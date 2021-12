Prestashon di sektor di turismo pa luna di novèmber

High season fuerte ta yuda rekuperashon ekonómiko

Willemstad, 21 di desèmber 2021 – CHATA i CASHA ta publiká tur luna e prestashon di hotèlnan, organisashonnan chikí den turismo, car rental i skolnan di buseo konhuntamente. Ku esaki ambos organisashon ta duna un bista balansá di e prestashon i rekuperashon di turismo i sektor di hospitalidat na Kòrsou.

Prestashon miembronan di CASHA

E okupashon average di akomodashon den novèmber tabata 83.1%. Esaki ta un oumento di 17.7% kompará ku e luna promé, esta pues òktober. Novèmber tabata un luna prometedor despues di e rekuperashon positivo den e di dos mitar di aña. Asta asina ku tres akomodashon a alkansá 100% di okupashon. E akomodashonnan aki tabata repartí riba e isla na Pietermaai, Saliña i Banda Bou. Kuater akomodashon a yega sifranan di okupashon di 99%, 93%, 93% i 91%. Dos di nan tabata na Jan Thiel, unu na Blue Bay i unu na Banda Bou. E sobrá akomodashonnan a alkansá sifranan di okupashon entre 50% i 88.33%. Mas aleu, no tabatin ningun akomodashon ku a raportá un okupashon nulo.

Kompanianan di hür outo tabatin un okupashon di 79.7% i skolnan di buseo a alkansá un average di okupashon di 58.8%.

Miembronan di CASHA ahinda ta eksperensiá reservashonnan di 2019 ku ya ta pagá, pero bishitantenan no por a biaha den 2020 o komienso di 2021 pa motibu di COVID. Doño di akomodashonnan a ofresé nan huespet e opshon i servisio gratis pa kambia e reservashon pa despues. Aktualmente ta e biahero su propio responsabilidat pa sigurá su biahe. Asina e doño di akomodashon no por garantisá sèn bèk na momentu di kambio, esaki ta motibu sufisiente pa e biahero no reservá o pa e kanselá delantá

Danki Dios kanselashonnan a bira menos. Dado kaso, mayoria biaha e motibu pa kenselá ta un resultado di tèst positivo na e pais di salida. Últimamente, e difikultat pa reservá un outo di hür tambe ta rason dikon biaheronan ta skohe pa otro destinashon den Karibe, ya komo ku tin un skarsedat di outo di hür na nos isla. Hopi kompania di hür outo mester a bende parti di nan outonan pa minimalisá gastu i tene negoshi habrí. Aktualmente nan no por invertí ahinda den outo nobo adishonal of e entrega di outo nobo ta tarda. Asta sangura riba nos isla ta motibu pa kanselashon awendia.

Reservashon na último momentu ahinda ta un realidat

Tin un kambio kla den komportashon di reservashon. Reservashonnan no ta keda hasí muchu largu delantá i ta drentando last minute. Biaheronan ta disidí te na último momentu unda nan ta bai di biahe, dependé na e medidanan di biahe na e momentu ei. Yegadanan sigiente dia ta masha normal. Akomodashonnan ta asta keda kontaktá na yegada na aeropuerto pa reservashon. Tumando nota di e situashon aktual, klousura di aña ta mustra positivo ya ku desèmber i tambe e promé kuartal di 2022 tin speransa.

E strès, e kompleksidat di tur e formularionan pa drenta Kòrsou i e insiguridat ta keda un problema, sinembargo, unabes e turista yega Kòrsou i por disfrutá di e isla, e ta kontentu di a bini tòg. E sektor ta spera di por mantené e trend positivo aki.

Tokante CASHA

CASHA, e asosashon na bienestar di empresarionan chikí den sektor di turismo bou di kua akomodashon, kompanianan di hür outo, skolnan di buseo, taksi i kompanianan di ekskurshon i tour.

Prestashon miembronan di CHATA

Pa loke ta trata hotèlnan mediano i grandi, sifranan di novèmber ta indiká un oumento i asina tambe kontinuá ku e trend positivo.

