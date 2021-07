Diskurso Gezaghèber Rijna i Marian Luinstra Toespraken Gezaghebber Rijna en Marian Luinstra Passchier

Saludo,

E kantidat di kontagio di Covid-19 último dianan na Boneiru ta oumentando. Pa e motibu ei mi a disidí di subi e nivel di riesgo. For di djabièrnè 23 di yüli binidero, Boneiru ta bai nivel di riesgo 2. Esaki kier men ku e situashon ta preokupante. Mester tuma pasonan nesesario pa protehá nos komunidat. E desishon aki tin konsekuensia pa nos manera di biba aki na Boneiru.

Dòkter Marian Luinstra-Passchier a anunsiá ayera kaba ku e variante delta a yega Boneiru. E variante aki ta hopi mas kontagioso ku esun ku nos a konosé aña pasá dia e pandemia di vírùs di corona a kuminsá. Spesial esnan ku no a bakuná òf ku no ta bakuná kompleto, ta kore riesgo di bira hopi malu. Ainda no tin hende den hospital i un gran parti di komunidat di Boneiru ta bakuná. Pa esei no a disidí di bai un nivel di riesgo mas haltu. Tòg mi kier urgi esnan ku no a hasié ainda pa bai bakuná. (2 sekònde)

Un punto di atenshon i preokupashon ta, ku hopi hende ta bini bèk aworakí for di fakansi òf ta bini Boneiru komo turista. Apesar ku ta kouteloso i ta pidi pa hasi tèst promé ku drenta Boneiru, e variante aki tambe ta biaha ku e biahero i el a yega Boneiru. P’esei tambe desde djaluna último a pone Hulanda riba e lista di paisnan ku riesgo hopi haltu. Esaki ta nifiká ku banda di tèst di PCR negativo pa drenta Bonaire, biaheronan for di Hulanda mester hasi un tèst di PCR despues di sinku dia.



Por lo pronto no tin konsekuensia pa e bùbel entre Boneiru ku Aruba i Kòrsou. Personanan bakuná kompleto por bula entre e islanan aki sin restrikshon, pero tene kuenta ku esaki por kambia un ora pa otro. Awor ta na kada unu di nos pa sòru pa e virùs no haña oportunidat pa sigui plama.

E manera pa sòru pa e vírùs no sigui plama ta pa atrobe, tene bo na e medidanan básiko ku ya pa mas ku un aña nos ta bin ta anunsiá. Laba man ku awa ku habon sino ku hand sanitizer, evitá di ta den aglomerashon, esta kaminda tin hopi hende. Evitá di mishi ku bo wowo, nanishi i boka i sigur tambe mantené e 1.5 meter distansia for di otro. Si no hasi esaki pronto nos tin mas kontagio i e ora ei nos tin ku eskalá e medidanan i bai un nivel di riesgo mas haltu. Pa aworakí, si nos tene nos mes na e instrukshonnan aki, e nivel di riesgo 2 ta sufisiente. Por haña un splikashon amplio di nivel di riesgo riba e wèpsait www.bonairecrisis.com.



Nivel di riesgo 2 ta enserá entre otro ku por lo pronto NO tin kantamentu i bailamentu ni den lugánan paden, ni pafó. E variante di delta ta move hopi fásil via di drùpel den aire di hende pa hende. Kantamentu i baila serka di otro lo sòru pa mas kaso di Covid. Ta p’esei diskotèk i klup nokturno mester sera. No por tene evento mas ku 50 persona i 50 porshento di kapasidat di lugá. Lo aktua kontra kada un ku no tene nan mes na e reglanan aki pa protehá komunidat di Boneiru.

Mas aleu mi ke menshoná ku sentronan pa hende grandi tin ku mantené nan mes na e medidanan básiko ku mi a menshoná ya kaba. Aki e limitashon di kantidat di hende no ta konta.

Por sigui práktika deporte paden. Si ta ku públiko, ta permití solamente mitar di e kapasidat paden manteniendo e distansia sosial di 1.5 meter. Pa praktiká deporte pafó no tin regla èkstra.

