensa na Saba i Statia por a sigui henter e aktividat bibu i dirèkt via streaming.

Entre 4 di mei i 1 di yüni un total di 33 trahadó den prensa ku ta biba i/òf traha riba islanan BES a partisipá den e enkuesta. E resultado ta duna un bon bista di e profil di e sektor, e kondishonnan laboral, e práktika periodístiko riba islanan BES, p.eh. e independensia editorial ku e trahadó ta eksperensiá, (outo) sensura, siguridat i akseso na informashon, deseonan pa profeshonalisashon i oportunidatnan pa kapasitashon.

Solamente 15% di esnan ku a tuma parti na e enkuesta ta di opinion ku prensa ria islanan BES ta kumpli bon ku e papel di “watchdog” (funshon di kontròl). Un 73% a indiká di ta deseá di mira un fondo di insentivo pa prensa (finansiamentu pa, por ehèmpel, proyektonan inovativo pa periodismo, oportunidatnan di formashon, alfabetisashon mediátiko, beka pa hóbennan talentoso, etc.). Riba e pregunta kon por fortalesé prensa riba islanan BES, esnan ku a tuma parti na e enkuesta a enfatisá e importansia di transparensia di parti di gobièrnu, posibilidat di edukashon pa trahadónan den prensa i mehor kondishon di trabou, prinsipalmente salario.

“Realmente nos ta apresiá e numeroso i ekstenso reakshonnan riba e enkuesta. Aporte di e miembronan di prensa ta sumamente valioso pa e próksimo pasonan. Loke nos ta mira, meskos ku den otro komunidatnan chikitu, ta ku periodismo independiente ta bou di preshon di influensha di polítika i komersio, loke ta kondusí na outosensura. Enfoká riba union den asosiashonnan di periodista òf amplia oportunidatnan di outoregulashon i kapasitashon, pero tambe traha riba sabiduria mediátiko di e públiko, por yuda den situashonnan asinaki”, asina e investigadó di prensa Renske Pin ta splika.

E investigashon ta tumando lugá na nòmber di Ministerio di Edukashon, Kultura i Siensia di Hulanda (OCW). Ophetivo di e investigashon tabata pa optené informashon balioso tokante e trabou, e nesesidatnan i konseho di e trahadónan di medionan di komunikashon pa fortalesé e panorama di medionan di komunikashon riba islanan BES. Ku e resultado, Ministerio di OCW por yuda organisá por ehèmpel kursonan di formashon i un fondo di insentivo pa periodismo.

E enkuesta ta parti di un proseso mas ekstenso, den kua lo hasi uzo di Indikadónan di Desaroyo di Medionan di Komunikashon di UNESCO pa realisá un bista di e panorama mediátiko di e islanan BES. Huntu ku e resultadonan di e enkueste i e seshon di konsulta ku miembronan di prensa, esaki lo sirbi komo input pa desaroyo i implementashon di un Plan di Desaroyo pa Medionan di Komunikashon i un programa di kapasitashon i otro posibel fasilidatnan pa fortalesé e panorama di prensa.

Results survey on needs of the BES islands press presented

On Saturday 5 June the results of the Media Workers BES Island survey were presented. The session, organized by RCN/OCW, took place in the Plaza Resort Bonaire. After the presentation by researcher Renske Pin, the present members of the press participated in a discussion round on the question how the media landscape on the BES islands can be strengthened. The entire activity could be followed live by members of the press on Saba and Statia.

Between 4th of May and 1st of June 33 media workers living and/or working on the BES islands participated in the survey. Results give insight in the profile of the sector, the working conditions, journalism practices on the BES islands, e.g. experienced editorial independence, (self)censorship, safety, and access to information, and the wishes for professionalization and training opportunities.

Only 15% of the respondents find that the media in BES fulfill the role of “watchdog” (controlling function) well. Of the respondents, 73% indicated to wish to see an incentive fund for iournalism (funding for e.g. journalistic innovative projects, training opportunities, media literacy, scholarships for young journalistic talent, etc.). When asked for advice on strengthening the media on the BES islands, the survey respondents emphasized the importance of transparency by government, education possibilities for media workers, and better working conditions, mostly salary.