Na luna di novèmber 2021, Kòrsou tabatin un okupashon di hotèl di 77.8%. Kompará ku e mesun luna di e aña promé (39.8%), esaki ta un oumento di 95.3%. Kompará ku e okupashon di hotèl na novèmber di 2019, esaki ta un oumento chikitu tambe di 4.4%. E tarifa promedio diario na novèmber 2021 tabata $187.87. Kompará ku e mesun luna aña pasá, esaki ta un oumento di 52.3% i kompará ku 2019 esaki ta un oumento di 28.3%

Pa loke ta trata e entrada pa kamber disponibel, aki tambe tin un oumento signifikante di 197.5% kompará ku aña pasá. Di $49.14 pa $146.20 e aña aki. Tambe kompará ku 2019 (promé ku COVID) esaki ta un oumento di 38.2%.

E oumentonan kompará ku 2019 ta sigui strukturá for di yüli di e aña aki. E sifranan di STR kompará ku e último dos añanan ta disponibel den e figura abou:

November 2021 2020 2021 vs. 2020 2019 2021 vs. 2019 Occ. 77.8% 39.8% + 95.3% 74.4% + 4.4% ADR $ 187.87 $ 123.35 + 52.3% $134.79 + 28.3% RevPAR $ 146.20 $ 49.14 + 197.5% $ 90.34 + 38.2%

*Smith Travel Research (STR) is the leading global provider of competitive benchmarking, information services and research to the hotel industry.

CHATA ta koutelosamente optimista pa e temporada di high season i ta spera ku e okupashon di hotèl ta por lo menos komparabel ku esun di 2019. “Ku esaki nos ta spera un okupashon promedio di 70% pa desèmber i promé lunanan di 2022, konsiderando ku no tin ningun kambio drástiko i/o medidanan implementá a konsekuensia di e variante Omicron” – segun CHATA.

E trend ta kontinuá: turistanan ta keda mas largu i gasta mas.

For di e rekuperashon fuerte di turismo despues di e di dos lockdown e aña aki, nos ta mira ku turistanan ku ta bishita nos isla ta keda mas largu i ta gasta mas. Esaki nos por mira bèk den e oumento den sifranan di tarifa promedio diario i e entrada pa kamber disponibel. Segun CHATA: “Esaki ta un trend positivo”.

CHATA ta sigui e desaroyonan di sektor hopi di aserka i di un manera strukturá i kaminda mester ta konsehá i sostené gobièrnu pa adelanto, desoroyo i rekuperashon di e sektor i asina mehoransa di un pilar ekonómiko grandi.

Novèmber ta e di dos luna konsekutivo ku Kórsou ta score mas haltu ku otro islanan den Karibe pa loke ta trata okupashon di hotèlnan mas grandi.

Tokante CHATA

CHATA ta e asosashon representando alrededor di 250 miembro aktivo den sektor di turismo. E plataforma ta konsistí di e.o. hotèlnan mediano i grandi, skolnan di buseo, kompanianan di hür outo, taksi, kompanianan di atrakshon operadornan di tour i tambe aerolineanan.

CHATA i CASHA ta keda enfatisá i enkurashá pa tur miembro sigui kumpli ku regla i medidanan eksistente. Asina e situashon ta keda bou di kontròl i e rekuperashon di nos sektor di turismo por sigui prevalesé.

Performance tourism sector for the month of November

Strong high season helps economic recovery

Willemstad, 21 December 22, 2021 – CHATA & CASHA publish the figures regarding hotels, alternative accommodations, car rentals and diving schools monthly. By doing this together, both associations aim to create a broader and balanced overview of Curaçao’s tourism & hospitality sector’s performance and recovery during the ongoing pandemic.

Performance CASHA members

The average accommodation occupancy was in November 83.1%. This is an increase of 17.7% compared to the month before, thus October. November was a promising month after the positive recovery throughout the second half of the year. Even so, that three accommodations reached a 100% occupancy rate. These accommodations were evenly spread on the island at Pietermaai, Saliña and Banda Bou. Four accom-modations reached an occupancy rate of 99%, 93%, 93% and 91%. Two of them are located at Jan Thiel, one at Blue Bay and one at Banda Bou. The remaining accom-modations reached occupancy rates between 50% and 88.33%. Furthermore, there weren’t any accommodations reporting zero occupancy.