Establesimentu manera restorant i gym mester bolbe registrá bishitantenan.

Nos mester ta konsiente ku e vírùs di corona ku tur su variantenan ta un menasa pa nos komunidat i nos manera di biba. Anto aworakí ku e variante delta, mas ainda ta pidi pa nos ta mas kouteloso.

E vírùs no ta disparsé djis paso e sifranan ta abou, nos tin ku tene kuenta ku e lo tei pa semper. Pero nos mes tin ku protehá nos mes. Tene bo mes na e instrukshonnan i medidanan básiko konosí, pa evitá ku abo ta bira malu i tambe esunnan rònt di bo. Por último bai bakuna!

Het aantal besmettingen met Covid-19 neemt de laatste dagen toe op Bonaire. Daarom heb ik besloten naar een hoger risiconiveau te gaan. Vanaf vrijdag 23 juli gaat Bonaire naar risiconiveau 2. Dit betekent dat de situatie zorgelijk is. Er moeten de nodige stappen ondernomen worden om onze samenleving te beschermen. Dit besluit heeft gevolgen voor onze manier van leven.

Dokter Marian Luinstra-Passchier heeft gisteren al aangekondigd dat de deltavariant Bonaire bereikt heeft. Deze variant is veel besmettelijker dan wat wij vorig jaar hebben leren kennen toen de coronovirus pandemie begon. Vooral degenen die nog niet gevaccineerd of niet volledig gevaccineerd zijn, lopen het risico heel erg ziek te worden. Er liggen nog geen mensen in het ziekenhuis en een groot deel van de Bonairiaanse samenleving is gevaccineerd. Daarom hebben wij niet besloten om naar een nog hoger risiconiveau te gaan. Ik wil de mensen die nog niet gevaccineerd zijn, met klem vragen om zich te laten vaccineren.

Een punt van aandacht en zorg is dat veel mensen nu terugkomen van vakantie of als toerist naar Bonaire komen. Hoewel wij voorzichtig zijn en aan mensen vragen om zich te laten testen voordat ze naar Bonaire komen, reist deze variant ook mee met de reiziger en is op Bonaire aangekomen. Daarom hebben wij dan ook vanaf afgelopen maandag Nederland op de lijst van zeer hoog risicolanden geplaatst. Dit betekent dat afgezien van de negatieve PCR test om Bonaire binnen te komen, reizigers vanuit Nederland een PCR test moeten doen vijf dagen na aankomst.

Voorlopig zijn er geen gevolgen voor de bubbel tussen de ABC eilanden. Gevaccineerde personen kunnen zonder beperking vliegen tussen deze eilanden, maar men moet er wel rekening mee houden dat dit elk moment kan veranderen. Nu is het aan elk van ons om ervoor te zorgen dat het virus geen kans krijgt om zich verder te verspreiden.

De manier om ervoor te zorgen dat het virus zich niet blijft verspreiden, is om je aan de basismaatregelen te houden die wij al langer dan een jaar verkondigen. Was je handen met water en zeep of anders met hand sanitizer, voorkom samenscholingen, dus plekken waar veel mensen zijn. Raak je ogen, neus en mond niet aan en hou zeker ook 1,5 meter afstand van anderen. Als wij dit niet doen, hebben wij binnenkort meer besmettingen en dan moeten wij de maatregelen aanscherpen en naar een hoger risiconiveau gaan. Voor nu, als wij ons aan deze richtlijnen houden, is het risiconiveau 2 voldoende. Een uitgebreide uitleg van de risiconiveaus is te vinden op de website www.bonairecrisis.com.

Risiconiveau 2 houdt onder andere in dat er voorlopig niet wordt gezongen en gedanst, zowel binnen als buiten. De Deltavariant beweegt zich heel gemakkelijk via druppels in de lucht voort van mens tot mens. Dicht op elkaar zingen en dansen zal voor meer Covid-gevallen zorgen. Daarom moeten discotheken en nachtclubs dicht. Evenementen met meer dan 50 mensen zijn niet toegestaan en 50% van de locatie moet worden gebruikt . Er zal tegen iedereen opgetreden worden die zich niet aan deze regels houdt om de Boneriaanse samenleving te beschermen.

