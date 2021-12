Gouverneur van Curaçao

Op maandag 29 november heeft de Commandant KMAR Caribisch gebied, Overste Scheltes, een beleefdheidsbezoek gebracht aan de Gouverneur van Curaçao, Hare Excellentie Lucille George-Wout. Daarbij is gesproken over de uitbreiding van de presentie van de KMAR in de Caribische Landen in de komende periode en de samenwerking met de diverse grensautoriteiten in de landen. Bij het bezoek heeft Overste Scheltes het nieuwe schild van de KMAR in het Caribisch Gebied aan de Gouverneur overhandigd.

Op de foto:

Luitenant Kolonel Scheltes en de Gouverneur van Curaçao H.E. Lucille George-Wout.

Gouverneur van Curaçao

On Monday, November 29, Commander KMAR Caribbean, Upper Scheltes, paid a courtesy visit to the Governor of Curaçao, Hare Excellency Lucille George-Wout . It was also discussed the expansion of the KMAR presence in the Caribbean Countries in the coming period and the cooperation with the various border authorities in the countries . During the visit, Overste Scheltes handed over the new shield of KMAR in the Caribbean to the Governor .

On the picture:

Lieutenant Colonel Scheltes and Governor of Curaçao H.E. Lucille George-Wout .

Share on: WhatsApp

KOMPARTI E NOTISIA AKI VIA / Share the news Facebook

WhatsApp

Telegram

More

Reddit

Tumblr



Pinterest

Pocket



Skype