“We really appreciate the many and extensive responses to the survey. The input of the members of the press is very valuable for the next steps. What we see, just like in other small island communities is that independent journalism is under pressure from the influence from politics and commerce, which leads to self-censorship. Focusing on journalists’ associations or expanding self-regulation and training opportunities, but also working on media wisdom among the public can help with this.” explains media researcher Renske Pin.

The research is being carried out on behalf of the Dutch Ministry of Education, Culture, and Science (OCW). The aim of the research was to obtain valuable information about the media workers’ work, needs and advice for strengthening the media landscape on the BES islands. With the results, OCW can help set up e.g. training courses and an incentive fund for journalism.

The survey is part of a more extensive process, in which the media landscape of the BES islands is briefly mapped on the basis of UNESCO’s Media Development Indicators. Together with the results from the survey and the consultation session with members of the press, this will serve as input for the development and implementation of a Media Development Plan and training program and other possible facilities for strengthening the media landscape.

Resultaten survey behoeften BES-eilanden pers gepresenteerd

Op zaterdag 5 juni zijn de resultaten van het Media Workers BES Islands survey gepresenteerd. De sessie, georganiseerd door RCN/OCW, vond plaats in een zaal van het Plaza Resort Bonaire. Na de presentatie van onderzoeker Renske Pin namen de aanwezige leden van de pers deel aan een consultatieronde over de vraag hoe het medialandschap op de BES-eilanden kan worden versterkt. De hele activiteit kon live worden gevolgd door leden van de pers op Saba en Statia.

Tussen 4 mei en 1 juni hebben 33 mediawerkers die wonen en/of werken op de BES-eilanden meegedaan aan het onderzoek. Resultaten geven inzicht in het profiel van de sector, de arbeidsomstandigheden, journalistieke praktijk op de BES-eilanden, b.v. ervaren redactionele onafhankelijkheid, (zelf)censuur, veiligheid en toegang tot informatie, en de wensen voor professionalisering en opleidingsmogelijkheden.

Slechts 15% van de respondenten vindt dat de media in BES de rol van ‘waakhond’ (controlefunctie) goed vervullen. Van de respondenten gaf 73% aan een stimuleringsfonds voor journalistiek te willen zien (financiering voor bijvoorbeeld journalistieke innovatieve projecten, opleidingsmogelijkheden, mediawijsheid, beurzen voor jong journalistiek talent, etc.). Gevraagd naar advies over het versterken van de media op de BES-eilanden, benadrukten de respondenten het belang van transparantie door de overheid, opleidingsmogelijkheden voor mediawerkers en betere arbeidsvoorwaarden, vooral salaris.

“We waarderen de vele en uitgebreide reacties op de survey enorm. De input van de leden van de pers is zeer waardevol voor de volgende stappen. Wat we zien, net als in andere kleine eilandgemeenschappen, is dat onafhankelijke journalistiek onder druk staat van de invloed van politiek en commercie, wat leidt tot zelfcensuur. Focussen op het verenigen van journalisten of het vergroten van zelfregulering en opleidingsmogelijkheden, maar ook werken aan mediawijsheid bij het publiek kan daarbij helpen.” legt media-onderzoeker Renske Pin uit.

Het onderzoek wordt in opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) uitgevoerd. Het doel van het onderzoek was om waardevolle informatie te verkrijgen over het werk, de behoeften en adviezen van de mediawerkers voor het versterken van het medialandschap op de BES-eilanden. Met de resultaten kan OCW helpen bij het opzetten van b.v. opleidingen en een stimuleringsfonds voor de journalistiek.

Het onderzoek maakt deel uit van een uitgebreider traject, waarbij het medialandschap van de BES-eilanden kort in kaart wordt gebracht aan de hand van UNESCO’s Media Development Indicators. Samen met de resultaten van de survey en de consultatieronde met leden van de pers is het input voor de ontwikkeling en uitvoering van een Media Development Plan en trainingsprogramma en andere mogelijke faciliteiten voor het versterken van het medialandschap.