Ik wil ook zeggen dat opvangcentra voor ouderen zich moeten houden aan de basisregels die ik al heb genoemd. Hier geldt geen beperking van het aantal mensen. Binnensporten kunnen doorgaan. Als het met publiek is, dan is alleen de helft van de capaciteit toegestaan. Er zijn geen extra regels voor buitensporten. Gelegenheden zoals restaurants en sportscholen moeten hun bezoekers weer registreren.

Wij moeten ons bewust zijn dat het coronavirus met al zijn varianten een bedreiging is voor onze samenleving en ons manier van leven. En nu met de Deltavariant vragen wij nog meer om voorzichtig te zijn. Het virus verdwijnt niet zomaar omdat de cijfers laag zijn. Wij moeten er rekening mee houden dat het er voor altijd zal zijn. Wij moeten onszelf beschermen. Hou je aan de bekende basismaatregelen om te voorkomen dat jij en degenen om je heen ziek worden. Tot slot laat je vaccineren.

Na mart i aprel nos tabatin e delaster pik grandi di kaso di hende ku a pega ku e vírùs na Boneiru. Den e grafik bo por mira un bahada na aprel. Na mei i yüni tabatin masha tiki hende ku a tèst positivo. Awor aki i nos ta mira un oumento atrobe den e kantidat di kaso nobo di hende ku a pega ku e vírùs. Espesialmente siman pasá. Tur dia nos ta haña algun kaso di hende ku a pega ku e vírùs.

Den mayoria di kaso ta trata di kontagio di habitante di Boneiru, ku algun klùster, esta grupo di kontagio, na trabou. Manera ta konosí awor nos tin e variante di dèlta di e vírus di corona na nos isla.

Algun di e hendenan ku a pega ku e variante di dèlta a biaha bai Hulanda òf Kòrsou promé ku esei. Pero den mayoria di kaso ta trata habitantenan di Boneiru ku no a biaha bai afó. Den e grupo di hende ku a tèst positivo, vários hende ta ful bakuná. Nos tabata sa kaba, ku bakunashon no ta prevení semper ku un hende no ta pega ku e vírùs. E bakuna ta prevení sí ku un hende ku a pega ku e vírùs ta bira gravemente malu. Awor aki no tin pashènt ku tin COVID-19 na hospital. .

Te ainda tin hende ku ta bai bakuná. Ochenta porshento di e grupo di enfoke di diesocho aña bai ariba a pasa mientrastantu un angua. I sesentikuater porshento ta ful bakuná. Esaki ta un bunita resultado, pero ainda nos no ta kaminda nos mester ta. Binti porshento di hende di sesenta aña bai ariba ku a pasa e di promé angua, no a bai pasa e di dos ainda. Di e hendenan entre diesocho i trinta aña sinkuenta porshento no a pasa angua ainda.

En bista di e variante di dèlta ta masha importante pa mas hende pasa angua kontra corona. I ku hende ku a pasa un angua so, bai pasa e di dos.

Ta bon ku hóben di diesdos pa diesshete aña por pasa angua kontra corona. Kasi binti porshento di e grupo akí a pasa un angua kaba. Mayoria di biaha hóben ku pega ku e vírùs no ta bira gravemente malu pero nan por keda basta tempu despues ku keho di salú sí. . Bakunashon di e hóbennan den e grupo di edat akí ta protehá nan i e hendenan rònt di nan. Entrante otro siman Kompleho Deportivo Jorge Nicolaas ta habrí tur djasabra pa hende ku no a pasa e di promé òf e di dos angua kontra corona ainda. Otro siman ta posibel tambe pa hasi esaki riba djamars di 17:00 – 20:00 or. Pa mas informashon wak riba www. bonairecrisis.com

Nos no por evitá ku na Boneiru nos lo no tin atrobe pik chikitu di kaso di hende ku a pega ku e vírùs. Pero nos por sòru huntu pa ningun òf tiki hende bira gravemente malu, òf mester bai hospital i ku nos mester di medida mas pisá. P’esei nos ta spera ku hopi hende, grandi i chikí ta bai pasa angua kontra corona.