Car rentals had an occupancy of 79.7% and dive schools reached an average occupancy of 58.8%.

CASHA members are still experiencing bookings from 2019 that have already been paid for, but guests were not able to travel in 2020 or early 2021 due to COVID. Accommodation owners offered these guests the option and free service to rebook their stay later. It is currently the traveler’s responsibility to secure their travel with an additional insurance. As soon as the accommodation owner is not able to guarantee any free refunds, this is reason enough for the traveler not to book or to cancel in advance.

CASHA announces that thankfully, cancelations are happening less frequently. In such a case, it is mostly due to a positive test result in the country of departure. Lately, not being able to book a rental car is also reason for travelers to choose another Caribbean destination instead, as there is a big shortage of rental cars on the island. Many car rentals were forced to sell (parts of) their fleet to minimize costs and keep business afloat. Currently they are not able to invest yet in new additional cars or the delivery time takes longer due to the supply chain challenges in the world. Even the mosquitoes on the island are reason for cancelation these days.

Last minute bookings are still a reality

There is a clear shift in booking behavior. Bookings are not being made too long in advance, as most of the bookings are coming in last-minute. Travelers decide at the very last moment where they want to travel to, dependent on the travel measures at that moment. Next day arrivals are very normal. Accommodations are even being contacted upon arrival at the airport for bookings. Looking at the current situation, it looks like a positive closing of the year, as December as well as the first quarter of 2022 are hopeful.

The stress, the complexity of all the forms to enter Curaçao and the uncertainty remain an issue, however, once the travelers arrive on Curaçao and can enjoy the island, they are happy that they visited after all. The sector hopes to be able to maintain this positive trend, despite the expected wave due to the variant Omicron.

About CASHA

CASHA is the association for entrepreneurs with small businesses in the tourism sector including accommodations, car rentals, dive schools, taxis and excursion companies and attractions.

Performance CHATA members

When it comes to medium to larger hotels, the November figures clearly indicate an increase as well and with this said the positive trend continues.

In the month of November 2021, Curaçao had a hotel occupancy of 77.8%. Compared to the same month of the year before (39.8%), this is an increase of 95.3%. Compared to the hotel occupancy of November 2019, this is also a slight increase of 4.4%. The average daily rate in November 2021 was $187.87. Compared to the same month of last year, this is an increase of 52.3% and compared to 2019 this is an increase of 28.3%.

As for the revenue per available room, there is also a significant increase of 197.5% compared to last year. From $49.14 to $146.20 this year. Also compared to 2019 (pre COVID) this is an increase of 38.2%.

The increases compared to 2019 carries on structurally since July of this year. The STR data in comparison to the last two years is showcased in the table below:

November 2021 2020 2021 vs. 2020 2019 2021 vs. 2019 Occ. 77.8% 39.8% + 95.3% 74.4% + 4.4% ADR $ 187.87 $ 123.35 + 52.3% $134.79 + 28.3% RevPAR $ 146.20 $ 49.14 + 197.5% $ 90.34 + 38.2%

*Smith Travel Research (STR) is the leading global provider of competitive benchmarking, information services and research to the hotel industry.

CHATA remains carefully optimistic for the coming high season and expects that the hotel occupancy for the last month of 2021 and first month of 2022 is minimally compared to that of 2019. “With this we expect an average occupancy of around 70%, considering there are no drastic changes and/or measures due to the Omicron variant” according to CHATA.

The trend continues: tourists are staying longer and spending more.

Since the strong tourism recovery after the second lockdown this year, we see clearly that tourists who visit our island stay longer and spend more. This is reflected in the increasing daily rates and the revenue per available room. According to CHATA: “This is a very positive trend”.

CHATA continues to monitor the developments of the sector closely and on a structural basis and when necessary, supports and advices the government, aiming on the recovery and development of the sector and therefore improving an important pilar of our economy.

November is the second month in a row that Curaçao scores highest compared to other islands in the Caribbean in terms of hotel occupancy, when it comes to bigger hotels.

