R.K.S.V. Scherpenheuvel ta pidi sósten pa yuda nos ku un akshon pa nos yega na fondonan pa por logra pone nos bèk riba pia.

Nos a traha un aviso ku nos ta deseá pa boso yudanos publiká kombiná ku e slogan: BAN YUDA RKSV SCHERPENHEUVEL LANTA BÈK!

Yuda nos promové pa komèrsio i pueblo sostené un akshon di donashon via nos kuenta di Banko:

MCB # 18949109

Tambe nos lo bai tin un aktividat pa sósten djadumingu awor 9 di janüari 2021 di 10or di mainta te ku 2or di mèrdia, kaminda pueblo por pasa trese su sósten, sea di material of sósten finansiero pa medio di un swipe ku bo karchi di banko.

Tambe tin oportunidat pa esun ku ke hasi un donashon pero no por hasi esei den un biaha, pa yena un standing order pa 10 luna of un aña di fl. 10, fl, 25, fl. 50 ets. Pa luna.

Algun di e materialnan ku mester

Bala 60 bala ( 10 bala pa kada kategoria U-8, U-9, U-11, U-13, U-15, U-17)

Hesjes 6 set ( set di 12)

Kegels ( 3 set di kegel/cones)

Staande poppen 6 stuks

4 minigol

Televishon

1 jug grandi

Cooler

Ijskast

Vrizer

Potji WC

Wasbak

Douche

Lampi

Nos a tene kuenta ku reglanan vigente i ta preparando un ekipo bon organisá pa bo por pasa i keda atende rapidamente.

Pa kualke pregunta por tuma kontakto libremente ku direktiva di R.K.S.V Scherpenheuvel, sra. C. Djaoen na telf. 5127341.

Nos ta spera di por konta ku boso koperashon pa ku nos futuro profeshonalnan.

Ku saludos deportivo,

Presidente

Dhr. G.S. Djaoen