Bo tin keho? Keda kas e ora ei i yama 0800 0800 pa un sita pa tèst.

In maart en april hadden we de laatste grote piek van besmettingen op Bonaire. In het plaatje ziet u de neergaande lijn in april. In mei en juni testten er heel weinig mensen positief. Nu zien we dat het aantal nieuwe besmettingen vooral de laatste week weer toeneemt. Elke dag vinden we wel enkele nieuwe gevallen van besmetting.

Het gaat in de meeste gevallen om inwoners van Bonaire, met een paar kleine clusters, dus groepen van besmetting op de werkvloer. Zoals bekend hebben we op het moment vooral de deltavariant van het coronavirus op het eiland.

Enkele mensen die met de deltavariant besmet raakten, waren voor die tijd naar Nederland of Curaçao gereisd. Maar in de meeste gevallen gaat het om inwoners van Bonaire die niet op reis zijn geweest. In de groep mensen die positief testte, zijn verschillende mensen volledig gevaccineerd. We wisten al dat dat vaccinatie niet altijd voorkomt dat een persoon besmet raakt. Het voorkomt wel dat iemand bij besmetting ernstig ziek wordt. Op dit moment zijn er geen patiënten met COVID-19 opgenomen in het ziekenhuis.

De vaccinaties gaan gestaag door. 80 % van de doelgroep van 18 jaar en ouder heeft ondertussen 1 prik gekregen en 68,4 % is volledig gevaccineerd. Dit is een mooi resultaat, maar nog niet goed genoeg. Zeker met het oog op de deltavariant is het van groot belang dat meer mensen zich laten vaccineren. En dat mensen die maar één keer zijn geprikt de tweede prik halen. Mensen die twee prikken hebben gehad en zeker mensen die maar één prik hebben gehad, kunnen toch besmet raken met de deltavariant. Tot nu toe zijn gevaccineerde mensen die besmet raakten niet ernstig ziek geworden en zijn ze niet in het ziekenhuis beland.

Het is altijd mogelijk dat een familie of een groep mensen die niet gevaccineerd is, of maar een prik heeft gehad, met de deltavariant besmet raakt. Als mensen met een kwetsbare gezondheid besmet raken, is de kans groter dat ze moeten worden opgenomen in het ziekenhuis.

Het is fijn dat we nu ook jongeren van 12 tot en met 17 jaar kunnen vaccineren. Bijna 20% van deze groep is 1 x gevaccineerd. Jongeren worden meestal niet ernstig ziek maar kunnen soms wel langdurig gezondheidsklachten houden. Vaccinatie van jongeren in deze leeftijdsgroep beschermt henzelf en ook de mensen om hen heen. Kompleho Deportivo Jorge Nicolaas is elke zaterdag open voor mensen die de eerste of tweede coronaprik nog niet hebben gehad. Volgende week is dit ook mogelijk op dinsdag, van 17.00 tot 20.00 uur. Kijk voor meer informatie op www.bonairecrisis.com

We kunnen niet voorkomen dat er opnieuw kleine pieken van coronabesmettingen ontstaan op Bonaire. Maar we kunnen er wel samen voor zorgen dat er geen of weinig mensen ernstig ziek worden, of in het ziekenhuis belande en dat er zwaardere maatregelen nodig zijn. Dus als u nog niet bent gevaccineerd, laat u vaccineren. Als u de tweede prik nog niet heeft gehaald, doe dat dan zo snel mogelijk. Ouders laat uw kinderen van 12 jaar en ouder vaccineren. Hoe meer mensen gevaccineerd zijn, hoe beter we beschermd zijn.

Hou 1,5 meter afstand en houd u zich aan de maatregelen en de basisregels. Heeft u klachten? Blijf dan thuis en bel 0800 0800 voor een testafspraak.