About CHATA

CHATA is the association representing around 250 active members in the tourism sector. The platform consists of e.g., medium, and large hotels, dive schools, car rentals, taxis, attractions, tour operators and airlines.

CHATA and CASHA continue to encourage their members to abide to the current measures to keep the situation under control and continue recovery of the tourism sector in a safe way.

Presentaties toeristensector maand november

Sterk hoogseizoen helpt economie verder aantrekken

Willemstad, 21 December 2021 – De belangenverenigingen CHATA en CASHA publiceren op maandelijkse basis gezamenlijk de prestaties van hotels, kleinschalige toeristische organisaties, autoverhuurbedrijven en duikscholen. Hiermee geven beide organisaties een gebalanceerd overzicht van de prestaties en het herstel van de toerisme en hospitality sector op Curaçao.

Presentatie CASHA Leden

De gemiddelde bezetting van de accommodaties bedroeg in november 83,1 %. Dit is een stijging ten opzichte van de vorige maand oktober met 17,7 %. November beloofde al een mooie maand te worden, na de veelbelovende inzet van het herstel in de tweede helft van het jaar. Maar liefst drie accommodatie haalden een bezetting van 100%, deze zijn verdeeld over het eiland, Pietermaai, Saliña en op Banda Abou. Vier accommodaties hebben een bezetting behaald van 99%, 93%, 93% en 91%, Twee daarvan bevinden zich op Jan Thiel, één op Blue Bay en een opnieuw op Banda Abou. De overige accommodaties haalden een bezetting tussen de 50 % en 88,33 %. Geen enkele accommodatie heeft aangeven geen bezetting te hebben gehad.

Autoverhuurbedrijven gaven aan een bezetting van 79,7% te hebben gehad en duikscholen haalden een gemiddelde bezetting van 58,8 %.

Nog steeds ontvangen accommodaties van CASHA veel ‘omboekers’. Dit zijn gasten die eerder geboekt en betaald hebben, maar door Covid niet konden reizen in 2020 of begin 2021. Als service heeft de accommodatiehouder deze gasten, veelal gratis, laten omboeken naar een latere periode. Op dit moment is het de verantwoordelijkheid van de gast om zich hiervoor te verzekeren. Het is ook een reden om niet te boeken of vroegtijdig te annuleren, wanneer de accommodatiehouder niet garandeert dat het verblijf terugbetaald wordt bij calamiteiten.

Annuleringen komen op dit moment gelukkig minder voor. Als er toch geannuleerd wordt, is een positief test resultaat in het land van herkomst, de belangrijkste reden voor afzegging. De nieuwste reden is geen huurauto kunnen vinden en daardoor toch kiezen voor een ander eiland in de Caribbean, waar wel voldoende huurauto’s zijn. Er is een groot tekort aan huurauto’s op het eiland. Eigenaren van autoverhuurbedrijven hebben tijdens de lockdown een deel van hun wagenpark verkocht om kosten te besparen, schulden te beperken en te voorzien in hun levensonderhoud. Op dit moment is er voor hen nog geen ruimte om te investeren in de aanschaf van nieuwe auto’s. Zelfs de muggen op Curaçao wordt als reden genoemd om te annuleren.

Nog steeds wordt er last minute geboekt

Er is een verandering zichtbaar in de manier van boeken. We zien dat er niet meer lang van tevoren wordt geboekt, vroeg boekingen komen amper voor. De meeste boekingen worden last-minute gedaan. Reizigers besluiten op het laatste moment waar ze naar toe reizen, afhankelijk van de op dat moment geldende inreisvoorwaarden. Aankomsten van de volgende dag zijn heel gewoon. Accommodaties worden zelfs vanaf de luchthaven gebeld met de vraag naar een verblijf. Zoals het nu eruit ziet sluiten we het jaar positief af. December en het eerste kwartaal van 2022 lijken hoopgevend.

