Digicel ta finalisá implementashon di su ret nobo di internèt fiho na Kòrsou i ta kuminsá konektá klientenan / Digicel voltooit de installatie van zijn nieuwe vaste draadloze netwerk op Curaçao en begint met het aansluiten van klanten.

Digicel ta finalisá implementashon di su ret nobo di internèt fiho na Kòrsou i ta kuminsá konektá klientenan

WILLEMSTAD: Digicel Kòrsou ta anunsiá e lansamentu di su ret di internèt fiho na Kòrsou. E implementashon di e ret a bin ta tuma lugá durante di e último tres lunanan i den kombinashon ku e ret di Fibre Optic eksistente a bin ta duna kobertura na kasnan di famia i kompanianan den tur skina na Kòrsou.

E trayekto di internèt fiho di Digicel Kòrsou a kuminsá na yüli i resientemente a kuminsá ku komersialisashon di e servisionan. Den transkurso di 2022 i 2023 Digicel ta planiá pa ekspandé su ret na sitionan ku lo rekerí kapasidat adishonal, òf na unda ku tin konstrukshon di bibienda tumando lugá den áreanan previamente no habitá. Sinembargo, e ret aktual a keda diseñá pa komplementá e ret eksistente di fibra óptiko i ofresé servisio konfiabel i aksesibel na siudadano- i empresanan rònt Kòrsou. E ret nobo ta konektá na e fibra óptiko di kapasidat haltu di Digicel, ku ta e ret prinsipal ofresiendo un servisio konfiabel i konsistente. E trabounan ta kontinuá; Digicel ta ekspandiendo su ret di fibra óptiko penetrando den tur bario na Kòrsou, e ekspanshon spesífiko aki ta proyektá pa 2022.

CEO di Digicel, Roeland Van der Hoeven ta indiká: ‘Esaki ta un logro importante pa Digicel i pa pueblo di Kòrsou. Tur hende na Digicel ta orguyoso di por hasi e invershon aki, ku lo trese e benefisio di internèt fiho na kasnan di famia ku aktualmente no tin akseso na servisionan di banda hanchu, i ku ta ta haña nan mes fòrsá ta paga tarifanan mensual hopi haltu. Nos ret ‘wireless’ di banda hanchu lo benefisiá klientenan direktamente i inmediatamente. Ademas, e lo yuda krea kuponan di trabou, stimulá inovashon i fortalesé komunidat di Kòrsou.’

Digicel voltooit de installatie van zijn nieuwe vaste draadloze netwerk op Curaçao en begint met het aansluiten van klanten.

Digicel Curaçao lanceert haar Fixed Wireless (vaste draadloze) netwerk op Curaçao. Dit netwerk is in de afgelopen 3 maanden uitgerold en in combinatie met toegang tot hun bestaande Fibre Optic netwerk, geeft Digicel bijna volledige dekking voor huizen en bedrijven op Curaçao. Het uitrollen van Digicel’s Fixed Wireless breedbandnetwerk begon in juli 2021 en de commercialisering van deze diensten is recent gestart. Digicel is voornemens om dit netwerk, in de loop van 2022 en 2023, nog verder uit te breiden naar locaties waar mogelijk extra capaciteit nodig is, of waar nieuwbouw wordt gerealiseerd in voorheen onbewoonde gebieden. De dekking van het netwerk is ontworpen om de huidige beschikbaarheid van hun glasvezelnetwerk aan te vullen en betrouwbare en betaalbare service te bieden aan huishoudens en bedrijven over het gehele eiland. Het nieuwe netwerk maakt verbinding met Digicel’s hoge capaciteit Fibre Optic infrastructuur, om voldoende capaciteit en betrouwbare en consistente service te garanderen. Digicel breidt het kabelnetwerk van het glasvezelbereik momenteel verder uit voor de gemeenschap van het eiland, met in 2022 nog een uitbreidingsfase gepland voor verdere glasvezelbekabeling.

Digicel CEO, Roeland Van der Hoeven zegt hierover: ‘Dit is een belangrijke mijlpaal voor Digicel en voor alle Curaçaoënaars. Iedereen bij Digicel is trots op de investeringen die we doen en de voordelen van Fixed Wireless breedband aan gezinnen te kunnen leveren die momenteel thuis geen toegang hebben tot breedbanddiensten, of die gedwongen zijn (te) hoge maandelijkse kosten te betalen. Ons Fixed Wireless breedbandnetwerk zal direct en onmiddellijk ten goede komen aan klanten. Het stimuleert werkgelegenheid, versnelt innovatie en inspireert de gemeenschap overal op Curaçao.’