De stress, de complexiteit van de formulieren om naar Curaçao te vliegen en de onzekerheid blijven een struikelblok, maar wanneer men op Curaçao is aangekomen en eindelijk kan genieten al het moois wat het eiland biedt, zijn de gasten blij dat ze toch zijn gekomen. De sector hoopt dat we deze positieve trend kunnen vasthouden.

Over CASHA

CASHA behartigt de belangen van ondernemers werkzaam in de toeristische sector accommodatiehouders, duikscholen, autoverhuur bedrijven, taxibedrijven, attracties, tours en experiences.

Prestaties CHATA leden

Voor wat betreft de middelgrote tot grote hotels laat de maand november wederom een mooie stijging zien en zet de positieve trend door.

In de maand november 2021 had Curaçao een hotelbezetting van maar liefst 77.8%. Vergeleken met vorig jaar (39.8%) is dit een stijging van 38%. Als we de hotelbezetting van 2019 in kaart brengen, is dit ook een lichte stijging van 3.4%. De average daily rate (gemiddelde dagtarief) bedroeg in November 2021 $187.87. Vergeleken met dezelfde maand van 2020 is dit een toename van $64.52 en vergeleken met 2019 is dit een toename van $53.08%.

Voor wat betreft de revenue per available room (omzet per beschikbare kamer) is er ook wederom een flinke stijging te zien van $97.06 vergeleken met vorig jaar. Van $49.14 in 2020 naar $146.20 dit jaar. Ook vergeleken met 2019 (vóór COVID) is dit een stijging van $55.86.

De stijging ten opzichte van 2019 zet daarmee sinds juli 2021 structureel door. In onderstaande tabel zijn de cijfers van STR vergeleken met de afgelopen twee jaren te zien:

November 2021 2020 2021 vs. 2020 2019 2021 vs. 2019 Occ. 77.8% 39.8% + 38% 74.4% + 3.4% ADR $ 187.87 $ 123.35 + $ 64.52 $134.79 + $ 53.08 RevPAR $ 146.20 $ 49.14 + $ 97.06 $ 90.34 + $ 55.86

*Smith Travel Research (STR) is de leidende wereldwijde dienstverlener van benchmarking, informatievoorziening en onderzoek voor de hotel industrie.

CHATA blijft voorzichtig optimistisch voor het komende hoogseizoen en verwacht voor de komende maanden (eind 2021 en begin 2022), dat de hotelbezetting minimaal vergelijkbaar is met die van 2019. “Hiermee verwachten wij een gemiddelde bezetting van rond de 70%, ervan uitgaande dat er geen drastische verandering en/of maatregelen worden ingevoerd vanwege de Omicron variant”, aldus CHATA.

De trend zet door: toeristen blijven langer en spenderen meer

Sinds de sterke herstart van toerisme na de tweede lockdown dit jaar zien we dat toeristen die ons eiland bezoeken duidelijk langer verblijven en ook meer besteden. Dit is te zien aan de stijgende dagtarieven en de omzet per beschikbare kamer. “Dit is een heel positieve trend”, aldus CHATA.

CHATA volgt de ontwikkelingen van de sector op de voet en op structurele basis en desgevraagd voorziet CHATA de overheid van ondersteuning en advies, met als doel het herstel en de ontwikkeling van de sector en daarmee een grote pilaar van onze economie, zo veel mogelijk te bevorderen.

Voor de tweede maand op rij staat Curaçao in de maand november qua hotelbezetting van de grotere hotels op de hoogste plaatst, ten opzichte van alle andere eilanden in het Caribisch gebied.

Over CHATA

CHATA behartigt de belangen van ruim 250 organisaties actief in de toeristische sector. Het platform behelst onder meer middelgrote- en grote hotels, duikscholen, autoverhuurbedrijven, taxibedrijven, attracties, touroperators, tours en luchtvaartmaatschappijen.

CHATA en CASHA blijven ervoor instaan dat al haar leden zich aan de geldende maatregelen houden, waarmee de situatie onder controle blijft en de herstart van de toerismesector op een veilige manier door kan zetten.

Share on: WhatsApp

KOMPARTI E NOTISIA AKI VIA / Share the news Facebook

WhatsApp

Telegram

More

Reddit

Tumblr



Pinterest

Pocket



Skype